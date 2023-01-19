На Україну чекають великі битви. Щоб виграти у них, потрібна "велика" зброя, - Кулеба
Глава МЗС Дмитро Кулеба закликає партнерів надати Україні танки для перемоги на полі бою, оскільки попереду очікуються великі битви.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Нам потрібні танки. Без танків буде неймовірно складно рухатися далі і звільнити наші території. Тому що вогнева сила Росії все ще потужна, і нас попереду очікують кілька великих битв. І щоб виграти у великих битвах, нам потрібна велика зброя", - сказав Кулеба.
Він знову наголосив, що не бачить жодного резонного аргументу, чому Німеччина не має надавати Україні танки Leopard 2.
"Ми розуміємо, як це працює, розуміємо їхню стратегію союзництва зі США. Вони зроблять це. Це тільки питання часу. Наша робота - зробити це швидше раніше, ніж пізніше. Я думаю, ми досягнемо успіху. І я заздалегідь дякую канцлеру Шольцу за ухвалення цього рішення", - сказав міністр.
У той же час він підкреслив, що перший крок - надання ФРН "зеленого" світла іншим країнам, готовим передати Україні танки Leopard, які є у них.
"Так, ми чуємо від уряду Німеччини, що країни не вимагали від них дозволу. Але, ми всі реалісти, і ми живемо в реальному світі. Вони запросять, коли Німеччина дасть "зелене світло", коли знатимуть, що Німеччина не відмовить". ФРН має подати сигнал, що час настав", - додав Кулеба.
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«аргументи ваші призначення для вирішення проблеми зброї, її ремонту».
То зброя буде чи не буде? Чи Німеччина разом з вами буде спостерігати, як знищується Україна?
Увага, питання: Якщо умови швидкого постачання зброї відомі обом сторонам, а одна з сторін їх не виконує - то хто головний винний в затягуванній війни та зайвих смертей , яких могло б не бути ? За (хід) чи може Зе(ля) ?
Файні, сльозні промови не замінюють вчинків. А вчинки паскудні.
Можно сколько угодно приводить аргументов и "за" и "против", но это факт. И европейские политики не могут этот факт игнорировать, т.к. он беспокоит граждан.
При этом европейский ВПК особо не напрягается. Как работали - так и работают. Заказами на сотни млрд. евро (как должно было бы быть) там и не пахнет.
Саме головне тут - вчасно!
У власти находятся "решалы". А "решать" они привыкли с "конкретными челами". Поэтому и бьют поклоны перед всяким Байденами, Шольцами, Макронами и пр.
А демократия - это про "власть народа". И "доносить" надо до НАРОДА. До простых европейцев, американцев, англичан и т.п.
Механизмов такого "донесения до народа" масса. Начиная от СМИ и заканчивая "фабриками ботов". Делает ли это наша власть? Можно не гадать, а просто посмотреть соц.опросы в Европе и США.
Отсюда и такие результаты с поставками.