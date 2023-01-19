Прикордонники відбили атаку окупантів на Бахмутському напрямку, знищивши частину ворожих штурмовиків
Українські захисники зі складу ДПСУ відбили атаку російських окупантів у Бахмуті.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти від ранку атакували наші позиції на одному з напрямків міста-фортеці Бахмут. Прикордонні підрозділи дали відсіч штурмовим групам загарбників, які упродовж дня посилювали наступ й активно підтримували свої дії артилерією", - йдеться в повідомленні.
За даними ДПСУ, українські захисники відбили напад окупантів у стрілецькому бою, знищивши частину штурмовиків.
"За день прикордонники знешкодили 21 окупанта, 11 із них двохсоті, ще 10 поранено", - додали у Держприкордонслужбі.
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