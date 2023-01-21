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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Глава МЗС Молдови Попеску: Ми всі чекаємо перемоги України, яка дозволить нам продовжити роботу з урегулювання Придністровського конфлікту

попеску

Перемога України у війні проти Росії дозволить Молдові добитися виведення російських військ, незаконно розміщених у Придністровському регіоні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив міністр закордонних справ і європейської інтеграції Ніку Попеску в інтерв'ю Vocea Basarabiei.

Міністр підкреслив, що влада Молдови хоче і очікує поразки Російської Федерації у цій війні.

"У врегулюванні цього конфлікту є багато елементів, акторів, країн, інституцій, які мають значення. На нинішньому етапі ми всі очікуємо і хочемо, щоб Україна виграла цю війну, звільнила власну територію, щоб ми могли продовжити роботу з мирної реінтеграції країни і роботу з виведення російських військ, незаконно розміщених на нашій території, мирним шляхом - ось чого ми всі хочемо", - сказав міністр.

Водночас Попеску наголосив, що війна змінила параметри функціонування Молдови абсолютно в усіх сферах.

"Ця війна змінила контекст для всіх, для всіх держав Європи, для десятків держав по всьому світу, для продовольчої безпеки в десятках держав на Близькому Сході і в Африці, очевидно, що ця війна змінила параметри функціонування Республіки Молдова в абсолютно всіх сферах, включно з придністровським врегулюванням, але, як я вже сказав, ми всі чекаємо перемоги України, яка дозволить нам у цьому новому контексті продовжити нашу роботу з мирного врегулювання придністровського конфлікту", - підкреслив Попеску.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський пропонує створити платформи з деокупації Придністров’я та Абхазії

Автор: 

Молдова (2063) Попеску Ніку (21) Придністров’я (473)


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Топ коментарі
+22
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потрiбно не лише чекати, потрiбно всiляко допомагати.

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21.01.2023 13:52
+16
Ещё одни ждуны и наблюдатели за нашей спиной
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21.01.2023 13:53
+11
Звісно Попеску-на чужому горбу... Хоча що з тієї Молдови взяти.
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21.01.2023 13:53
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потрiбно не лише чекати, потрiбно всiляко допомагати.

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21.01.2023 13:52 Відповісти
вони допомагають
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21.01.2023 18:52 Відповісти
Звісно Попеску-на чужому горбу... Хоча що з тієї Молдови взяти.
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21.01.2023 13:53 Відповісти
Ещё одни ждуны и наблюдатели за нашей спиной
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21.01.2023 13:53 Відповісти
додержуються стародавніх китайських (чи ще якись) мудрагелів - чекають біля річки на трупа...
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21.01.2023 14:02 Відповісти
1. Если ты плывешь по реке, а на берегу сидит твой враг, значит ты - труп.

2. Если плывешь вниз по течению, - барахтайся, иначе тебя могут принять за врага.

3. Если притвориться трупом и поплыть по реке, то можно узнать, кто считает тебя своим врагом.

4. Если сидеть спиной к реке, можно не заметить победу.

5. Труп врага может и не проплыть по реке, если вы не сядете на её берегу.

