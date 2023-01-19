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Ще два російські винищувачі прилетіли 19 січня у Білорусь, - "Беларускі Гаюн"

су-24

19 січня на аеродромі "Барановичі" приземлилися два російські винищувачі Су-24.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", інформує Цензор.НЕТ.

"Це літаки з реєстраційними номерами RF-54408 та RF-54409, які приземлилися на аеродром "Барановичі" в проміжку між 11:00 та 11:15", - йдеться в повідомленні.

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Білорусь (7929) росія (65122) літак (2900)


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злітаються як мухи на картопляне гівно.
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19.01.2023 15:41 Відповісти
Будуть нас бамбіть, падлюки.
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19.01.2023 15:42 Відповісти
а что тут смешного ?
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19.01.2023 17:31 Відповісти
вони зрозуміли що там їм безпечніше чим будь де... бо якщо в рашке вже були "покурілі" на аеродромах... то в белорашке поки що не було такого... поки що...
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19.01.2023 15:44 Відповісти
Знапйшли "кришу"!!!
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19.01.2023 15:49 Відповісти
Хіба Су-24 винищувач?
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19.01.2023 16:04 Відповісти
краще ніж.... зносить ОРКІВ, як ваинищувач!!!!
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19.01.2023 16:28 Відповісти
не орков а руснявых ублюдков - пора уже писать правильно
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19.01.2023 17:32 Відповісти
з яких пір фронтовий бомбардувальник став винищувачем?????
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19.01.2023 19:04 Відповісти
 
 