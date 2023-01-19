У Казахстані вигнали з партії депутата Абільдаєва, який підтримував війну Росії проти України

У Казахстані з партії "Ак жола" виключили депутата Мажиліса Азамата Абільдаєва, оскільки він підтримував агресію РФ проти України та диктатора Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ЛІГА.Новини, про це йдеться в офіційній заяві політичної сили.

Партія повідомила, що дала політичну оцінку висловлюванням Абільдаєва про війну в Україні. Зазначається, що висловлена ним позиція суперечить позиції партії, а також порушує партійну та депутатську етику.

"Партія "Ак жола" завжди поважає та підтримує незалежність та територіальну цілісність Казахстану та інших дружніх держав", - ідеться в заяві.

Політична сила скерувала до Центральної виборчої комісії Казахстану запит про припинення депутатського мандата Азамата Абільдаєва.

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Як зазначається, нещодавно Абільдаєв дав інтерв'ю казахстанській філії Радіо Свобода, в якому заявив, що підтримує Путіна та війну РФ проти України. Депутат зазначав, що українці нібито повалять президента Володимира Зеленського і повторював тези російської пропаганди про "нацистів".