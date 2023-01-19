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Новини Війна
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Потрібно тримати зв’язок з Путіним, це не є жестом слабкості, - прем’єр Іспанії Санчес

путін

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес вважає, що для припинення війни в Україні та досягнення миру необхідно "вести переговори з усім світом, включно з Путіним".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Потрібно тримати зв’язок з Путіним" - сказав Санчес.

Він відкинув думку про те, що це є жестом слабкості, і навів як приклад контакти, які Франція і Німеччина вже підтримують з російським президентом.

"Шольц і Макрон повинні очолити ЄС у конфлікті, а решта країн-членів повинні бути за ними", - вважає він.

На думку прем'єр-міністра Іспанії, "відсутність стратегії у Путіна показує, що ми повинні триматися разом".

Санчес також заявив, що Україна "повинна відчувати солідарність Іспанії". І в цьому сенсі він запевнив, що "ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно".

Також читайте: Якщо ми хочемо досягти мирного рішення шляхом переговорів завтра, ми повинні надати Україні більше зброї сьогодні, - Столтенберг

Автор: 

Іспанія (900) путін володимир (23798) росія (65122) Санчес Педро (57) переговори з Росією (1079)


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Топ коментарі
+20
Санчес просто не розуміє, що найкращий дипломат-переговірник з ****** - це ЗСУ.
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19.01.2023 15:04
+19
Зв"язок з ****** можливий ,якщо тримати його на віровці під стелею
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19.01.2023 15:07
+13
Статевий, мабуть... Пасивні європідари.
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19.01.2023 15:04
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Статевий, мабуть... Пасивні європідари.
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19.01.2023 15:04 Відповісти
схоже що "путінферштейн" на всіх мовах світу однаково...
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19.01.2023 15:10 Відповісти
Санчес просто не розуміє, що найкращий дипломат-переговірник з ****** - це ЗСУ.
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19.01.2023 15:04 Відповісти
Санчєса ще не возили в Бучу чи Ізюм з Херсоном....
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19.01.2023 15:05 Відповісти
ще один "миротворець" хоче "пасматрєть в глаз путіну...."

агенти та адепти рашистів перевзуваються на льоту...по мірі закінчення 30-срібних від газпрому....ось і Старий кісінджер "прозрів", недавно земани та макрони, чакаємо на прозріння орбана та шольца...
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19.01.2023 15:20 Відповісти
Хай загляне в очі діда з Дніпра, який не випускає смартфон, у якому бігає ще живий його загиблий однорічний онук((
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19.01.2023 17:30 Відповісти
Ну ты педро и педро
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19.01.2023 15:06 Відповісти
явний *****
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19.01.2023 15:12 Відповісти
Та там дофіга цих педров.
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19.01.2023 15:23 Відповісти
Зв"язок з ****** можливий ,якщо тримати його на віровці під стелею
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19.01.2023 15:07 Відповісти
Якщо йому притиснуть щось у лещатах, він сам вийде на звязок.
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19.01.2023 15:08 Відповісти
горлянку бажано, щоб ні вдихнув ні видихнув. Для надійності почекати дві години.
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19.01.2023 15:09 Відповісти
Зе. сьогодні про це гарно висловився
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19.01.2023 15:09 Відповісти
Це вже якась екстраполяція самого себе...між іншим...
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19.01.2023 15:19 Відповісти
до до ЗЄ-лі ставлюсь....., ну "ще так"
але схоже наш бідосік таки накаркав на буйла, коли сказав, що воно вже неживе



2 hours ago - Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. «Никаких видео и фото материалов на этот раз нет ..." - многозначительно улыбнулся в пшеничные усы и подмигнул западным дипломатам письков

