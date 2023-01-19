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Україна прагне розширити угоду про експорт зерна і для сталі, – Мінекономіки

порт,южный

Україна прагне розширити важливу міжнародну угоду про експорт зерна морськими портами, включивши до неї можливість відвантаження сталі. Це дасть змогу підтримати економіку країни, яка постраждала від російської війни.

  Про це заявила перший віцепрем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко в інтерв’ю Bloomberg. 

Вона закликала розвивати угоду, укладену в липні 2022 року за участі ООН та Туреччини, яка відкрила три українські порти для експорту продовольства, щоб полегшити ситуацію на світовому ринку. "Для нас дуже важливо додати більше портів та збільшити обсяги експорту", – сказала Юлія Свириденко на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Швейцарія.

За її словами, розблокування додаткових портів та розширення угоди є однією з передумов для зростання ВВП України на 3% у 2023 році після падіння майже на третину внаслідок російської агресії у 2022-му. "Ми зосередимося на будівництві додаткових сховищ для сільськогосподарської продукції. Але те, що нам потрібно зробити зі стратегічного погляду – відкрити морські порти. Це стосується не лише продукції сільського господарства, а й сталі", – наголосила міністр економіки.

Раніше директор GMK Center Станіслав Зінченко заявив, що розблокування морських портів для експорту металопродукції дозволить промисловим підприємствам за короткий термін наростити обсяги виробництва, а Україні дасть щомісяця $420 млн валютної виручки щомісяця. Водночас, директори трьох морських портів - "Южний", "ТІС-Вугулля" та "Тіс-Руда" - закликали президента Володимира Зеленського поширити дію "зернового коридору" на металопродукцію: вони заявили, що це зміцнить гривню та економіку, адже одне судно з залізною рудою забезпечує $14 млн експортного виторгу, а Україна може відправляти 200 таких кораблів на рік.

Автор: 

порт (2042) Южний (176) сталь (405)


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Це ясно замість Криму. А Донбас за дозвіл експортувати аміак ?
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19.01.2023 14:03 Відповісти
Гниди ************ зняття санкцій з паРаші щоб та могла продавати награбоване в Україні.
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19.01.2023 14:10 Відповісти
Яким чином? Можете пояснити?
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19.01.2023 14:17 Відповісти
Ахметов не знає як ще можно поповнити бюджет московії офіційно...
Газ то вже не хочуть купувати, бо називають його "кровавий"...

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Не забуваємо нічого і нікого.

Азов=котли.
справа проти Кривоноса = Вагнергейт
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19.01.2023 15:08 Відповісти
Опять строительство))а война как?на носки теплые денег нет а на хранилища есть))Да,бизнес живет параллельной жизнью:
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19.01.2023 14:43 Відповісти
 
 