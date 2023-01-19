УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8442 відвідувача онлайн
Новини Війна
13 027 40

Європарламент ухвалив резолюцію про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України: Там фігурує і керівництво Білорусі

лукашенко,путін

Європарламент ухвалив резолюцію про спеціальний міжнародний суд щодо злочину агресії Росії проти України.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у резолюції є заклик  до розслідування не лише дій Путіна й керівництва Росії, а й Лукашенка та керівництва Білорусі.

Водночас, зазначив Йозвяк, резолюція має рекомендаційний характер.

Зазначається, що рішення підтримали 472 парламентаря. Проти - 19.

Читайте: Європа має піти назустріч Україні в питанні надання допомоги, це не мають робити лише США, - Мецола

Європарламент ухвалив резолюцію про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України: Там фігурує і керівництво Білорусі 01

"Європейський парламент… підкреслює необхідність та невідкладність лідерства європейських інституцій та країн-членів у створенні спеціального додаткового трибуналу для засудження злочину агресії проти України, що був скоєний політичним та військовим керівництвом російської федерації та її союзників; вважає, що такий трибунал має бути заснований на основі міжнародної угоди між країнами-однодумцями, за підтримки Генеральної Асамблеї ООН", - цитує документ Укрінформ.

На думку депутатів, такий шлях дій дозволить усунути прогалини у чинному міжнародному кримінальному законодавстві, при цьому діяльність новоствореного трибуналу має ґрунтуватися на принципах та стандартах Міжнародного кримінального суду (МКС) та Римського статуту.

Європейські політики закликали ЄС та його країни-члени, у взаємодії із партнерами та регіональними організаціями, такими як Рада Європи, утворити "коаліцію доброї волі" для здійснення міжнародного правосуддя та просування у боротьбі з безкарністю Росії за скоєння агресії. У цьому контексті депутати привітали пропозицію президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо утворення спеціального трибуналу для засудження злочину агресії проти України.

"Європейський парламент… вважає, що спеціальний трибунал повинен мати юрисдикцію для проведення розслідування та покарання вищого політичного та військового керівництва російської федерації; пропонує, що спеціальний трибунал має розслідувати та засудити злочин агресії проти України з лютого 2014 року, відповідно до визначення злочину агресії, як викладено у Статті 8 bis Римського Статуту", - зазначається у документі.

В резолюції йдеться, що спеціальний трибунал має доповнювати зусилля МКС та його прокурора з розслідування звинувачень у геноциді, воєнних злочинах та злочинах проти людства, що були скоєні в Україні. Цей спеціальний трибунал має тісно співпрацювати з МКС та розміщуватися у Гаазі. Створення такого міжнародного трибуналу за участю України, на думку депутатів, має розпочатися негайно.

"Європейський парламент… закликає інституції ЄС, зокрема, Європейську Комісію та Європейську службу зовнішніх дій, надати підтримку для створення тимчасового Офісу прокурора у Гаазі та відмічає, що створення такого офісу буде важливим практичним кроком вперед на шляху до розслідування та засудження трибуналом, що буде створений у майбутньому, злочину агресії проти України", - додали в документі.

Читайте також: Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу

Окремим пунктом резолюція наголошує на необхідності розслідування та засудження діяльності "нелегітимного лідера білорусі" олександра лукашенка за дозвіл використовувати територію його країни для здійснення акту агресії проти третьої країни, що також кваліфікується як злочин агресії, відповідно до Римського статуту.

"Європейський парламент… твердо переконаний, що утворення цього спеціального трибуналу для засудження злочину агресії надішле дуже чіткий сигнал для російського суспільства та до міжнародного співтовариства, що путін і російське політичне та військове керівництво можуть бути засуджені за злочини, що були скоєні в Україні. .. а також стане сигналом для політичної та ділової еліти Росії, що повернення Росії до "бізнесу як завжди" із Заходом за лідерства володимира путіна є неможливим", - йдеться у документі.

Як нагадується у резолюції, від початку російської агресії, що почалася з 2014 року, і особливо після неспровокованого та нічим не виправданого вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року, російські війська здійснювали невибіркові атаки проти житлових масивів та проти цивільної інфраструктури в Україні, вбили тисячі мирних українців, розв’язали терор по всій країні, обстрілюючи житлові будинки, школи, лікарні, залізничні станції, театри, мережі електро- та водопостачання. Ці жорстокі нелюдські дії призвели до смертей та незчислених страждань, до руйнації та до масового переміщення людей.

