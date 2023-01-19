Ще два російські винищувачі прилетіли 19 січня у Білорусь, - "Беларускі Гаюн"

19 січня на аеродромі "Барановичі" приземлилися два російські винищувачі Су-24.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", інформує Цензор.НЕТ.

"Це літаки з реєстраційними номерами RF-54408 та RF-54409, які приземлилися на аеродром "Барановичі" в проміжку між 11:00 та 11:15", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У російського літака МіГ-31К під час польоту над Білоруссю загорівся двигун, він екстрено повернувся на аеродром, - "Беларускі Гаюн"