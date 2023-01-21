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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти примусово депортують до РФ дітей-сиріт, вихованців будинків сімейного типу та тих, хто втратив батьків через бойові дії, - Офіс Генпрокурора

діти,депортація

Російські загарбники вивозять українських дітей, які виховувалися в закладах інституційного догляду, прийомних сім’ях, будинках сімейного типу, а також тих, які втратили батьків через бойові дії.

Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу генерального прокурора Юлія Усенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Це дуже різні категорії дітей. Це діти-сироти, позбавлені батьківського піклування і перебували в закладах інституційного догляду. Це діти, які перебували у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу. Є навіть ті діти, які під час ведення бойових дій втратили батьків і фактично стали сиротами, але держава про це не знає, вони не перебувають на обліку і не мають відповідного статусу, і такі діти були переміщені також", - сказала вона.

Усенко зазначила, що є випадки, коли дітей депортували разом з батьками, але потім розлучили. Батька або матір забрали у фільтраційний табір, а дитину потім повезли на територію РФ. Іноді доля цієї дитини може бути відомою, іноді - ні. Зараз дуже складно встановити точну кількість переміщених дітей.

Усенко наголосила, що Україна намагається з'ясувати хоча б місце знаходження цих дітей, але абсолютно позбавлена можливості розуміти, що з ними відбувається, який їх стан здоров'я, як вони забезпечуються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міжнародна спільнота має допомогти Україні повернути депортованих у Росію дітей, - Бербок

Автор: 

депортація (720) діти (5044) діти війни (125) Офіс Генпрокурора (3239)


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Топ коментарі
+2
Пытаются компенсировать свою "дополнительную хромосому" нормальным генофондом.
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21.01.2023 13:44
+1
не депортируют, а угоняют в рабство.
в этом и есть истиная суть агрессии московии - захват земель и рабов. превращение Украини в колонию, а людей в батраков.
другой вопрос:
- почему украинская власть не позаботилась и не эвакуировала своих граждан, детей в первую очередь? или это было сделано специально? проведено ли расследование и кто понес наказание за преступление?
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21.01.2023 13:51
+1
Чому не створюється "біла книга" злочинів кацапів з розділом "вкрадені діти", де мають заносити попередню інформацію родичі та сусіди про такі випадки?
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21.01.2023 14:07
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Пытаются компенсировать свою "дополнительную хромосому" нормальным генофондом.
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21.01.2023 13:44 Відповісти
Пропали діти.
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21.01.2023 13:46 Відповісти
Чому не створюється "біла книга" злочинів кацапів з розділом "вкрадені діти", де мають заносити попередню інформацію родичі та сусіди про такі випадки?
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21.01.2023 14:07 Відповісти
не депортируют, а угоняют в рабство.
в этом и есть истиная суть агрессии московии - захват земель и рабов. превращение Украини в колонию, а людей в батраков.
другой вопрос:
- почему украинская власть не позаботилась и не эвакуировала своих граждан, детей в первую очередь? или это было сделано специально? проведено ли расследование и кто понес наказание за преступление?
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21.01.2023 13:51 Відповісти
Надо же с детского сада прививать любовь к родине. Свинорылые ублюдочная нация Детям с детсада вколачивают в голову, что родина не обязана обеспечить им достойную жизнь, как например в Швеции или Норвегии. За родину они должны обязательно . умирать. Других вариантов существования в раше просто нет.
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21.01.2023 13:52 Відповісти
Тут все написано, дети нигде не записаны, не учтены. Это все не законно, даже по законам парашки. Дальнейшая судьба неизвестна. террористы могут с них хоть тушенки наварить, где то в подвалах ростовской области, хоть бордель для педо-богатеев своих организовать. К сожалению скорее всего их вывозят что бы насиловать, некоторых могут приводить путину в бункер. Ведь никто из гражданской русни не знает, что там везут и куда. Никаких детей на территорию рашки не привозили. И этому преступлению никто не препятствует.
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21.01.2023 14:11 Відповісти
Депортувати можна тільки з країни а не до. Те, що роблять кацапи, то зовсім інше
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21.01.2023 14:15 Відповісти
А де "гамнестіінтернейшл"? Чого мовчить?!! Може пора оту "кантору'' взяти за ''зябра'' і натовкти пикою в їхній же статут і зобов'язати виконувати їхні же обов'язки! А після війни поставити питання про доцільність існування отої "кантори"!
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21.01.2023 14:48 Відповісти
****** свинособчьи ********.
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21.01.2023 14:57 Відповісти
Кінднепінг Українських дітей для рашистів *****, це черговий воєнний злочин московитів в Україні, але опозажопні ригоАнали проінструктовано ****** мовчати про це, а вищати, як їх інструктували про мішєбратіяв та АтінРот !!
Мабуть, Стефанчук-Зеленський, так бореться(11 місяців) з опозажопниками у ВРУ, аж геть охляли з лиця обоє, як Німеччина танки хоче дати Захисникам України!!!
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21.01.2023 15:26 Відповісти
А для чого у нас генпрокурор? Спостерігати і шукати розуміння? Може пора прокуратурі згадати про обов'язки і притягнути до відповідальності посадових осіб за злісне невиконання своїх обов'язків? Відмова від евакуації населення і в першу чергу дітей призвела до тяжких наслідків, посприяла влаштованому рашистами геноциду і викраденню ними дітей. Це Офіс генпрокурора зрозуміти не хоче ?
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21.01.2023 15:28 Відповісти
Хочуть з наших дітей яничарів виховати, підступні орки
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21.01.2023 15:51 Відповісти
А кто то наказан за то что детей не эвакуировали? Ментов и сбу ов успели, а на детей, заключённых и больных и др х-й ложили?
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21.01.2023 16:44 Відповісти
Ну легитивный и кровосися тоже так думали...
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22.01.2023 07:51 Відповісти
 
 