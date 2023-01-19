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Новини Війна
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Підступи з моря заміновано, кораблі РФ тримаються віддалено, поза зоною ураження, - ОК "Південь"

зсу

Збройні Сили України забезпечили протидесантну оборону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив командувач військ Оперативного командування "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук.

За його словами, чорноморське узбережжя сьогодні - це теж лінія оборони і ЗСУ її пильнують.

"Від початку повномасштабного вторгнення росії, на всій лінії узбережжя Чорного моря, зокрема на Одещині і Миколаївщині, забезпечено протидесантну оборону.  Наше завдання - не залишити шансу противнику на реалізацію злочинних планів.

Задум висадити свій десант росіяни з 24 лютого 2022 року так і не змогли реалізувати. Це було б для них самогубством. Ми тримаємо напоготові сили протидії і готові застосувати зброю, саме тому ворожі кораблі тримаються віддалено, поза зоною ураження. Також для них підготовлено заміновані підступи з моря", - наголосив Ковальчук.

Командувач військ ОК "Південь" зазначив, що росіянам не дали висадитися на початку вторгнення, не дадуть цього зробити їм і тепер.

Також читайте: Росія тримає у Чорному морі шість ракетоносіїв. - ОК "Південь"

Автор: 

Чорне море (1666) ЗСУ (7540)


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Де би взяти ракети, які би дістали ті чортові кораблі по всій акваторії Чорного моря?
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19.01.2023 12:33 Відповісти
можна кидати в них асфальтом
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19.01.2023 12:42 Відповісти
це означає, що перед наступом 24 лютого Південь був розмінований. Розмінований за наказом криси-колаборанта зеленського. а зараз ця **** сльозливі відосики постить, визволителя з себе корчить. і значна частина люмпенів досі йому вірить
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19.01.2023 12:36 Відповісти
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19.01.2023 12:40 Відповісти
Очень шустрые катера,оснащенные противокорабельными ракетками свою работу выполнили б.Вспомните,как козацьки Чайки ловко турецким боевым кораблям противостояли😄
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19.01.2023 12:41 Відповісти
курва ви б замінували підступи (!!!)до сєвастопаля...
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19.01.2023 13:22 Відповісти
Нехай ще раз спробують десант висадити:

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19.01.2023 13:55 Відповісти
 
 