камери ніяк не змогли зняти тінь буйла
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19.01.2023 15:34 Відповісти
...але чомусь ТАКЕ про путіна з Президентів говорить лише Зеленський.
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19.01.2023 15:44 Відповісти
Який же він тупий... саме це і сприймається як слабкість. Прищеміть ***** яйця і він сам побіжить шукати як звʼязатися.
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19.01.2023 15:11 Відповісти
САНЧЕС - йди за руським кораблем....
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19.01.2023 15:11 Відповісти
САНЧЕС! Ти не *****???
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19.01.2023 15:13 Відповісти
Якщо Сачес віддасть "Леопарди", то він - не педро.
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19.01.2023 15:20 Відповісти
Санчо панчо,сидить собі в теплій Барселоні і займається очковтиранням,бо географічно йому пейбл,до нього точно ця війна не дійде,є ще Українці,потім Поляки,Естонці,на всіх москаля точно не стане от і всякі такі санчіто пиз...ть всяку хрінь про розмови з мясником.
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19.01.2023 15:15 Відповісти
От в тому числі такі потакання (уйло ще думає, що воно вялікоє
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19.01.2023 15:16 Відповісти
Не збираюся в Іспанію ніколи, але їхній прем'єр ******** на всю голову! Москаль це варвар, це брехач, злодій і одвічний п'яниця!
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19.01.2023 15:18 Відповісти
Я ніколи не був в Іспанії. Знаю лише за літературою і футболом. І не став би ставити клейма на усю країну за недолуге висловлювання посадовця.
Єдиний нарід, крім кацапів, який заслуговує на засудження - мадяри. Навіть не білоруси з бурятами.
В останніх є спротив.
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19.01.2023 15:30 Відповісти
Його що, "макарон'' покусав?
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19.01.2023 15:21 Відповісти
Йому ***** заплатив.
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19.01.2023 15:22 Відповісти
А може у цього Санчеса дід був в республіканцях в 1936 році під час громадянської війни? А яблуко від яблуні...
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19.01.2023 16:06 Відповісти
Ну вони ж Гітлером зв'язок підтримували...
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19.01.2023 15:23 Відповісти
Це не ознака слабкості, це ознака тупості.
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19.01.2023 15:24 Відповісти
З огляду на те, що Іспанія під час ДСВ теж "тримала зв'язок" з Гітлером, мабуть потрібно чекати, коли іспанський уряд незабаром відправить воювати в Україну (вже на боці рашистів) чергову "блакитну дивізію"?! Або як розуміти такі "висловлювання"? ППЦ!!!
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19.01.2023 15:25 Відповісти
Повідомлю тобі надсекретно, що Франко у цю дивізію зібрав увесь непотріб (від комуняк до фашиків), щоби позбавитися бидломаси. На кшталт любителів Вагнера.
Не Ріхарда, а якогось кацапського підора.
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19.01.2023 15:39 Відповісти
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19.01.2023 15:27 Відповісти
Зв'язок шиї ***** з мотузкою.
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19.01.2023 15:28 Відповісти
Розуміти, просто, це те що , на Мадрид не падають расійскі ракети.
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19.01.2023 15:30 Відповісти
Кто-то в Мадриде не замечает, что у рашы с Украиной прямая и непрерывная связь через ракетные обстрелы
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19.01.2023 15:37 Відповісти
ідеш накуй amigo. Починаючи з рашистської окупації Грузії.українськогоКриму.створення ордло і повноцінної війни в Україні жабоїди і фріци завжди очолювали ЄС В ЦИХ КОНФЛІКТАХ.Результат.кровопролитна війна в Європі.знищена Україна і сотні тисяч жертв українського народу.
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19.01.2023 16:16 Відповісти
Ні, ну якісь вони йо.нуті, прости Господи! Історія Захід нічому не вчить. В 1938 в Мюнхені на перешоворах з Гітлером вже приносили "мир цілому поколінню"...
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19.01.2023 16:32 Відповісти
Потрібно перевірити рідних та близьких педросанчеса, на предмет наявності рахунків з кривавими нафтодоларами.
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19.01.2023 16:56 Відповісти
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19.01.2023 17:35 Відповісти
Чекістам не притаманна честь та порядність, це брехлива зграя безбожників. Про які стосунки? Тільки за гратами
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19.01.2023 18:05 Відповісти
Шольце, давай вже с танками закінчуй. Бо Педро каже, що тобі ще очолювати телефон з пуйлом
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19.01.2023 18:06 Відповісти
 
 