Тисячі українців, включаючи сотні дітей, були вбиті російськими загарбниками. Велика кількість людей пройшли через приниження, тортури, сексуальне насильство, через насильницьке викрадення та депортацію, що були скоєні російськими військами та їх поплічниками. Міжнародні правозахисні та правоохоронні групи мають документальні підтвердження численних актів звірства російських військ по відношенню до цивільного населення, включаючи масові вбивства, тортури, ґвалтування та протиправне ув’язнення, а також факти насильницької депортації українців та примусової адаптації українських дітей.

Як зазначається в резолюції Європарламенту, Російська Федерація була визнана спонсором тероризму та державою, що використовує терористичні засоби. Агресія Росії проти України стала кричущим порушенням всіх чинних норм міжнародного права та Хартії ООН.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ми продовжуватимемо стояти поруч із Україною для миру зі свободою", - президентка Європарламенту Мецола

Автор: 

Білорусь (7929) Європарламент (1045) росія (65122) Йозвяк Рікард (157)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
З-за однієї злобної паскуди трясе весь світ і вмиває кров'ю Україну! Та,курво, вбийте вже це вселенське зло!😡
показати весь коментар
19.01.2023 13:59
+13
резолюція має рекомендаційний характер
показати весь коментар
19.01.2023 13:35
+10
А все тому шо бульбофюрер карту не показав...
показати весь коментар
19.01.2023 13:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лукашенко - агрессор.

С территории Беларуси (адин нарот), к сожалению, продолжают прилетать в спальные районы украинских городов несущие смерть и разрушения крылатые ракеты «Х-22». Российские бомбардировщики используют воздушное пространство Белоруссии для атак на Украину.

В ночь на 25 июня шесть российских самолетов Ту-22М3, обстреляли двенадцатью крылатыми ракетами Киевскую, Черниговскую и Сумскую области.

Бессменный президент лукашенко охотно сотрудничает с путиным в войне по уничтожению Украины. В нападении 24 февраля 2022 года была задействована белорусская железная дорога - доставка российской бронетехники к украинской границе, медицинская инфраструктура - госпитали для лечения раненых бурятов, сахатых (якутов) и калмыков. Белорусские почтовики без зазрения совести отправляют в Улан-Удэ, Элисту и Якутск украденные российскими наемниками при отступлении драгметаллы, женское белье, бывшее в употреблении, детские игрушки и даже собачьи будки.

Указанные действия Правительства Беларуси подпадают под юридическое определение «агрессор». По нормам международного права предоставление собственной территории для атаки на другое государство само по себе является актом агрессии. Таким образом, усатый автоматически стал второй стороной конфликта.
показати весь коментар
19.01.2023 19:33 Відповісти
А все тому шо бульбофюрер карту не показав...
показати весь коментар
19.01.2023 13:34 Відповісти
так карта ж сєкрєтна...от шо.
показати весь коментар
19.01.2023 13:36 Відповісти
Зачєм тАгда АбєШШал?...
показати весь коментар
19.01.2023 13:37 Відповісти
та закрутілось па-пьянке і нєатвєртисся...
показати весь коментар
19.01.2023 13:41 Відповісти
показати весь коментар
19.01.2023 13:37 Відповісти
ось на судовому процесі і покаже.
показати весь коментар
19.01.2023 13:41 Відповісти
резолюція має рекомендаційний характер
показати весь коментар
19.01.2023 13:35 Відповісти
...поки що - рекомендаційний, ну а потім хтось скористається рекомендацією...круторогі тупі, вони не тямлять, що їх все попереджують, попереджують, а потім - оп, і приїхали
показати весь коментар
19.01.2023 13:37 Відповісти
Якщо Європарламент рекомендує то створять.
показати весь коментар
19.01.2023 13:39 Відповісти
Премудрий Василю, Європарламент інших функцій, ніж дорадчі, і не має.
показати весь коментар
19.01.2023 16:25 Відповісти
це цитата зі статті...
я нічого не мудрував, не вигадував і не додавав від себе...
тому ваш сарказм і підкріплення його цитатами з вікі зайві (я повірив вам одразу)))
показати весь коментар
19.01.2023 16:35 Відповісти
З Вікі:
"Хоча парламент має такий обсяг законодавчої влади, який https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83 Рада і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F Комісія не має, він формально не має права законодавчої ініціативи, на кшталт більшості національних парламентів"
показати весь коментар
19.01.2023 16:29 Відповісти
Кат не потрібен? Пишіть у личку якщо що.
показати весь коментар
19.01.2023 13:36 Відповісти
Займайте чергу.
показати весь коментар
19.01.2023 14:19 Відповісти
"Водночас, зазначив Йозвяк, резолюція має рекомендаційний характер"

