Ще два російські винищувачі прилетіли 19 січня у Білорусь, - "Беларускі Гаюн"
19 січня на аеродромі "Барановичі" приземлилися два російські винищувачі Су-24.
Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", інформує Цензор.НЕТ.
"Це літаки з реєстраційними номерами RF-54408 та RF-54409, які приземлилися на аеродром "Барановичі" в проміжку між 11:00 та 11:15", - йдеться в повідомленні.
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