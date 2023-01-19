Європарламент ухвалив резолюцію про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України: Там фігурує і керівництво Білорусі
Європарламент ухвалив резолюцію про спеціальний міжнародний суд щодо злочину агресії Росії проти України.
Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, у резолюції є заклик до розслідування не лише дій Путіна й керівництва Росії, а й Лукашенка та керівництва Білорусі.
Водночас, зазначив Йозвяк, резолюція має рекомендаційний характер.
Зазначається, що рішення підтримали 472 парламентаря. Проти - 19.
"Європейський парламент… підкреслює необхідність та невідкладність лідерства європейських інституцій та країн-членів у створенні спеціального додаткового трибуналу для засудження злочину агресії проти України, що був скоєний політичним та військовим керівництвом російської федерації та її союзників; вважає, що такий трибунал має бути заснований на основі міжнародної угоди між країнами-однодумцями, за підтримки Генеральної Асамблеї ООН", - цитує документ Укрінформ.
На думку депутатів, такий шлях дій дозволить усунути прогалини у чинному міжнародному кримінальному законодавстві, при цьому діяльність новоствореного трибуналу має ґрунтуватися на принципах та стандартах Міжнародного кримінального суду (МКС) та Римського статуту.
Європейські політики закликали ЄС та його країни-члени, у взаємодії із партнерами та регіональними організаціями, такими як Рада Європи, утворити "коаліцію доброї волі" для здійснення міжнародного правосуддя та просування у боротьбі з безкарністю Росії за скоєння агресії. У цьому контексті депутати привітали пропозицію президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо утворення спеціального трибуналу для засудження злочину агресії проти України.
"Європейський парламент… вважає, що спеціальний трибунал повинен мати юрисдикцію для проведення розслідування та покарання вищого політичного та військового керівництва російської федерації; пропонує, що спеціальний трибунал має розслідувати та засудити злочин агресії проти України з лютого 2014 року, відповідно до визначення злочину агресії, як викладено у Статті 8 bis Римського Статуту", - зазначається у документі.
В резолюції йдеться, що спеціальний трибунал має доповнювати зусилля МКС та його прокурора з розслідування звинувачень у геноциді, воєнних злочинах та злочинах проти людства, що були скоєні в Україні. Цей спеціальний трибунал має тісно співпрацювати з МКС та розміщуватися у Гаазі. Створення такого міжнародного трибуналу за участю України, на думку депутатів, має розпочатися негайно.
"Європейський парламент… закликає інституції ЄС, зокрема, Європейську Комісію та Європейську службу зовнішніх дій, надати підтримку для створення тимчасового Офісу прокурора у Гаазі та відмічає, що створення такого офісу буде важливим практичним кроком вперед на шляху до розслідування та засудження трибуналом, що буде створений у майбутньому, злочину агресії проти України", - додали в документі.
Окремим пунктом резолюція наголошує на необхідності розслідування та засудження діяльності "нелегітимного лідера білорусі" олександра лукашенка за дозвіл використовувати територію його країни для здійснення акту агресії проти третьої країни, що також кваліфікується як злочин агресії, відповідно до Римського статуту.
"Європейський парламент… твердо переконаний, що утворення цього спеціального трибуналу для засудження злочину агресії надішле дуже чіткий сигнал для російського суспільства та до міжнародного співтовариства, що путін і російське політичне та військове керівництво можуть бути засуджені за злочини, що були скоєні в Україні. .. а також стане сигналом для політичної та ділової еліти Росії, що повернення Росії до "бізнесу як завжди" із Заходом за лідерства володимира путіна є неможливим", - йдеться у документі.
Як нагадується у резолюції, від початку російської агресії, що почалася з 2014 року, і особливо після неспровокованого та нічим не виправданого вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року, російські війська здійснювали невибіркові атаки проти житлових масивів та проти цивільної інфраструктури в Україні, вбили тисячі мирних українців, розв’язали терор по всій країні, обстрілюючи житлові будинки, школи, лікарні, залізничні станції, театри, мережі електро- та водопостачання. Ці жорстокі нелюдські дії призвели до смертей та незчислених страждань, до руйнації та до масового переміщення людей.
Тисячі українців, включаючи сотні дітей, були вбиті російськими загарбниками. Велика кількість людей пройшли через приниження, тортури, сексуальне насильство, через насильницьке викрадення та депортацію, що були скоєні російськими військами та їх поплічниками. Міжнародні правозахисні та правоохоронні групи мають документальні підтвердження численних актів звірства російських військ по відношенню до цивільного населення, включаючи масові вбивства, тортури, ґвалтування та протиправне ув’язнення, а також факти насильницької депортації українців та примусової адаптації українських дітей.
Як зазначається в резолюції Європарламенту, Російська Федерація була визнана спонсором тероризму та державою, що використовує терористичні засоби. Агресія Росії проти України стала кричущим порушенням всіх чинних норм міжнародного права та Хартії ООН.
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С территории Беларуси (адин нарот), к сожалению, продолжают прилетать в спальные районы украинских городов несущие смерть и разрушения крылатые ракеты «Х-22». Российские бомбардировщики используют воздушное пространство Белоруссии для атак на Украину.
В ночь на 25 июня шесть российских самолетов Ту-22М3, обстреляли двенадцатью крылатыми ракетами Киевскую, Черниговскую и Сумскую области.
Бессменный президент лукашенко охотно сотрудничает с путиным в войне по уничтожению Украины. В нападении 24 февраля 2022 года была задействована белорусская железная дорога - доставка российской бронетехники к украинской границе, медицинская инфраструктура - госпитали для лечения раненых бурятов, сахатых (якутов) и калмыков. Белорусские почтовики без зазрения совести отправляют в Улан-Удэ, Элисту и Якутск украденные российскими наемниками при отступлении драгметаллы, женское белье, бывшее в употреблении, детские игрушки и даже собачьи будки.
Указанные действия Правительства Беларуси подпадают под юридическое определение «агрессор». По нормам международного права предоставление собственной территории для атаки на другое государство само по себе является актом агрессии. Таким образом, усатый автоматически стал второй стороной конфликта.
я нічого не мудрував, не вигадував і не додавав від себе...
тому ваш сарказм і підкріплення його цитатами з вікі зайві (я повірив вам одразу)))
"Хоча парламент має такий обсяг законодавчої влади, який https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83 Рада і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F Комісія не має, він формально не має права законодавчої ініціативи, на кшталт більшості національних парламентів"
Власне, цим можна було почати й на цьому закінчити зміст статті
Путен и Лука - это такие же бандиты и убийцы, как пригожинские выродки: в яму их, в землю.
От і догрались , два довбо...ба - Біба і Боба . Шо с ліцом .?
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