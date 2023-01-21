Росія тримає у Чорному морі 5 ракетоносіїв, загальний залп - 36 ракет, - ВМС. ІНФОГРАФІКА

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 11 кораблів РФ, з яких 5 носії ракет "Калібр".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ.

Станом на 21.01.2023:

в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 11 ворожих кораблів з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 36 ракет;

в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі;

в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 72 ракети.

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