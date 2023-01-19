Зниклими безвісти внаслідок ракетного удару по будинку у Дніпрі залишаються 11 осіб, - Нацполіція
Безвісти зниклими внаслідок ракетного удару по будинку у Дніпрі 14 січня вважаються 11 людей.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області, передає Цензор.НЕТ.
У Нацполіції зазначили, що прийняли понад 560 заяв за фактом ракетного удару по будинку у Дніпрі. З них 420 повідомлень стосувалися пошкодженого майна, 43 - пошкодження автомобілів та 10 - адмінбудівель.
Також поліцейські реєстрували та перевіряли повідомлення про зникнення безвісти людей.
"Кожну заяву відпрацювали - наразі безвісно зниклими залишаються 11 людей", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, зараз на місці трагедії працюють 10 слідчо-оперативних груп, які проводять огляд квартир та приймають заяви від власників пошкодженого майна.
Також працюють антимародерні групи поліції для недопущення крадіжок з тимчасово залишених осель.
Слідчі заходи з документування наслідків ракетного удару тривають.
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