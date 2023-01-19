У Казахстані вигнали з партії депутата Абільдаєва, який підтримував війну Росії проти України
У Казахстані з партії "Ак жола" виключили депутата Мажиліса Азамата Абільдаєва, оскільки він підтримував агресію РФ проти України та диктатора Володимира Путіна.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ЛІГА.Новини, про це йдеться в офіційній заяві політичної сили.
Партія повідомила, що дала політичну оцінку висловлюванням Абільдаєва про війну в Україні. Зазначається, що висловлена ним позиція суперечить позиції партії, а також порушує партійну та депутатську етику.
"Партія "Ак жола" завжди поважає та підтримує незалежність та територіальну цілісність Казахстану та інших дружніх держав", - ідеться в заяві.
Політична сила скерувала до Центральної виборчої комісії Казахстану запит про припинення депутатського мандата Азамата Абільдаєва.
Як зазначається, нещодавно Абільдаєв дав інтерв'ю казахстанській філії Радіо Свобода, в якому заявив, що підтримує Путіна та війну РФ проти України. Депутат зазначав, що українці нібито повалять президента Володимира Зеленського і повторював тези російської пропаганди про "нацистів".
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В інтерв'ю "Українському футболу" Олексій Дитятьєв (український захисник, підписав контракт із ФК "Львів". частину сезону провів у Казахстані, де грав за місцевий клуб "Аксу" ) розповів, як у Казахстані ставляться до росіян, які втекли зі своєї країни від оголошеної путіним мобілізації.
"Коли росіяни перебувають за кордоном, вони там сидять дуже тихо. Тому що в Казахстані багато молодих хлопців, які ходять і просто п*здять росіян на вулиці. Запитують, чий Крим - і просто п*здять. Це реально так і є, без жартів. Якби спіймали росіянина, який сказав, що Крим - це росія, йому б дуже "вломили". Там уже неодноразово були такі ситуації"
казахам, як нащадкам Чингис-хана пора вже питати у кацапів
"Чия мацква?"
Ви дійсно сьогодні в ударі!
вже у пересічного, бо Новий єлбаси оголосив перевибори в парламент і нових корочок цей ватан не побачить
дядечка Сі процідить крізь зуби "сі!" і буйло не рипнеться
Цей абільдаєв просто не шарить. Треба було просто перейменувать себе в Абільдая Азаматова, і далі сидіти в партії. Да, опезеже?
До речі, коли у минулому році в Казахстані були заворушки та не було зв'язку та Інтернету взагалі, а на Байконурі був кацапячий зв'язок і все працювало.
Взагалі то офіційно "дружніми" для Казахстану є якраз путінська росія і лукашенківська бєларусія.
Так шо не треба ля-ля. Депутата образили якраз за підтримку офіційної позиції держави.