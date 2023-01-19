Понад 200 спортсменів, тренерів та працівників закладів фізичної культури й спорту загинули від початку вторгнення РФ в Україну. ФОТО
Лише з початку 2023 року в Україні внаслідок російської агресії загинули 12 членів української спортивної родини.
Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту із посиланням на міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що з початку 2023 року "обірвалося життя вже 12-ти досвідчених і зовсім юних членів української спортивної родини".
"Світла і вічна пам’ять про кожного і кожну, чиї імена будуть вписані в історію нашої Держави як Янголів спорту та України. Не пробачимо! Не забудемо! Боремось за Перемогу! І незалежну мирну Україну!", - написав міністр.
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Павло Макаренко #514920
показати весь коментар19.01.2023 13:31 Відповісти Мені подобається 3
Чайка Київ
показати весь коментар19.01.2023 14:00 Відповісти Мені подобається 4
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