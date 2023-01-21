Окупанти примусово депортують до РФ дітей-сиріт, вихованців будинків сімейного типу та тих, хто втратив батьків через бойові дії, - Офіс Генпрокурора

Російські загарбники вивозять українських дітей, які виховувалися в закладах інституційного догляду, прийомних сім’ях, будинках сімейного типу, а також тих, які втратили батьків через бойові дії.

Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу генерального прокурора Юлія Усенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Це дуже різні категорії дітей. Це діти-сироти, позбавлені батьківського піклування і перебували в закладах інституційного догляду. Це діти, які перебували у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу. Є навіть ті діти, які під час ведення бойових дій втратили батьків і фактично стали сиротами, але держава про це не знає, вони не перебувають на обліку і не мають відповідного статусу, і такі діти були переміщені також", - сказала вона.

Усенко зазначила, що є випадки, коли дітей депортували разом з батьками, але потім розлучили. Батька або матір забрали у фільтраційний табір, а дитину потім повезли на територію РФ. Іноді доля цієї дитини може бути відомою, іноді - ні. Зараз дуже складно встановити точну кількість переміщених дітей.

Усенко наголосила, що Україна намагається з'ясувати хоча б місце знаходження цих дітей, але абсолютно позбавлена можливості розуміти, що з ними відбувається, який їх стан здоров'я, як вони забезпечуються.

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