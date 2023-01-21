Глава МЗС Молдови Попеску: Ми всі чекаємо перемоги України, яка дозволить нам продовжити роботу з урегулювання Придністровського конфлікту
Перемога України у війні проти Росії дозволить Молдові добитися виведення російських військ, незаконно розміщених у Придністровському регіоні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив міністр закордонних справ і європейської інтеграції Ніку Попеску в інтерв'ю Vocea Basarabiei.
Міністр підкреслив, що влада Молдови хоче і очікує поразки Російської Федерації у цій війні.
"У врегулюванні цього конфлікту є багато елементів, акторів, країн, інституцій, які мають значення. На нинішньому етапі ми всі очікуємо і хочемо, щоб Україна виграла цю війну, звільнила власну територію, щоб ми могли продовжити роботу з мирної реінтеграції країни і роботу з виведення російських військ, незаконно розміщених на нашій території, мирним шляхом - ось чого ми всі хочемо", - сказав міністр.
Водночас Попеску наголосив, що війна змінила параметри функціонування Молдови абсолютно в усіх сферах.
"Ця війна змінила контекст для всіх, для всіх держав Європи, для десятків держав по всьому світу, для продовольчої безпеки в десятках держав на Близькому Сході і в Африці, очевидно, що ця війна змінила параметри функціонування Республіки Молдова в абсолютно всіх сферах, включно з придністровським врегулюванням, але, як я вже сказав, ми всі чекаємо перемоги України, яка дозволить нам у цьому новому контексті продовжити нашу роботу з мирного врегулювання придністровського конфлікту", - підкреслив Попеску.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
потрiбно не лише чекати, потрiбно всiляко допомагати.
2. Если плывешь вниз по течению, - барахтайся, иначе тебя могут принять за врага.
3. Если притвориться трупом и поплыть по реке, то можно узнать, кто считает тебя своим врагом.
4. Если сидеть спиной к реке, можно не заметить победу.
5. Труп врага может и не проплыть по реке, если вы не сядете на её берегу.
6. В пустыне лучше не иметь врагов.
А попросити Україну демілітарізувати ту ПМР взамін на **********, які там зберігаються?
Таке враження що Молдова буде чекати коли її звільнять а сама не зробить кроків до звільнення