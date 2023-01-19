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Новини
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Помічника Лероса викликали на допит у СБУ у справі про падіння ракети в Києві: Нардеп називає це тиском на себе. ДОКУМЕНТ

Нардеп Гео Лерос повідомив, що в квартиру його помічника намагалися потрапити працівники СБУ. Кримінальне провадження стосувалося падіння ракети в Києві.

Про це нардеп повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Репресії продовжуються! Учора з 7:55 до 12:00 в квартиру мого помічника-консультанта ломилася група СБУшників, погрожуючи, що будуть різати двері! Вони телефонували на його особистий телефон, також на номер його дівчини, та голови ОСББ. Ці покидьки планували проникнути в його помешкання з метою проведення обшуку, але після прибуття на місце моїх адвокатів, виявилось, що на це у них не було жодних підстав!

Кримінальна справа, по якій вони намагались увірватись та вилучити носії інформації - це справа щодо падіння ракет в місті Києві! Ви уявляєте до чого це свавілля докотилося?!! Моєму помічнику та його дівчині вручені повістки на допит у Головне Управління Служби Безпеки України у м. Києві, який відбудеться завтра об 11:00", - йдеться в повідомленні.

За словами Лероса, це є тиском на нього.

"Щось мені підказує, що питання не будуть пов’язані ні з якою ракетою. На допиті будуть присутні і мої адвокати. Це просто ганьба, що під час війни, СБУ витрачає бюджет у 22 мрлд. грн. на те, що її співробітники займаються політичним тиском та переслідуванням. Володимир Зеленський це дуже по-європейські", - підсумував парламентар.

Також читайте: СБУшники та прокурори "працюють" по моєму оточенню. Є випадок застосування сили, - Лерос

Помічника Лероса викликали на допит у СБУ у справі про падіння ракети в Києві: Нардеп називає це тиском на себе 01

Автор: 

СБУ (12809) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+36
В сенсі, про падіння ракети? Я щось пропустив? Лерос ракети вже по Зє запускає?
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19.01.2023 15:39
+27
Ага!!!! Понял!!!!
Это Лерос Киев обстреливает ракетами!!! А Арестович их сбивает!!!!
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19.01.2023 15:43
+26
Буданов розповів про банкіра, агента спецслужби Кирєєва, який повідомив про напад срусні
За що був застрелений СБУ у потилицю.
А потім похований з почестями як герой держави.
Як це розуміти ? За це вбивство хтось відповів ?
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19.01.2023 15:42
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В сенсі, про падіння ракети? Я щось пропустив? Лерос ракети вже по Зє запускає?
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19.01.2023 15:39 Відповісти
Моїх знайомих внук грав з дітлахами у дворі свого дома і невеличкою палицею вдарив іншу дитину, але не сильно. Батьки бачили це і потім кажуть йому, за що ти його вдарив? Він відповів, а раптом він мене міг першим вдарить.
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19.01.2023 15:54 Відповісти
12 разів.
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19.01.2023 16:09 Відповісти
Удвох з Порохом запускали. Ще сповідували велич арійської раси....
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19.01.2023 16:39 Відповісти
Мабуть дєрьмак йому це втюхав
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19.01.2023 17:43 Відповісти
Черговий "жабогадюкинг"?
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19.01.2023 15:40 Відповісти
Буданов розповів про банкіра, агента спецслужби Кирєєва, який повідомив про напад срусні
За що був застрелений СБУ у потилицю.
А потім похований з почестями як герой держави.
Як це розуміти ? За це вбивство хтось відповів ?
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19.01.2023 15:42 Відповісти
І за вбивство Сашка Білого, за вбивство СБУ нашого розвідника "Лісника", за напад СБУ в Києві на нашу ДРГ "Шведа" так ніхто і не відповів.
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19.01.2023 15:50 Відповісти
Про інших в тонкощах не знаю, а ось Сашка Білого зараз не вистачає.
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19.01.2023 15:56 Відповісти
гопоты и хамла не хватает? ты идиот или ватный дятел?
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19.01.2023 17:36 Відповісти
Головне на даний час, що він за Україну був і ненавидів цих руських, що воював у Чечні проти них. Пам'ятаєте, як він тягав за краватку чи слідчого, чи прокурора, так все одно потім на нього завели карну справу.
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19.01.2023 17:58 Відповісти
так он бы и тебя бы за краватку тягав если бы ему твоя морда не понравиалсь и по пьяни - то что он убивал кацапов это хорошо - но это не дает ему вести себя как гопник иди бандюк
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19.01.2023 21:02 Відповісти
Стопудово, если он был жив, то тебя потягал за кроватку.
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19.01.2023 21:27 Відповісти
я таких быдланов обламываю в два счета они сильно борзые только с автоматом на перевес -а как только один на один сразу сидят как обосратые
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19.01.2023 23:37 Відповісти
Ты на кого шрифт повышаешь?
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20.01.2023 05:55 Відповісти
а ты кто такой ? обыкновенный бот ..
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21.01.2023 00:15 Відповісти
Порохобот или украинобот.
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21.01.2023 04:32 Відповісти
Ваня Баканов живий і здоровий. Його можна попитати. З його першим замом і зрадником України Наумовим складніше...
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19.01.2023 16:41 Відповісти
что вы с этим билым носитесь как с торбой писанной тоже мне патриота нашли
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19.01.2023 17:35 Відповісти
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19.01.2023 15:53 Відповісти
це бачили? https://m.censor.net/ua/resonance/3391403/*******************************************************************************?fbclid=IwAR3slIjTLzrLIcoXaJM6rHkmCI5wP6Bt2YaN9P7Yw1P3iv97W6Qi1bb86oI
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19.01.2023 17:44 Відповісти
Ага!!!! Понял!!!!
Это Лерос Киев обстреливает ракетами!!! А Арестович их сбивает!!!!
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19.01.2023 15:43 Відповісти
це був замах на самого зе
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19.01.2023 15:49 Відповісти
Це який по ШЧоту?
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19.01.2023 15:55 Відповісти
Чекаємо нові книжки від Зе.
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19.01.2023 15:57 Відповісти
Спиждженим гранатометом.
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19.01.2023 16:30 Відповісти
куем дєрьмака
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19.01.2023 17:45 Відповісти
як у старому, дурному анекдоті:
- де танк?
- не знаю
- де танк, питаю?
- який танк?
- впираєсся?... - обыскать
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19.01.2023 15:46 Відповісти
Так вроде бы это прерогатива Арестовича пулять ракетами куда попало и сбивать их где ни попадя. При чем здесь помощник Лероса? Ох уж мне эти помощнички, и они туда же.
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19.01.2023 15:49 Відповісти
Одни охранки в Украине ГУР, СБУ, БДР, МВД и т.д. а заниматся разведкой некому.
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19.01.2023 15:53 Відповісти
а це вони так розвідують де позиціїї С-400 якими недавно обстріляли Київ
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19.01.2023 16:25 Відповісти
Можу підказать СБУшникам версію:
Гео Лерос художник? Так!
Малює мурали на стінах будинків? так!
Варто провести криміналістично-художню експертизу цих муралів ! Там можуть буть зашифровані координати по яких наводяться на київські об"єкти російські ракети!!!
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19.01.2023 17:22 Відповісти
лутче,там карта бульбофюрера зашифрона з чотирма напрямками )))
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19.01.2023 20:34 Відповісти
Зелені, зовсім *********...
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19.01.2023 17:32 Відповісти
уже давно
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19.01.2023 17:37 Відповісти
 
 