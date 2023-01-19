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Україні треба важке озброєння та ППО, наступні тижні можуть стати вирішальними у війні, - Мішель

мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель вважає, що Європейський Союз має продовжувати надавати Україні важке озброєння і системи ППО, оскільки наступні тижні можуть стати вирішальними у цій війні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на Укрінформ.

Президент Євроради зазначив, що ЄС дуже швидко ухвалив рішення про надання зброї Україні.

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"Це сталося вперше в історії Європейського Союзу - в перші ж години і дні широкомасштабного вторгнення ми надсилали важке озброєння Україні.

Останнім часом Україна отримує важке озброєння, системи ППО. Я думаю, що це треба продовжувати. Ми хочемо вас підтримати в цьому, тому що, можливо, наступні тижні стануть вирішальними у цій війні. Саме тому потрібні такі рішення", - сказав Мішель.

Він також нагадав, що ЄС вперше мобілізує безпрецедентні спроможності військового навчання для підготовки 15 тис. українських військовослужбовців.

"Ви можете покладатися на Європейський Союз – ми будемо продовжувати нашу непорушну підтримку, ми завжди будемо з вами пліч-о-пліч, тому що ми поділяємо спільну мрію", - запевнив Мішель.

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Автор: 

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Патриоты в лучшем случае через три месяца будут. Надеюсь хоть тяжелая техника раньше
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19.01.2023 16:32 Відповісти
мае чи буде.. ви даете те що нам треба було ще вчора
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19.01.2023 16:35 Відповісти
Єрмак нічого вирішального не планував. Якщо ось експорт аміаку замість Донбасу, та експорт сталі замість Криму.
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19.01.2023 16:42 Відповісти
 
 