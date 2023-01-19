Підступи з моря заміновано, кораблі РФ тримаються віддалено, поза зоною ураження, - ОК "Південь"
Збройні Сили України забезпечили протидесантну оборону.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив командувач військ Оперативного командування "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук.
За його словами, чорноморське узбережжя сьогодні - це теж лінія оборони і ЗСУ її пильнують.
"Від початку повномасштабного вторгнення росії, на всій лінії узбережжя Чорного моря, зокрема на Одещині і Миколаївщині, забезпечено протидесантну оборону. Наше завдання - не залишити шансу противнику на реалізацію злочинних планів.
Задум висадити свій десант росіяни з 24 лютого 2022 року так і не змогли реалізувати. Це було б для них самогубством. Ми тримаємо напоготові сили протидії і готові застосувати зброю, саме тому ворожі кораблі тримаються віддалено, поза зоною ураження. Також для них підготовлено заміновані підступи з моря", - наголосив Ковальчук.
Командувач військ ОК "Південь" зазначив, що росіянам не дали висадитися на початку вторгнення, не дадуть цього зробити їм і тепер.
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