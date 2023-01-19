УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8442 відвідувача онлайн
Новини
1 353 6

Судитимуть трьох ексрегіоналів, які очолили окупаційний "орган влади" на Луганщині, - Офіс Генпрокурора

колаборант

Прокурори Луганської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох "очільників" так званої "ЛНР", які у складі організованої групи служать ворогу та здійснюють інформаційно-підривну діяльність проти України. Їхні дії кваліфіковані як колабораційна діяльність (ч. 5 ст. 111-1, ч. 3 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграмі Офісу Генерального прокурора.

Слідством встановлено, що колишні члени "Партії регіонів", які підтримали дії країни-агресора, стали керівниками окупаційного "органу влади". Серед них – голова Старобільської райдержадміністрації до 2014 року, мер Старобільська у 2010-2015 роках.

Вони обійняли псевдопосади "в.о. голови адміністрації Старобільського району ЛНР", "заступника голови", "радника голови" на тимчасово окупованій території Луганської області.

За даними відомства, поплічники ворога впроваджують окупаційний режим агресора, зокрема виконують накази так званого "уряду" псевдореспубліки та під ворожими прапорами беруть участь в масових антиукраїнських заходах. Героїзують радянське минуле та розповсюджують проросійські наративи.

Також читайте: З початку повномасштабного вторгнення СБУ оголосила про підозру майже 1 тис. зрадників

Також вони публічно виправдовують збройний напад РФ та захоплення території України. У пропагандистських російських медіа поширюють фейки про вчинення злочинів військовослужбовцями ЗСУ стосовно мирного населення.

Автор: 

ПР (1043) суд (11674) колабораціонізм (1158) Офіс Генпрокурора (3247) Луганська область (4877)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мені це нагадує історію про "кримських" зрадників..... 2014р. А далі - тиша!!!!
показати весь коментар
19.01.2023 14:45 Відповісти
То Сашок Гончаров мій бувший шваґер такої мерзеної свині я ще не бачив. Надіюсь його в Старобільску повісять в центрі з Терентуєвими? Анька шалава Терентуєва ти вже спаковала речі на Московію з своїм жирним уродом мужом.?
показати весь коментар
19.01.2023 14:56 Відповісти
Так, схоже ви вирахували, головного ворога Уккраїни! Дякую, дуже дякую...
показати весь коментар
19.01.2023 15:12 Відповісти
Мера Полтави Мамая судитиме ПОЛТАВСЬКИЙ СУД ))))))
показати весь коментар
19.01.2023 14:58 Відповісти
Логічно було б: "- з Усіх! РигоАналів, не підсудними визнано трьох... але примусове лікування, це не відміняє.,"
показати весь коментар
19.01.2023 15:09 Відповісти
А чого отим недобитим "ригоаналам" пики замалювали? Нехай би бачили всі отих "хєроєв"!
показати весь коментар
19.01.2023 15:16 Відповісти
 
 