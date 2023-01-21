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Новини Агресія Росії проти України
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Директорку ліцею з Луганщини судитимуть за співпрацю з окупантами та заклики вступати у лави російської "Юнармії"

зрадниця

Керівниця ліцею Біловодська закликала дітей вступити у ряди російської "Юнармії". За співпрацю з окупантами їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Луганську обласну прокуратуру.

"За даними слідства, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 34-річна вчителька математики місцевого ліцею підтримала дії країни-агресора та пішла на співпрацю з окупантами.

У серпні 2022 року її призначено директоркою цього закладу освіти, який перепідпорядкований окупаційній "адміністрації Біловодського району ЛНР", - йдеться в повідомленні. 

У ліцеї зрадниця почала організовувати процес "деукраїнізації" та переходу на стандарти освіти РФ. Педагоги пройшли "перепідготовку" у РФ, а навчальний рік розпочався за російськими підручниками та методичками.

"Керівниця освітнього закладу пропагувала створення осередку російського "військово-патріотичного руху "Юнармія", заснованого мінобороною РФ. За вступ школярів до організації вона пропонувала батькам грошову виплату у розмірі 10 тис. російських рублів.

Дітей, які вступили до рядів "юнармійців", змушують носити військову форму, берети та берці. Їх навчають користуватися зброєю та зомбують "російською ідеологією", - розповіли у прокуратурі.

Дії колишньої української освітянки кваліфіковані як колабораційна діяльність (ч. 3 ст. 111-1 КК України). Жінці загрожує позбавлення волі строком до 3 років з позбавленням права від 10 до 15 років обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Київській області затримано послідовницю зрадника Стремоусова, яка поширювала ворожу пропаганду, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

державна зрада (1678) колабораціонізм (1157) Луганська область (4874)


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Топ коментарі
+6
Гадаю, що зараз треба висвітлювати усі дії судей в ЗМІ І на форумах . Треба цю судейську продажну владу знешкодити
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21.01.2023 14:44
+5
Судячи з усього,щоб його засудили йому треба з країни спетляти. А так буде гуляти. Таке сьогоднішнє українське "правосуддя". Вперед,плять до перемоги.
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21.01.2023 14:41
+4
"...Жінці загрожує позбавлення волі строком до 3 років з позбавленням права від 10 до 15 років обіймати певні посади або займатися певною діяльністю..."

Депутати Верховної Ради трохи "іпануті". Які 3 роки? Чому до цього часу не внесені зміни у кримінальний кодекс? Довічне ув'язнення без права на амністію!
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21.01.2023 19:28
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КОНСЕРВАМ - бой!

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15 грудня багаторічний мер Полтави Олександр Мамай (останнього разу обраний від "За майбутнє" Коломойського) повідомив журналістам про розташування нової військової частини у Полтаві. Після цього, 29 грудня йому вручили підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ.

Обрати запобіжний захід для Олександра Мамая мали на початку січня. Проте слідчі судді Октябрського райсуду взяли самовідводи й Полтавський апеляційний суд передав розгляд справи до Київського райсуду.

Слідчим суддею у розгляді клопотань щодо міського голови Полтави призначили Юрія Бабенка, який до повномасштабної війни Росії проти України працював в Орджонікідзевському райсуді Харкова. Само собою, ніякого запобіжного заходу цьому противнику декомунізації і дерусифікації не обрали, хоча на думку прокурорів тут безальтернативне тримання під вартою.

Довідково: частина 2 статті 114-2 ККУ

"Поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, -

карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років".

Судячи з усього, при повторному обшуку в офісі графа Полтавського знайдуть лист МОУ або "іншого уповноваженого державного органу" зі згаданою інформацією без будь-яких грифів секретності.
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21.01.2023 14:36 Відповісти
Судячи з усього,щоб його засудили йому треба з країни спетляти. А так буде гуляти. Таке сьогоднішнє українське "правосуддя". Вперед,плять до перемоги.
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21.01.2023 14:41 Відповісти
Гадаю, що зараз треба висвітлювати усі дії судей в ЗМІ І на форумах . Треба цю судейську продажну владу знешкодити
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21.01.2023 14:44 Відповісти
Більше того, той лист буде містити пряме доручення "мєріну" мамаю "довести викладені у листі відомості до населення шляхом росповсюдження у ЗМІ". А чьо, палтавцам он ндравіцца.
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21.01.2023 14:49 Відповісти
Вони всіх зрадників збираються заочно судити? Дуже зручно.
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21.01.2023 14:38 Відповісти
Потім коли до зрадника доберешься, усі формальності вже є, так працює система
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21.01.2023 14:50 Відповісти
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21.01.2023 14:41 Відповісти
Щось потрібно із законами робити, щоб підозрюваних не могли балотуватись і получати депутатську корочку
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21.01.2023 14:46 Відповісти
.

100 %
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21.01.2023 14:48 Відповісти
І не тільки із законами...
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21.01.2023 14:50 Відповісти
Разве вступление в путинюгенд это не обязательное условие в п*дорахе ?
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21.01.2023 14:48 Відповісти
Нє, абязатєльнає условіє в п*дарахє - атсідка. "Нє сідєл - нє мужик"!
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21.01.2023 14:52 Відповісти
"... з позбавленням права від 10 до 15 років обіймати певні посади або займатися певною діяльністю."
А через 10 років - знову зможе сіяти "разумнає добрає вєчьнає".
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21.01.2023 14:56 Відповісти
Трохи про інституції здорової людини.

Ріші Сунак: На задньому сидінні авто знімає відео для інстаграму
Поліція переглянувши відео: Так, падажжі. А де ремінь безпеки? Лови штраф!
Даунінг стріт: Винні, жодних проблем, заплатимо.
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21.01.2023 15:10 Відповісти
Тобто, штраф буде сплачено з бюджету МЗС Великої Британії?
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21.01.2023 15:16 Відповісти
Та ні. З кишені порушника.
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21.01.2023 15:17 Відповісти
Здрасьте- я ваша настя!!! Со своего кармана Риши заплатил и причем прямо признал свою вину, а не быковал.
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21.01.2023 16:00 Відповісти
За подібне і повісить не жаль! Юліусу Штрейхеру за те саме у Нюрнберзі "одягли конопляний галстук" А вона чим гірша? Теж дітям "мізки засирала"!
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21.01.2023 15:19 Відповісти
"...Жінці загрожує позбавлення волі строком до 3 років з позбавленням права від 10 до 15 років обіймати певні посади або займатися певною діяльністю..."

Депутати Верховної Ради трохи "іпануті". Які 3 роки? Чому до цього часу не внесені зміни у кримінальний кодекс? Довічне ув'язнення без права на амністію!
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21.01.2023 19:28 Відповісти
 
 