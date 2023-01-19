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Новини
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У російського літака МіГ-31К під час польоту над Білоруссю загорівся двигун, він екстрено повернувся на аеродром, - "Беларускі Гаюн"

міг

У Білорусі під час польоту загорівся двигун російського літака МіГ-31К.

Про це повідомила моніторингова група "Беларускі гаюн", передає Цензор.НЕТ.

"В українських телеграм-каналах почала поширюватись інформація про вибух у Білорусі. Наші дані вказують на те, що йдеться не про вибух, а, ймовірно, про помпаж двигуна.

У районі 12:00 (мінський час) жителі Молодечненського району (Мінської області) чули в небі сильний вибух, багато хто писав, що від нього затремтіли вікна в будинках, як у самому м. Молодечно, так і в передмісті", - йдеться в повідомленні.

За даними моніторингової групи, о 10:59 (київський час) над районом Молодечно у винищувача МіГ-31К ВКС РФ (RF-95194) сталося загоряння одного з двох двигунів, що супроводжувалося звуком вибуху — насправді це був звук помпажу двигуна після загоряння.

"В результаті МіГ-31К ВКС РФ (RF-95194) був змушений екстрено завершити політ і повернутися на аеродром "Мачулищі". А тепер найголовніше. Відбулося загоряння двигуна саме того МіГ-31К, який горів 25 грудня 2022 р. під час спроби зльоту з аеродрому в Мачулищах", - зазначили у "Беларускі Гаюн".

Нагадаємо, 25 грудня повідомлялось, що на аеродромі "Мачулищі" в Білорусі сталась аварія з російським літаком МіГ-31К. Зазначається, що трапилося займання двигуна одного з МіГ-31К ВКС РФ. Він виведений із ладу і не зможе літати найближчим часом.

Також читайте: ЗРК "С-300/400" та ЗРГК "Панцир": Свіжі супутникові знімки військового аеродрому у "Зябровці" в Білорусі. ФОТО

Автор: 

Білорусь (7929) пожежа (4322) росія (65122) літак (2900)


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Топ коментарі
+30
То карма. Щоб вони всі у вас погоріли..
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19.01.2023 13:02
+25
Нажаль не впав на 16 поверховий дім.
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19.01.2023 13:02
+14
на жаль, не догорів, слабо курять
а всі Мачулищі сьогодні стірають штани
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19.01.2023 13:07
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Нажаль не впав на 16 поверховий дім.
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19.01.2023 13:02 Відповісти
Это был учебный полет . Упадет .
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19.01.2023 13:17 Відповісти
за минулий рік у кацапів п'ять МіГ-31 потерпіли аварії - все від старості. Чекаємо поки і решта відпрацює свій моторесурс, бо ремонтувати їх нічим
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19.01.2023 13:29 Відповісти
Але ж жоден із них, на жаль, не впав на 16-ти поверховий житловий будинок.
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19.01.2023 14:58 Відповісти
То карма. Щоб вони всі у вас погоріли..
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19.01.2023 13:02 Відповісти
а я сподіваюсь, що його з кущів з "ігли" шмальнули
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19.01.2023 13:28 Відповісти
Усі хто на це здатний воювати зараз у складі ЗСУ, у полку ім. К.Калиновського. решта покірного бидла в БРСР на це не здатна.
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19.01.2023 15:00 Відповісти
Це вже другий раз у них так. Бомбери невдахи.
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19.01.2023 13:03 Відповісти
Це не бомбер. Це АКП (авіаційний комплекс перехоплення).
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19.01.2023 15:02 Відповісти
жаль... жаль шо только один и ...вернулся !!!
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19.01.2023 13:04 Відповісти
Анало-говнет...
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19.01.2023 13:05 Відповісти
А теперь самое главное. Произошло возгорание двигателя у именно того МиГ-31К, который горел 25 декабря 2022 г.
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19.01.2023 13:07 Відповісти
Замість того щоб поміняти двигун, підшаманили старий, нових нема.
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19.01.2023 13:09 Відповісти
на жаль, не догорів, слабо курять
а всі Мачулищі сьогодні стірають штани
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19.01.2023 13:07 Відповісти
Вообще-то совместные авиаучения на територии белокацапии идут по плану. Еще пару недель таких учений, и кацапы останутся без авиации.
Браво...
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19.01.2023 13:11 Відповісти
Ресурси рашистської пітьми для продовження війни з Україною не безкінечні і в один прекрасний момент їм настане край.
А от коли це станеться - рано чи пізно залежить від вправності ЗСУ знищувати ворога всюди, де б він не був, від сміливості й нескупості західних союзників й звісно - від стійкості й волі до перемоги українського народу.
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19.01.2023 13:13 Відповісти
Шкода що не гепнувся!
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19.01.2023 13:13 Відповісти
очень жаль, что вместе с ракетой не рухнул на минск...
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19.01.2023 13:15 Відповісти
Може це кінжал не запустився?
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19.01.2023 13:16 Відповісти
То у него пукан порвало, от новостей из Давоса.
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19.01.2023 13:26 Відповісти
Буде тобі, враже, так, як відьма скаже....
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19.01.2023 13:27 Відповісти
не потрібно розслаблятися - можливо ракету запускав.... !!!!! НЕ ВДАЛО!!!
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19.01.2023 13:28 Відповісти
Було б просто чудово, якби впав на якийсь гомєль-хуйомєль.
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19.01.2023 13:33 Відповісти
Який невдаха сяде за штурвал

під час сакральної третьої спроби?
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19.01.2023 13:38 Відповісти
в групі літак і двигун "ЛД" (на рашиській мові - СД "самолет - двигатель") обслуговування авіатехніки явно працює партизан....) Не думаю, що це так, але нехай своїх ЛД посадять "на підвал" і хтось точно після кувалди зізнається.....
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19.01.2023 13:49 Відповісти
нехай усі згорять, усі двигуни на всіх російських мігах....
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19.01.2023 13:50 Відповісти
Зеленский: Я не понимаю, жив ли Путин и кто принимает решения
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19.01.2023 13:53 Відповісти
не правильно Кинжал прикрепили , надо наоборот
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19.01.2023 13:54 Відповісти
шкода що ракета не випала прямо на штаб
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19.01.2023 13:59 Відповісти
Новая аналоговнетная разработка - "огненный двигатель".
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19.01.2023 14:10 Відповісти
Ну почему это корыто военно-космических сил не упало на аэродром или военную часть. Почему казломордым так везёт!!!
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19.01.2023 14:11 Відповісти
Что и требовалось доказать . У этих старых летунов времён холодной войны и так моторесурс на пределе. Сейчас они его добивают. Новые строить не могут и старые толком обслуживать тоже некому и нечем. Да и осенью они гораздо чаще кошмарил нас тревогами.
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19.01.2023 14:24 Відповісти
Эти МиГи уже все старые, как говно мамонта. Пилоты на них - шо камикадзе
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19.01.2023 15:07 Відповісти
А де ж Тепер заміну двигуна взяти
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19.01.2023 19:48 Відповісти
 
 