Власне, цим можна було почати й на цьому закінчити зміст статті
показати весь коментар
19.01.2023 13:37 Відповісти
"Рекомендаційний характер". Це добре, але це ні про що...
показати весь коментар
19.01.2023 13:39 Відповісти
Москаляку на гілляку!
показати весь коментар
19.01.2023 13:39 Відповісти
Зеленский: Я не понимаю, жив ли Путин и кто принимает решения
показати весь коментар
19.01.2023 13:51 Відповісти
Головне, що на фото вони одного зросту, путін (157-158) навіть трохи вищий за Луки (182-184)
показати весь коментар
19.01.2023 13:51 Відповісти
на табуреточке
показати весь коментар
19.01.2023 13:56 Відповісти
показати весь коментар
19.01.2023 14:07 Відповісти
Каблуки и ракурс при съемке. ху*ло, как и подобает неуверенному в себе, злому существу, сильно комплексует по поводу карликового роста.
показати весь коментар
19.01.2023 14:00 Відповісти
З-за однієї злобної паскуди трясе весь світ і вмиває кров'ю Україну! Та,курво, вбийте вже це вселенське зло!😡
показати весь коментар
19.01.2023 13:59 Відповісти
Какие ещё на хрен "судебные процессы" ? Идёт война - врага просто уничтожают. Никому ведь не приходит в голову судить пригожинских уголовников-бандитов под Соледаром и Бахмутом.
Путен и Лука - это такие же бандиты и убийцы, как пригожинские выродки: в яму их, в землю.
показати весь коментар
20.01.2023 03:12 Відповісти
Не знаю як *****, скоріш за все він або раптово вмре загадково або зникне з кінцями, але я завжди знав і зараз ще більше впевнений, що от як раз Тарган буде в Гаазі віддуватися!
показати весь коментар
19.01.2023 16:13 Відповісти
Результати голосування: Проти резолюції 14 (Nissinen,Blaško,Collard, de Graaff, Juvin, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Radačovský, Uhrík,Melbārde,Demirel, Konečná, Pereira Sandra, Pimenta Lopes), 2 француза,2 грека,2 словака,2 португ,швед, голандець,латишка, німкеня турецького походження,чешка. Як бачите жодного угорця. 9 комуняк у власних країнах.
показати весь коментар
19.01.2023 18:30 Відповісти
показати весь коментар
19.01.2023 18:39 Відповісти
показати весь коментар
19.01.2023 19:08 Відповісти
Свято наближається . свято наближається ,, наближається свято .. !!!
От і догрались , два довбо...ба - Біба і Боба . Шо с ліцом .?
.
показати весь коментар
19.01.2023 19:12 Відповісти
В московии комитет госдумы одобрил введение штрафов за неправильное обращение с навозом. Об этом сообщает РИА Новости 18 января.
За нарушение правил перевозки, хранения и реализации побочных продуктов животноводства россиян будут штрафовать на сумму от 30 до 450 тысяч рублей. "Мера позволит понять важность учета навоза", - заявил автор законопроекта, депутат от партии КПРФ Владимир Кашин
https://newsyou.info Напомним, что накануне нового года в российских соцсетях была популярна информация о том, что скульптор-самоучка Михаил Боппосов из якутского села Уолба слепил 2-метровую фигуру кролика, который играет на барабане из навоза
показати весь коментар
19.01.2023 21:33 Відповісти
У кацапов для модерн арта доступный материал тока лайно. А шо будет после санкций по полной. правду люди говорят, мол, шел хахол , зробив на пол. Шел кацап - зубами цап.
показати весь коментар
19.01.2023 22:07 Відповісти
Пацан к успеху шел...
Я про Владику Бульбєй
показати весь коментар
20.01.2023 01:20 Відповісти
Ось би список цих 19 мудаків, які проголосували проти...
показати весь коментар
20.01.2023 01:41 Відповісти
Лукашенка відпустять під заставу на прохання ОПУ.
показати весь коментар
20.01.2023 06:35 Відповісти
Надо только хламидии долю занести)
показати весь коментар
20.01.2023 07:08 Відповісти
 
 