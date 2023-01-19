Потрібно тримати зв’язок з Путіним, це не є жестом слабкості, - прем’єр Іспанії Санчес
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес вважає, що для припинення війни в Україні та досягнення миру необхідно "вести переговори з усім світом, включно з Путіним".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Потрібно тримати зв’язок з Путіним" - сказав Санчес.
Він відкинув думку про те, що це є жестом слабкості, і навів як приклад контакти, які Франція і Німеччина вже підтримують з російським президентом.
"Шольц і Макрон повинні очолити ЄС у конфлікті, а решта країн-членів повинні бути за ними", - вважає він.
На думку прем'єр-міністра Іспанії, "відсутність стратегії у Путіна показує, що ми повинні триматися разом".
Санчес також заявив, що Україна "повинна відчувати солідарність Іспанії". І в цьому сенсі він запевнив, що "ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
агенти та адепти рашистів перевзуваються на льоту...по мірі закінчення 30-срібних від газпрому....ось і Старий кісінджер "прозрів", недавно земани та макрони, чакаємо на прозріння орбана та шольца...
але схоже наш бідосік таки накаркав на буйла, коли сказав, що воно вже неживе
2 hours ago - Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. «Никаких видео и фото материалов на этот раз нет ..." - многозначительно улыбнулся в пшеничные усы и подмигнул западным дипломатам письков
камери ніяк не змогли зняти тінь буйла
Єдиний нарід, крім кацапів, який заслуговує на засудження - мадяри. Навіть не білоруси з бурятами.
В останніх є спротив.
Не Ріхарда, а якогось кацапського підора.