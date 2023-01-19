У російського літака МіГ-31К під час польоту над Білоруссю загорівся двигун, він екстрено повернувся на аеродром, - "Беларускі Гаюн"

У Білорусі під час польоту загорівся двигун російського літака МіГ-31К.

Про це повідомила моніторингова група "Беларускі гаюн", передає Цензор.НЕТ.

"В українських телеграм-каналах почала поширюватись інформація про вибух у Білорусі. Наші дані вказують на те, що йдеться не про вибух, а, ймовірно, про помпаж двигуна.

У районі 12:00 (мінський час) жителі Молодечненського району (Мінської області) чули в небі сильний вибух, багато хто писав, що від нього затремтіли вікна в будинках, як у самому м. Молодечно, так і в передмісті", - йдеться в повідомленні.

За даними моніторингової групи, о 10:59 (київський час) над районом Молодечно у винищувача МіГ-31К ВКС РФ (RF-95194) сталося загоряння одного з двох двигунів, що супроводжувалося звуком вибуху — насправді це був звук помпажу двигуна після загоряння.

"В результаті МіГ-31К ВКС РФ (RF-95194) був змушений екстрено завершити політ і повернутися на аеродром "Мачулищі". А тепер найголовніше. Відбулося загоряння двигуна саме того МіГ-31К, який горів 25 грудня 2022 р. під час спроби зльоту з аеродрому в Мачулищах", - зазначили у "Беларускі Гаюн".

Нагадаємо, 25 грудня повідомлялось, що на аеродромі "Мачулищі" в Білорусі сталась аварія з російським літаком МіГ-31К. Зазначається, що трапилося займання двигуна одного з МіГ-31К ВКС РФ. Він виведений із ладу і не зможе літати найближчим часом.

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