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Прикордонники відбили атаку окупантів на Бахмутському напрямку, знищивши частину ворожих штурмовиків

дпсу

Українські захисники зі складу ДПСУ відбили атаку російських окупантів у Бахмуті.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти від ранку атакували наші позиції на одному з напрямків міста-фортеці Бахмут. Прикордонні підрозділи дали відсіч штурмовим групам загарбників, які упродовж дня посилювали наступ й активно підтримували свої дії артилерією", - йдеться в повідомленні.

За даними ДПСУ, українські захисники відбили напад окупантів у стрілецькому бою, знищивши частину штурмовиків.

"За день прикордонники знешкодили 21 окупанта, 11 із них двохсоті, ще 10 поранено", - додали у Держприкордонслужбі.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5974) прикордонники (1097) Бахмут (1560)


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Хлопці , Ви Героі , дякуємо за відмінне несення служби ,
тільки бережіть себе та повертайтеся живими 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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19.01.2023 16:58 Відповісти
Слава нашим Воїнам і нашим Граничарам!
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20.01.2023 09:00 Відповісти
 
 