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Новини Війна
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У Росії вирішили, що учасники війни проти України викладатимуть ОБЖ у школах

рф,обж

Російські окупанти, які брали участь у війні проти України, матимуть право на викладання основ безпеки життєдіяльності (ОБЖ) школярам.

Про це повідомив міністр освіти Росії Сергій Кравцов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на insider.org.ua.

"Робота зі школярами, особливо основної школи, потребує певного підходу — щоб не злякати і щоб, навпаки, не зробити гірше, тому певна підготовка має бути. І певний відбір має бути", — заявив він.

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Раніше Міносвіти РФ затвердило програму військової підготовки для 10-11 класів, яка проходитиме в рамках курсу ОБЖ. На уроках школярів навчатимуть поводженню з автоматом Калашнікова та принципам дії гранат Ф-1 та РГД-5. Крім того, програма військової підготовки передбачає курс уроків історії, на яких дітям розповідатимуть про війну проти України.

Автор: 

росія (65162) школа (2209)


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Топ коментарі
+18
Я бы не останавливался на достигнутом. Преподавателями ОБЖ должны стать не просто герои-участники войны против Украины, а инвалиды. Без ног, без рук. Что бы ученики наочно видели и результаты "героизма".
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19.01.2023 16:33
+16
На першому уроці навчатимуть юних кацапів як пакувати сусіда по парті у чорний целофановий мішок.
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19.01.2023 16:28
+16
Введение в ОБЖ для российских школьников:
"Как не стоит сдаваться в плен: Инструкция для россиян
Мнения / Общество 28-фев, 17:329 2 078 0

Если кто-то из России меня читает (а ведь читаете, чумные, знаю), передайте своим героям, что уже несколько ваших долбо**ов наши забаранили просто из-за того, что те неправильно сдавались в плен.

Об этом пишет украинский блогер и политический деятель, один из основателей партии "Демсокира", Юрий Гудименко.

Не надо бл88ь бежать к украинскому солдату, даже с поднятыми руками, ****иды! Мы понимаем, что вам очень хочется жить, но бегущий на украинского бойца противник считается целью и приводит к забараниванию.

Чтобы избежать забаранивания при сдаче в плен, нужно отбросить оружие максимально далеко, встать на колени или лечь, показав открытые руки и громко, ****, максимально громко излагать своё желание попасть в плен Вооружённым Силам Украины.

Кричать "Путин *****" не возбраняется.

Громко кричите, а то в бою сами знаете, люди имеют обыкновение глохнуть.Особенно после того, как вы по мирняку ху*рите. Такая, знаете, глухота сразу образовывается - ужас.

Попросили вам передать, а то вы, чума печальная, даже до этого допереть не можете.

Юрий ГУДЫМЕНКО"
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19.01.2023 16:40
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На першому уроці навчатимуть юних кацапів як пакувати сусіда по парті у чорний целофановий мішок.
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19.01.2023 16:28 Відповісти
Введение в ОБЖ для российских школьников:
"Как не стоит сдаваться в плен: Инструкция для россиян
Мнения / Общество 28-фев, 17:329 2 078 0

Если кто-то из России меня читает (а ведь читаете, чумные, знаю), передайте своим героям, что уже несколько ваших долбо**ов наши забаранили просто из-за того, что те неправильно сдавались в плен.

Об этом пишет украинский блогер и политический деятель, один из основателей партии "Демсокира", Юрий Гудименко.

Не надо бл88ь бежать к украинскому солдату, даже с поднятыми руками, ****иды! Мы понимаем, что вам очень хочется жить, но бегущий на украинского бойца противник считается целью и приводит к забараниванию.

Чтобы избежать забаранивания при сдаче в плен, нужно отбросить оружие максимально далеко, встать на колени или лечь, показав открытые руки и громко, ****, максимально громко излагать своё желание попасть в плен Вооружённым Силам Украины.

Кричать "Путин *****" не возбраняется.

Громко кричите, а то в бою сами знаете, люди имеют обыкновение глохнуть.Особенно после того, как вы по мирняку ху*рите. Такая, знаете, глухота сразу образовывается - ужас.

