Директорку ліцею з Луганщини судитимуть за співпрацю з окупантами та заклики вступати у лави російської "Юнармії"
Керівниця ліцею Біловодська закликала дітей вступити у ряди російської "Юнармії". За співпрацю з окупантами їй загрожує до трьох років позбавлення волі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Луганську обласну прокуратуру.
"За даними слідства, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 34-річна вчителька математики місцевого ліцею підтримала дії країни-агресора та пішла на співпрацю з окупантами.
У серпні 2022 року її призначено директоркою цього закладу освіти, який перепідпорядкований окупаційній "адміністрації Біловодського району ЛНР", - йдеться в повідомленні.
У ліцеї зрадниця почала організовувати процес "деукраїнізації" та переходу на стандарти освіти РФ. Педагоги пройшли "перепідготовку" у РФ, а навчальний рік розпочався за російськими підручниками та методичками.
"Керівниця освітнього закладу пропагувала створення осередку російського "військово-патріотичного руху "Юнармія", заснованого мінобороною РФ. За вступ школярів до організації вона пропонувала батькам грошову виплату у розмірі 10 тис. російських рублів.
Дітей, які вступили до рядів "юнармійців", змушують носити військову форму, берети та берці. Їх навчають користуватися зброєю та зомбують "російською ідеологією", - розповіли у прокуратурі.
Дії колишньої української освітянки кваліфіковані як колабораційна діяльність (ч. 3 ст. 111-1 КК України). Жінці загрожує позбавлення волі строком до 3 років з позбавленням права від 10 до 15 років обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.facebook.com/profile.php?id=100052152751598&__cft__[0]=AZWO_5aSL__E7cqhvvf_fifuxlKLFHpSvznC7x2tH7hNjVtXZ7pR5CmvYDs_dC6kMsiUiJz1tVZ4CcOC-5zNpJraJQuylCV8vIaZIaR_8rjgO0jV15ViPs9u3Pd9wW_ks0f2EdY1Z0hFMc2ekhzhKidy&__tn__=-UC%2CP-R Vitalii Pysanskyi
15 грудня багаторічний мер Полтави Олександр Мамай (останнього разу обраний від "За майбутнє" Коломойського) повідомив журналістам про розташування нової військової частини у Полтаві. Після цього, 29 грудня йому вручили підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ.
Обрати запобіжний захід для Олександра Мамая мали на початку січня. Проте слідчі судді Октябрського райсуду взяли самовідводи й Полтавський апеляційний суд передав розгляд справи до Київського райсуду.
Слідчим суддею у розгляді клопотань щодо міського голови Полтави призначили Юрія Бабенка, який до повномасштабної війни Росії проти України працював в Орджонікідзевському райсуді Харкова. Само собою, ніякого запобіжного заходу цьому противнику декомунізації і дерусифікації не обрали, хоча на думку прокурорів тут безальтернативне тримання під вартою.
Довідково: частина 2 статті 114-2 ККУ
"Поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років".
Судячи з усього, при повторному обшуку в офісі графа Полтавського знайдуть лист МОУ або "іншого уповноваженого державного органу" зі згаданою інформацією без будь-яких грифів секретності.
100 %
А через 10 років - знову зможе сіяти "разумнає добрає вєчьнає".
Ріші Сунак: На задньому сидінні авто знімає відео для інстаграму
Поліція переглянувши відео: Так, падажжі. А де ремінь безпеки? Лови штраф!
Даунінг стріт: Винні, жодних проблем, заплатимо.
Депутати Верховної Ради трохи "іпануті". Які 3 роки? Чому до цього часу не внесені зміни у кримінальний кодекс? Довічне ув'язнення без права на амністію!