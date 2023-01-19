Україні треба важке озброєння та ППО, наступні тижні можуть стати вирішальними у війні, - Мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель вважає, що Європейський Союз має продовжувати надавати Україні важке озброєння і системи ППО, оскільки наступні тижні можуть стати вирішальними у цій війні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на Укрінформ.

Президент Євроради зазначив, що ЄС дуже швидко ухвалив рішення про надання зброї Україні.

Читайте: Треба посилити допомогу Україні, протягом "декількох місяців чи тижнів" буде вирішальний момент у війні, - Дуда

"Це сталося вперше в історії Європейського Союзу - в перші ж години і дні широкомасштабного вторгнення ми надсилали важке озброєння Україні.

Останнім часом Україна отримує важке озброєння, системи ППО. Я думаю, що це треба продовжувати. Ми хочемо вас підтримати в цьому, тому що, можливо, наступні тижні стануть вирішальними у цій війні. Саме тому потрібні такі рішення", - сказав Мішель.

Він також нагадав, що ЄС вперше мобілізує безпрецедентні спроможності військового навчання для підготовки 15 тис. українських військовослужбовців.

"Ви можете покладатися на Європейський Союз – ми будемо продовжувати нашу непорушну підтримку, ми завжди будемо з вами пліч-о-пліч, тому що ми поділяємо спільну мрію", - запевнив Мішель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеція надасть Україні САУ Archer, 50 БМП CV90 та NLAW, - Міноборони