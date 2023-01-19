УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8442 відвідувача онлайн
Новини
5 346 24

У Казахстані вигнали з партії депутата Абільдаєва, який підтримував війну Росії проти України

абільдаєв

У Казахстані з партії "Ак жола" виключили депутата Мажиліса Азамата Абільдаєва, оскільки він підтримував агресію РФ проти України та диктатора Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ  з посиланням на ЛІГА.Новини, про це йдеться в офіційній заяві політичної сили.

Партія повідомила, що дала політичну оцінку висловлюванням Абільдаєва про війну в Україні. Зазначається, що висловлена ним позиція суперечить позиції партії, а також порушує партійну та депутатську етику.

"Партія "Ак жола" завжди поважає та підтримує незалежність та територіальну цілісність Казахстану та інших дружніх держав", - ідеться в заяві.

Політична сила скерувала до Центральної виборчої комісії Казахстану запит про припинення депутатського мандата Азамата Абільдаєва.

Також дивіться: Казашка проводить виховну бесіду з двома "понаехавшими" росіянами, що п’ють алкоголь біля під’їзду багатоповерхівки: "Путин - х#йло! Украина победит!". ВIДЕО

Як зазначається, нещодавно Абільдаєв дав інтерв'ю казахстанській філії Радіо Свобода, в якому заявив, що підтримує Путіна та війну РФ проти України. Депутат зазначав, що українці нібито повалять президента Володимира Зеленського і повторював тези російської пропаганди про "нацистів".

Автор: 

депутат (1775) Казахстан (873) мандат (148) росія (65122)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+27
и па теме)))
////
В інтерв'ю "Українському футболу" Олексій Дитятьєв (український захисник, підписав контракт із ФК "Львів". частину сезону провів у Казахстані, де грав за місцевий клуб "Аксу" ) розповів, як у Казахстані ставляться до росіян, які втекли зі своєї країни від оголошеної путіним мобілізації.

"Коли росіяни перебувають за кордоном, вони там сидять дуже тихо. Тому що в Казахстані багато молодих хлопців, які ходять і просто п*здять росіян на вулиці. Запитують, чий Крим - і просто п*здять. Це реально так і є, без жартів. Якби спіймали росіянина, який сказав, що Крим - це росія, йому б дуже "вломили". Там уже неодноразово були такі ситуації"
показати весь коментар
19.01.2023 14:29
+20
А в нас всі "заЖОПники'' підтримують! І сидять в дупутатах!
показати весь коментар
19.01.2023 14:26
+16
за "чей Крим" кацапа отп..дити це гарно, але

казахам, як нащадкам Чингис-хана пора вже питати у кацапів
"Чия мацква?"
показати весь коментар
19.01.2023 14:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Єта - русофобія!
показати весь коментар
19.01.2023 14:25 Відповісти
Казахстан давно дав зрозуміти ХТО В ДОМІ ВЛАСНИК!
показати весь коментар
19.01.2023 14:25 Відповісти
А в нас всі "заЖОПники'' підтримують! І сидять в дупутатах!
показати весь коментар
19.01.2023 14:26 Відповісти
А хто ж за тих "заЖОПників" голосував? Мабудь *****... не інакше... не могли ж українці, на N років війни?
показати весь коментар
19.01.2023 14:34 Відповісти
и па теме)))
////
В інтерв'ю "Українському футболу" Олексій Дитятьєв (український захисник, підписав контракт із ФК "Львів". частину сезону провів у Казахстані, де грав за місцевий клуб "Аксу" ) розповів, як у Казахстані ставляться до росіян, які втекли зі своєї країни від оголошеної путіним мобілізації.

