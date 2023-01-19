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На Україну чекають великі битви. Щоб виграти у них, потрібна "велика" зброя, - Кулеба

кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликає партнерів надати Україні танки для перемоги на полі бою, оскільки попереду очікуються великі битви.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нам потрібні танки. Без танків буде неймовірно складно рухатися далі і звільнити наші території. Тому що вогнева сила Росії все ще потужна, і нас попереду очікують кілька великих битв. І щоб виграти у великих битвах, нам потрібна велика зброя", - сказав Кулеба.

Він знову наголосив, що не бачить жодного резонного аргументу, чому Німеччина не має надавати Україні танки Leopard 2.

"Ми розуміємо, як це працює, розуміємо їхню стратегію союзництва зі США. Вони зроблять це. Це тільки питання часу. Наша робота - зробити це швидше раніше, ніж пізніше. Я думаю, ми досягнемо успіху. І я заздалегідь дякую канцлеру Шольцу за ухвалення цього рішення", - сказав міністр.

У той же час він підкреслив, що перший крок - надання ФРН "зеленого" світла іншим країнам, готовим передати Україні танки Leopard, які є у них.

"Так, ми чуємо від уряду Німеччини, що країни не вимагали від них дозволу. Але, ми всі реалісти, і ми живемо в реальному світі. Вони запросять, коли Німеччина дасть "зелене світло", коли знатимуть, що Німеччина не відмовить". ФРН має подати сигнал, що час настав", - додав Кулеба.

Також читайте: Працюємо над отриманням додаткових ЗРК Patriot для України, - Кулеба

Автор: 

зброя (7460) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+8
Боевой квартал на передлвой или в тылу будет великие сражения выигрывать?
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19.01.2023 14:40
+8
Потрібне вилике будівництво для великої битви
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19.01.2023 14:46
+5
Тут без послиці в Болгарії не обійтися.
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19.01.2023 15:00
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Боевой квартал на передлвой или в тылу будет великие сражения выигрывать?
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19.01.2023 14:40 Відповісти
Потрібне вилике будівництво для великої битви
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19.01.2023 14:46 Відповісти
Потрібен мільярд дерев для великого будівництва для великої битви!
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19.01.2023 14:54 Відповісти
І багато бітуму
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19.01.2023 15:10 Відповісти
білоруського, як завжди?
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19.01.2023 15:12 Відповісти
Ще більше асфальту ! Останній ривок !
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19.01.2023 19:53 Відповісти
Великий стратег .... Ще один....
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19.01.2023 14:52 Відповісти
Аргументи ваші призначення для вирішення проблеми зброї, її ремонту.
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19.01.2023 14:54 Відповісти
Вчора ж дозволила Шольцу дати танчікі, а сьогодні вже передумала?

«аргументи ваші призначення для вирішення проблеми зброї, її ремонту».

То зброя буде чи не буде? Чи Німеччина разом з вами буде спостерігати, як знищується Україна?
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19.01.2023 15:18 Відповісти
А для того, щоб була велика зброя треба виконати умови Західа, щодо демократізації суспільства ( бо - бач яке диво - Захід не допомагає діктаторам). Але всі кроки та закони, що робіть та приймає зелена шлудь - це не до виконання ціх умов, а навпаки - відверте їхігнорування.
Увага, питання: Якщо умови швидкого постачання зброї відомі обом сторонам, а одна з сторін їх не виконує - то хто головний винний в затягуванній війни та зайвих смертей , яких могло б не бути ? За (хід) чи може Зе(ля) ?
Файні, сльозні промови не замінюють вчинків. А вчинки паскудні.
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19.01.2023 14:56 Відповісти
Тут без послиці в Болгарії не обійтися.
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19.01.2023 15:00 Відповісти
Влада Капітанів Очєвідность...
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19.01.2023 15:02 Відповісти
"Дєсяткі тисяч кіломєтров фронтов трєбуют мноґомілліонних армій" ("гєній" совкової стратегічної школи Тухачєвський)
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19.01.2023 15:03 Відповісти
тобто до смерті приговорені вже мільйони? А вони знають що помруть? Чи перебувають у іллюзіях?
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19.01.2023 15:07 Відповісти
Я периодически связываюсь со своими знакомыми, которые давно уже живут в разных странах Европы. Так вот они говорят, что в Европейских СМИ много материалов о том, что Европа последние 30 лет только разоружалась и сокращала военные бюджеты, что свои вооруженные силы, запасы техники и боеприпасов находятся, мягко говоря, в плачевном состоянии. И всех очень сильно беспокоит, что помощь Украине еще больше ослабит их обороноспособность.

Можно сколько угодно приводить аргументов и "за" и "против", но это факт. И европейские политики не могут этот факт игнорировать, т.к. он беспокоит граждан.

При этом европейский ВПК особо не напрягается. Как работали - так и работают. Заказами на сотни млрд. евро (как должно было бы быть) там и не пахнет.
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19.01.2023 15:08 Відповісти
Так наші теж останні три роки тільки асфальтами займалися в не зброєю!
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19.01.2023 15:12 Відповісти
Почему только "останні три роки"? Может подскажешь сколько заводов ВПК (и особенно по производству боеприпасов) было постороено с 2014 г.? Или сколько было построено современных и защищенных складов для боеприпасов (сколько было уничтожено мы знаем)? Про "стену Яценюка" напомнить? И т.д. и т.п.
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19.01.2023 15:26 Відповісти
От як до них донести те, що їм ця зброя взагалі не знадобиться, якщо її вчасно передати Україні?
Саме головне тут - вчасно!
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19.01.2023 15:51 Відповісти
Есть один нюанс.
У власти находятся "решалы". А "решать" они привыкли с "конкретными челами". Поэтому и бьют поклоны перед всяким Байденами, Шольцами, Макронами и пр.
А демократия - это про "власть народа". И "доносить" надо до НАРОДА. До простых европейцев, американцев, англичан и т.п.
Механизмов такого "донесения до народа" масса. Начиная от СМИ и заканчивая "фабриками ботов". Делает ли это наша власть? Можно не гадать, а просто посмотреть соц.опросы в Европе и США.
Отсюда и такие результаты с поставками.
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19.01.2023 16:10 Відповісти
Виграть можна лише на колінах перед Богом
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19.01.2023 18:01 Відповісти
Хороший був хлопець, але став підзаробляти сутенером. З першою ослицею кто ще його не поздоровив? А та на радощах вже три неділі до Болгаріі доіхати не може.
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19.01.2023 18:06 Відповісти
Сама велика зброя-це асфальт. Завдяки Зелі ми вложили туди більше капітала ніж інші країни.
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19.01.2023 19:48 Відповісти
 
 