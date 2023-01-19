Минулої доби морпіхи знищили 26 окупантів, ворожу САУ та склад боєприпасів, - ВМС

Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС.

Як зазначається, минулої доби, 18 січня, морські піхотинці знищили 17 окупантів.

"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого знищено самохідну артилерійську гаубицю "Акація", сховище боєприпасів та 9 російських військових. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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