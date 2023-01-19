У Росії вирішили, що учасники війни проти України викладатимуть ОБЖ у школах
Російські окупанти, які брали участь у війні проти України, матимуть право на викладання основ безпеки життєдіяльності (ОБЖ) школярам.
Про це повідомив міністр освіти Росії Сергій Кравцов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на insider.org.ua.
"Робота зі школярами, особливо основної школи, потребує певного підходу — щоб не злякати і щоб, навпаки, не зробити гірше, тому певна підготовка має бути. І певний відбір має бути", — заявив він.
Раніше Міносвіти РФ затвердило програму військової підготовки для 10-11 класів, яка проходитиме в рамках курсу ОБЖ. На уроках школярів навчатимуть поводженню з автоматом Калашнікова та принципам дії гранат Ф-1 та РГД-5. Крім того, програма військової підготовки передбачає курс уроків історії, на яких дітям розповідатимуть про війну проти України.
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"Как не стоит сдаваться в плен: Инструкция для россиян
Мнения / Общество 28-фев, 17:329 2 078 0
Если кто-то из России меня читает (а ведь читаете, чумные, знаю), передайте своим героям, что уже несколько ваших долбо**ов наши забаранили просто из-за того, что те неправильно сдавались в плен.
Об этом пишет украинский блогер и политический деятель, один из основателей партии "Демсокира", Юрий Гудименко.
Не надо бл88ь бежать к украинскому солдату, даже с поднятыми руками, ****иды! Мы понимаем, что вам очень хочется жить, но бегущий на украинского бойца противник считается целью и приводит к забараниванию.
Чтобы избежать забаранивания при сдаче в плен, нужно отбросить оружие максимально далеко, встать на колени или лечь, показав открытые руки и громко, ****, максимально громко излагать своё желание попасть в плен Вооружённым Силам Украины.
Кричать "Путин *****" не возбраняется.
Громко кричите, а то в бою сами знаете, люди имеют обыкновение глохнуть.Особенно после того, как вы по мирняку ху*рите. Такая, знаете, глухота сразу образовывается - ужас.
Попросили вам передать, а то вы, чума печальная, даже до этого допереть не можете.
Юрий ГУДЫМЕНКО"
- Кто?!!! "Бандеры? Или фашисты?
- Да какие такие "бандеры"?! "Менты!!!
1.как не стать петухом на зоне
2.Вилкой в глаз или в жопу раз (прекладная теория )
3.Как правильно стоять на коленях и кланяться барину
4.основные советы в случае если на территори проведения сво,чеченские друзья тебя ******** в жопу (советы от непосредственных участников,первая помощь при анальных трещинах)
Деградация так деградация, по -полной! На всю катушку!
Через несколько лет это им(кацапам) ох как кровью отрыгнется!!!
урок №2 пакування 200го в мішок
По данным Baza, речь идет о песне «Новый год», выпущенной в 2009 году.
По видимому, это всё из-за строчки:
А ты мне в новый год от сосны, от сосны мне от сосны от сосны....