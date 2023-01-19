Судитимуть трьох ексрегіоналів, які очолили окупаційний "орган влади" на Луганщині, - Офіс Генпрокурора

Прокурори Луганської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох "очільників" так званої "ЛНР", які у складі організованої групи служать ворогу та здійснюють інформаційно-підривну діяльність проти України. Їхні дії кваліфіковані як колабораційна діяльність (ч. 5 ст. 111-1, ч. 3 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграмі Офісу Генерального прокурора.

Слідством встановлено, що колишні члени "Партії регіонів", які підтримали дії країни-агресора, стали керівниками окупаційного "органу влади". Серед них – голова Старобільської райдержадміністрації до 2014 року, мер Старобільська у 2010-2015 роках.

Вони обійняли псевдопосади "в.о. голови адміністрації Старобільського району ЛНР", "заступника голови", "радника голови" на тимчасово окупованій території Луганської області.

За даними відомства, поплічники ворога впроваджують окупаційний режим агресора, зокрема виконують накази так званого "уряду" псевдореспубліки та під ворожими прапорами беруть участь в масових антиукраїнських заходах. Героїзують радянське минуле та розповсюджують проросійські наративи.

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Також вони публічно виправдовують збройний напад РФ та захоплення території України. У пропагандистських російських медіа поширюють фейки про вчинення злочинів військовослужбовцями ЗСУ стосовно мирного населення.