Помічника Лероса викликали на допит у СБУ у справі про падіння ракети в Києві: Нардеп називає це тиском на себе. ДОКУМЕНТ

Нардеп Гео Лерос повідомив, що в квартиру його помічника намагалися потрапити працівники СБУ. Кримінальне провадження стосувалося падіння ракети в Києві.

Про це нардеп повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Репресії продовжуються! Учора з 7:55 до 12:00 в квартиру мого помічника-консультанта ломилася група СБУшників, погрожуючи, що будуть різати двері! Вони телефонували на його особистий телефон, також на номер його дівчини, та голови ОСББ. Ці покидьки планували проникнути в його помешкання з метою проведення обшуку, але після прибуття на місце моїх адвокатів, виявилось, що на це у них не було жодних підстав!

Кримінальна справа, по якій вони намагались увірватись та вилучити носії інформації - це справа щодо падіння ракет в місті Києві! Ви уявляєте до чого це свавілля докотилося?!! Моєму помічнику та його дівчині вручені повістки на допит у Головне Управління Служби Безпеки України у м. Києві, який відбудеться завтра об 11:00", - йдеться в повідомленні.

За словами Лероса, це є тиском на нього.

"Щось мені підказує, що питання не будуть пов’язані ні з якою ракетою. На допиті будуть присутні і мої адвокати. Це просто ганьба, що під час війни, СБУ витрачає бюджет у 22 мрлд. грн. на те, що її співробітники займаються політичним тиском та переслідуванням. Володимир Зеленський це дуже по-європейські", - підсумував парламентар.

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