Попросили вам передать, а то вы, чума печальная, даже до этого допереть не можете.

Юрий ГУДЫМЕНКО"
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19.01.2023 16:40 Відповісти
Ну, все правильно: в рф головне правило ОБЖ - не їхати в Україну
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19.01.2023 16:29 Відповісти
" Душили-душили"....
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19.01.2023 16:30 Відповісти
да це понятно. в тюрьмі народів викладачем може бути тіки судімий за вбивство вагнеровець а заучем тіки член единой расеі..
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19.01.2023 16:31 Відповісти
Я бы не останавливался на достигнутом. Преподавателями ОБЖ должны стать не просто герои-участники войны против Украины, а инвалиды. Без ног, без рук. Что бы ученики наочно видели и результаты "героизма".
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19.01.2023 16:33 Відповісти
Вагнерівцям засудженим по статтях педофілія і згвалтування надається пріоритет при працевлаштуванні....
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19.01.2023 16:34 Відповісти
Ага, ОБЖ в тюряге: как правильно отвечать на тюремные вопросы, типа вилкой в глаз или в жопу раз. Пусть привыкают к нарам, будущие расияне
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19.01.2023 16:46 Відповісти
Там у них є нацист Мільчаков. Саме він цим і займається вже 8 років...
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19.01.2023 16:34 Відповісти
- Сижу я, значит, в гарящем танке Выпил напаследак - для храбрасти А ани акружают, акружают и кричат - "Здавайся!"!
- Кто?!!! "Бандеры? Или фашисты?
- Да какие такие "бандеры"?! "Менты!!!
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19.01.2023 16:35 Відповісти
Гітлер теж намагався зомбувати молодь але це йому не допомогло, й Путлеру не допоможе.
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19.01.2023 16:36 Відповісти
Будуть розповідати як правильно вчасно дезертирувати і ще й при цьому стати "хєроєм"
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19.01.2023 16:37 Відповісти
Ещё в ********** для юных ************, будут проводиться актуальные предметы
1.как не стать петухом на зоне
2.Вилкой в глаз или в жопу раз (прекладная теория )
3.Как правильно стоять на коленях и кланяться барину
4.основные советы в случае если на территори проведения сво,чеченские друзья тебя ******** в жопу (советы от непосредственных участников,первая помощь при анальных трещинах)
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19.01.2023 16:38 Відповісти
вони кацапським лічінкам будуть розповідати як правільно сконати щоб не зжерли лисиці та отримати чорного пакетика
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19.01.2023 16:38 Відповісти
рекдктори Цензор. ********* пишиться з маленької літери і не у а на кацапії. правила граматики вже давно змінилися
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19.01.2023 16:40 Відповісти
Це ті, що повертаються частково без рук, без ніг, а в масі своїй без голови?
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19.01.2023 16:41 Відповісти
А я вот только и исключительно "за"! Всеми руками и ногами! Пускай педофилы и серийные убийцы, воры, гопники и прочая шло@бень воспитывают подрастающее расеянческое поколение!
Деградация так деградация, по -полной! На всю катушку!
Через несколько лет это им(кацапам) ох как кровью отрыгнется!!!
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19.01.2023 17:01 Відповісти
Будуть викладати як здихати. Просто так і ні за що. Навіть не факт що дебільні родичі компенсацію отримають на Ладу.
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19.01.2023 17:30 Відповісти
урок №1 погрузка пральної машини на швидкість
урок №2 пакування 200го в мішок
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19.01.2023 17:48 Відповісти
Правильно, особливо зеки.
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19.01.2023 18:32 Відповісти
Против диджея бара «Флагман» в Тульской области завели административное дело о дискредитации российской армии из-за того, что на фоне новогоднего поздравления Путина он включил песню украинских исполнителей Потапа и Насти Каменских, сообщают ASTRA и Baza.

По данным Baza, речь идет о песне «Новый год», выпущенной в 2009 году.

По видимому, это всё из-за строчки:

А ты мне в новый год от сосны, от сосны мне от сосны от сосны....
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19.01.2023 19:06 Відповісти
 
 