Директорку ліцею з Луганщини судитимуть за співпрацю з окупантами та заклики вступати у лави російської "Юнармії"

Керівниця ліцею Біловодська закликала дітей вступити у ряди російської "Юнармії". За співпрацю з окупантами їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Луганську обласну прокуратуру.

"За даними слідства, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 34-річна вчителька математики місцевого ліцею підтримала дії країни-агресора та пішла на співпрацю з окупантами.

У серпні 2022 року її призначено директоркою цього закладу освіти, який перепідпорядкований окупаційній "адміністрації Біловодського району ЛНР", - йдеться в повідомленні.

У ліцеї зрадниця почала організовувати процес "деукраїнізації" та переходу на стандарти освіти РФ. Педагоги пройшли "перепідготовку" у РФ, а навчальний рік розпочався за російськими підручниками та методичками.

"Керівниця освітнього закладу пропагувала створення осередку російського "військово-патріотичного руху "Юнармія", заснованого мінобороною РФ. За вступ школярів до організації вона пропонувала батькам грошову виплату у розмірі 10 тис. російських рублів.

Дітей, які вступили до рядів "юнармійців", змушують носити військову форму, берети та берці. Їх навчають користуватися зброєю та зомбують "російською ідеологією", - розповіли у прокуратурі.

Дії колишньої української освітянки кваліфіковані як колабораційна діяльність (ч. 3 ст. 111-1 КК України). Жінці загрожує позбавлення волі строком до 3 років з позбавленням права від 10 до 15 років обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

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