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Новини Війна
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З початку повномасштабного вторгнення СБУ оголосила про підозру майже 1 тис. зрадників

сбу

З початку повномасштабної агресії РФ Служба безпеки розслідує понад 2 тис. кримінальних проваджень щодо колаборантів. У рамках цих проваджень уже майже 1 тис. осіб отримали повідомлення про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, серед них - колишні депутати і чиновники, які підтримали російських окупантів і добровільно запропонували їм свою допомогу у війні проти України.

Так, у Запоріжжі СБУ затримала президента АТ "Мотор Січ" та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства.

За даними слідства, посадовці налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до РФ.

Крім цього СБУ повідомила про підозру колишньому нардепу-регіоналу Євгену Балицькому, який на початку захоплення частини Запорізької області добровільно перейшов на бік ворога.

"За це його призначили очільником місцевої окупаційної адміністрації країни-агресора. Перебуваючи на "посаді" гауляйтер виконує завдання москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в регіоні", - йдеться у повідомленні.

СБУ нагадує, що на Київщині затримано мешканця Бучі, який допомагав ворогу виявляти і фізично знищувати учасників руху опору під час тимчасової окупації частини регіону.

Також читайте: Впроваджувала стандарти освіти РФ: директорці школи на Херсонщині повідомлено про підозру у співпраці з окупантами. ФОТО

Після звільнення міста він вступив до лав добровольчого формування місцевої територіальної громади. Там під виглядом оборонця сподівався уникнути правосуддя.

На Харківщині затримано ще одну колаборантку у результаті стабілізаційних заходів у звільнених містах області. Під час захоплення частини регіону вона очолила місцеву "роспочту".

Невдовзі після "призначення" зловмисниця обікрала одне з міських відділень Укрпошти і передала агресорам майже 2 млн грн, сплачених громадянами за послуги держпідприємства.

На Херсонщині СБУ ідентифікувала всіх колаборантів і зрадників, які вступили до створеного агресором "главного управления МВД Херсонской области". Окупаційний орган виконує завдання Москви щодо придушення опору та залякування мешканців захоплених районів півдня України.

Зафіксовано факти викрадення і катування людей.

У Мелітополі викрито очільницю створеного окупантами місцевого "минобразования РФ". Після "призначення" колаборантка "передала" міські школи під казарми Росгвардії. У подальшому ворог використовував їх для базування особового складу, військової техніки, озброєння та боєприпасів окупаційних угруповань.

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Наразі Служба безпеки продовжує комплексні заходи для притягнення кожного колаборанта до відповідальності за злочини проти України.

Автор: 

СБУ (12809) державна зрада (1685) колабораціонізм (1158) підозра (767)


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Де звіт баканова клоуни?
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19.01.2023 13:37 Відповісти
ОГОЛОСИЛА!!! А скільки доведено....???? в тому й фішка.....
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19.01.2023 13:38 Відповісти
Какие доказательства! Достаточно вопроса: - Чей Крым?
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19.01.2023 14:48 Відповісти
а поміж своїх скільки..., там, якщо гарно пошукати, можна знайти навіть більше...
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19.01.2023 13:47 Відповісти
Пока такие подозрения не вручены поголовно всему ОП , включая зелю - это всё овечья шкура диктатуры, которая прикидывается демократией для выкачки бабок с Запада...
И дело не в том, что те , кому вручили подозрения не предатели... А в том, что им предатели их и вручают.
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19.01.2023 14:22 Відповісти
Крапля у море!!!
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19.01.2023 15:09 Відповісти
ПІДОЗРА - ЦЕ ЩЕ НАВІТЬ НЕ ОБВИНУВАЧЕННЯ.
А ТИМ БІЛЬШЕ НЕ ВИРОК
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19.01.2023 15:18 Відповісти
Це в якому місті? А, по Україні...тоді варто навіть нагородити...заслужили
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19.01.2023 15:46 Відповісти
А В ОПЗЖ СКОЛЬКО ЧЛЕНОВ БЫЛО !?)
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23.03.2023 11:25 Відповісти
 
 