"Коли росіяни перебувають за кордоном, вони там сидять дуже тихо. Тому що в Казахстані багато молодих хлопців, які ходять і просто п*здять росіян на вулиці. Запитують, чий Крим - і просто п*здять. Це реально так і є, без жартів. Якби спіймали росіянина, який сказав, що Крим - це росія, йому б дуже "вломили". Там уже неодноразово були такі ситуації"
показати весь коментар
19.01.2023 14:29 Відповісти
за "чей Крим" кацапа отп..дити це гарно, але

казахам, як нащадкам Чингис-хана пора вже питати у кацапів
"Чия мацква?"
показати весь коментар
19.01.2023 14:33 Відповісти


Ви дійсно сьогодні в ударі!
показати весь коментар
19.01.2023 14:53 Відповісти
Бо давно так само і українцям потрібно було робити, а то тільки один Шуфрич роль груші виконував ))) Казахи - молодці!
показати весь коментар
19.01.2023 16:03 Відповісти
ну.... и цареву прилетало))))
показати весь коментар
19.01.2023 16:09 Відповісти
була у депутата "Ак жола", а стане "ека жопа"
вже у пересічного, бо Новий єлбаси оголосив перевибори в парламент і нових корочок цей ватан не побачить
показати весь коментар
19.01.2023 14:29 Відповісти
Казахстан наступний, раптом що
показати весь коментар
19.01.2023 14:32 Відповісти
Так, кацапи вже тему Казахстану розкручують потихеньку. Але там кришує Китай, здається.
показати весь коментар
19.01.2023 14:34 Відповісти
у нього криша Піднебесної

дядечка Сі процідить крізь зуби "сі!" і буйло не рипнеться
показати весь коментар
19.01.2023 14:35 Відповісти
треба ще було пику верблюжачим кізяком намазати...
показати весь коментар
19.01.2023 14:32 Відповісти
Обыкновенная,продавшаяся путину крыса,у нас самих таких еще много.
показати весь коментар
19.01.2023 14:34 Відповісти
У нас їх просто навалом! Причому на всіх рівнях, від найвищого до найнижчого включно!
показати весь коментар
19.01.2023 14:54 Відповісти
Ти диви! Виявляється, можна дупутатів позбавлять мандатів!
Цей абільдаєв просто не шарить. Треба було просто перейменувать себе в Абільдая Азаматова, і далі сидіти в партії. Да, опезеже?
показати весь коментар
19.01.2023 14:34 Відповісти
А шо, в них нема суду, через який "абіжений за рузкій єзик" депутат може поновитися з виплатою "за винуждєний праґул"?
показати весь коментар
19.01.2023 14:54 Відповісти
Відправити його на утілізацію до чвкашників
показати весь коментар
19.01.2023 14:47 Відповісти
Казахи хоч і бойовий народ, але знають, що їхній Байконур - це ж аналог нашого порту у Ватностополі. Тому їм потрібно бути готовими .

До речі, коли у минулому році в Казахстані були заворушки та не було зв'язку та Інтернету взагалі, а на Байконурі був кацапячий зв'язок і все працювало.
показати весь коментар
19.01.2023 14:57 Відповісти
Партія "Ак жола" завжди поважає та підтримує незалежність та територіальну цілісність Казахстану та інших дружніх держав", - ідеться в заяві. Джерело:
Взагалі то офіційно "дружніми" для Казахстану є якраз путінська росія і лукашенківська бєларусія.
Так шо не треба ля-ля. Депутата образили якраз за підтримку офіційної позиції держави.
показати весь коментар
19.01.2023 15:01 Відповісти
Сказано було про ПАРТІЮ - це перше, а друге Казахста входить до деяких постсовкових блоків, але дуже швидко віддаляється від того лайна.
показати весь коментар
19.01.2023 16:05 Відповісти
Ой. яка гарна назва. Ак жола. Ну прямо АХ ЖОПА. Де ще можна було знайти придурка, який в Казахстані може топити за Рейх.
показати весь коментар
19.01.2023 15:27 Відповісти
Назва партії - Ак Жол, по казахські "Світлий шлях". А образи чужої мови і жарти про те, як для нас звучать на ній якісь слова -краще залишии рашистам.
показати весь коментар
20.01.2023 00:02 Відповісти
 
 