6. В пустыне лучше не иметь врагов.
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21.01.2023 17:15 Відповісти
могли б одну БТГ сформувати......
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21.01.2023 13:53 Відповісти
БЛИН , 100 баллов
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21.01.2023 14:24 Відповісти
то буде просто, після перемоги відновлять аеродроми, і з них заутюжить кацапів байрактарами
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21.01.2023 13:53 Відповісти
Так перестаньте уже кормить русских в Приднестровье
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21.01.2023 13:54 Відповісти
Как они могут сорвать условия контрактов.
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21.01.2023 14:07 Відповісти
мовчки !!! закрити кордони і заборонити туди постачати усе, починабчи від продуктів харчування і закінчуючи електроекою, поливом, вугіллям, доки кацапи звідти не вивкедуть свій окупаційний біонепотріб !!!
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21.01.2023 14:32 Відповісти
Нет-нет-нет, Санду глубоко порядочная "девужка", она не может так поступить с братьями по вере.
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21.01.2023 15:54 Відповісти
поживем -побачим ...
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21.01.2023 16:05 Відповісти
Х*ли тут бачити, они все и Молдова, и Грузия, и Средняя Азия, ждут как бы на чужом горбу в рай въехать.
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21.01.2023 16:34 Відповісти
Это двусторонние сотрудничество, молдаване получают электроэнергию от сепаров.
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21.01.2023 14:09 Відповісти
Каком сверху. Электричество на закупать в Румынии, а сепарам полная блокада
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21.01.2023 15:40 Відповісти
Вы толкаете Санду на русофобию?
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21.01.2023 15:45 Відповісти
Ага, на здоровый глузд
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22.01.2023 13:53 Відповісти
не мели чушь
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21.01.2023 18:53 Відповісти
Не мели чушь
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22.01.2023 13:52 Відповісти
а зараз цим займатись невдобно якось, так? ескалація там, абідіцца хтось... між тим будь-яке додаткове навантаження на мізки та послаблення білої молі наблизило б момент розрізання святкового прирога... чому випікати його має Україна самостійно? добре, хоч друзі дрова та муку підкидують...
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21.01.2023 13:57 Відповісти
Йон Ждунеску...
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21.01.2023 13:59 Відповісти
Подаруємо вам Придністров'є.. хоча воно так просилося в Україну...
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21.01.2023 14:01 Відповісти
У тому Придністров'ї 99 відсотків ВАТИ..НАХ воно треба
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21.01.2023 14:12 Відповісти
Крым и Донбасс - это украинская земля по конституции и по всем межд. договорам Приднестровье - это территория Молдовы. А Кубань - это территория России. Этим мы и отличаемся от москалей - что нам чужого не надо
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22.01.2023 07:10 Відповісти
школьник младших классов ? Диванный воин - ну ну
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22.01.2023 07:55 Відповісти
мы пахали - я и трактор....
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21.01.2023 14:09 Відповісти
Чуваче попеску, ти тільки губу не розкатуй. Зібрався таскати жар з вогню чужими руками? Вже трохи починаю розуміти хитровжарену владу ******** Молдови: збираються всидіти одразу на трьох стільцях (румунському, московитському та українському). Перекривайте усі канали зв'язку з т.з. пмр і самі за рік-другий знищите оту промосковитську гнидоту!
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21.01.2023 14:35 Відповісти
Чомусь згадався вислів німецького генерала Кейтеля на підписанні капітуляції _ Що, і французи нас перемогли?
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21.01.2023 14:36 Відповісти
Якбиж-то одна Молдова,а так чекають перемоги України від США і до Японії,а ще,не дай Боже,будуть говорити,що це вони подолали русню!!
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21.01.2023 14:52 Відповісти
А что вы сделали для нас в помощь,ждуны,как и многие другие? А,ну да,зелупы вам нахаляву э/э поставляют.
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21.01.2023 15:00 Відповісти
Добре загрібати жар чужими руками.
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21.01.2023 15:06 Відповісти
***, чекають вони!
А попросити Україну демілітарізувати ту ПМР взамін на **********, які там зберігаються?
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21.01.2023 15:19 Відповісти
Йо_ані ждуни. Всі "ждуни". Германія, сша, g2-всі ждуни.
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21.01.2023 15:24 Відповісти
Пане Попеску , так надайте нам в допомогу хоча б саперів для розмінування визволених територій , ато дійсно виглядає як " на чужому горбу виїду .."
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21.01.2023 15:32 Відповісти
Почекуй Пописку
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21.01.2023 15:59 Відповісти
Ждуны.....
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21.01.2023 17:38 Відповісти
А Молдова також повинна була вже розпочинати війну з Придністров'ям а не спостерігати за Україною
Таке враження що Молдова буде чекати коли її звільнять а сама не зробить кроків до звільнення
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21.01.2023 18:11 Відповісти
соромно бачити накиди на дружню сусідню країну та її демократичне кервництво. Країна яка в 100500 разів слабша за Україну зразка 2014. Країна експортним потенціалом якої є яблука та вино, але вона знайшла можливість забезпечити прихисток багатьом українцям. Недолугі невігласи трабадурять про ПМР ніц не розуміючи суті справи. Це самоутворення роками сприяло корупційному збагаченню українських посадових осіб всіх рівнів. Хто не бачив на українських дорогах автівок з номерами ПМР?
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21.01.2023 18:58 Відповісти
Придністрянщина - то споконвічна українська земля споконвіків заселена українцями. Т.з. ПМР була свого часу штучно зліплена з українських земель Лівобережжя і потім передана до складу Молдавської РСР. Тому страждання і мрії пана Попеску цілком підтримую - Україна звільнить усі свої землі включно з Лівобережжям Дністра, котре п о в е р н е т ь с я до складу України. Молдова це пречудово розуміє, тому і не напрягається.
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22.01.2023 17:49 Відповісти
 
 