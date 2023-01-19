У Росії вирішили, що учасники війни проти України викладатимуть ОБЖ у школах

Російські окупанти, які брали участь у війні проти України, матимуть право на викладання основ безпеки життєдіяльності (ОБЖ) школярам.

Про це повідомив міністр освіти Росії Сергій Кравцов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на insider.org.ua.

"Робота зі школярами, особливо основної школи, потребує певного підходу — щоб не злякати і щоб, навпаки, не зробити гірше, тому певна підготовка має бути. І певний відбір має бути", — заявив він.

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Раніше Міносвіти РФ затвердило програму військової підготовки для 10-11 класів, яка проходитиме в рамках курсу ОБЖ. На уроках школярів навчатимуть поводженню з автоматом Калашнікова та принципам дії гранат Ф-1 та РГД-5. Крім того, програма військової підготовки передбачає курс уроків історії, на яких дітям розповідатимуть про війну проти України.