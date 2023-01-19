На Україну чекають великі битви. Щоб виграти у них, потрібна "велика" зброя, - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликає партнерів надати Україні танки для перемоги на полі бою, оскільки попереду очікуються великі битви.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нам потрібні танки. Без танків буде неймовірно складно рухатися далі і звільнити наші території. Тому що вогнева сила Росії все ще потужна, і нас попереду очікують кілька великих битв. І щоб виграти у великих битвах, нам потрібна велика зброя", - сказав Кулеба.

Він знову наголосив, що не бачить жодного резонного аргументу, чому Німеччина не має надавати Україні танки Leopard 2.

"Ми розуміємо, як це працює, розуміємо їхню стратегію союзництва зі США. Вони зроблять це. Це тільки питання часу. Наша робота - зробити це швидше раніше, ніж пізніше. Я думаю, ми досягнемо успіху. І я заздалегідь дякую канцлеру Шольцу за ухвалення цього рішення", - сказав міністр.

У той же час він підкреслив, що перший крок - надання ФРН "зеленого" світла іншим країнам, готовим передати Україні танки Leopard, які є у них.

"Так, ми чуємо від уряду Німеччини, що країни не вимагали від них дозволу. Але, ми всі реалісти, і ми живемо в реальному світі. Вони запросять, коли Німеччина дасть "зелене світло", коли знатимуть, що Німеччина не відмовить". ФРН має подати сигнал, що час настав", - додав Кулеба.

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