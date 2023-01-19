З початку повномасштабного вторгнення СБУ оголосила про підозру майже 1 тис. зрадників

З початку повномасштабної агресії РФ Служба безпеки розслідує понад 2 тис. кримінальних проваджень щодо колаборантів. У рамках цих проваджень уже майже 1 тис. осіб отримали повідомлення про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, серед них - колишні депутати і чиновники, які підтримали російських окупантів і добровільно запропонували їм свою допомогу у війні проти України.

Так, у Запоріжжі СБУ затримала президента АТ "Мотор Січ" та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства.

За даними слідства, посадовці налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до РФ.

Крім цього СБУ повідомила про підозру колишньому нардепу-регіоналу Євгену Балицькому, який на початку захоплення частини Запорізької області добровільно перейшов на бік ворога.

"За це його призначили очільником місцевої окупаційної адміністрації країни-агресора. Перебуваючи на "посаді" гауляйтер виконує завдання москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в регіоні", - йдеться у повідомленні.

СБУ нагадує, що на Київщині затримано мешканця Бучі, який допомагав ворогу виявляти і фізично знищувати учасників руху опору під час тимчасової окупації частини регіону.

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Після звільнення міста він вступив до лав добровольчого формування місцевої територіальної громади. Там під виглядом оборонця сподівався уникнути правосуддя.

На Харківщині затримано ще одну колаборантку у результаті стабілізаційних заходів у звільнених містах області. Під час захоплення частини регіону вона очолила місцеву "роспочту".

Невдовзі після "призначення" зловмисниця обікрала одне з міських відділень Укрпошти і передала агресорам майже 2 млн грн, сплачених громадянами за послуги держпідприємства.

На Херсонщині СБУ ідентифікувала всіх колаборантів і зрадників, які вступили до створеного агресором "главного управления МВД Херсонской области". Окупаційний орган виконує завдання Москви щодо придушення опору та залякування мешканців захоплених районів півдня України.

Зафіксовано факти викрадення і катування людей.

У Мелітополі викрито очільницю створеного окупантами місцевого "минобразования РФ". Після "призначення" колаборантка "передала" міські школи під казарми Росгвардії. У подальшому ворог використовував їх для базування особового складу, військової техніки, озброєння та боєприпасів окупаційних угруповань.

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Наразі Служба безпеки продовжує комплексні заходи для притягнення кожного колаборанта до відповідальності за злочини проти України.