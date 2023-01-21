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Новини Агресія Росії проти України
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Росія тримає у Чорному морі 5 ракетоносіїв, загальний залп - 36 ракет, - ВМС. ІНФОГРАФІКА

флот,росія,корабель

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 11 кораблів РФ, з яких 5 носії ракет "Калібр".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ.

Станом на 21.01.2023:

  • в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 11 ворожих кораблів з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 36 ракет;
  • в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі;
  • в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 72 ракети.

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Росія тримає у Чорному морі 5 ракетоносіїв, загальний залп - 36 ракет, - ВМС 01

Автор: 

Азовське море (1617) Чорноморський флот рф (621) Чорне море (1659) Середземне море (100)


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Топ коментарі
+3
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21.01.2023 15:16
+2
Пусть посчитаются на 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й.
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21.01.2023 15:07
+2
Неїжпапа-топи їх!
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21.01.2023 15:11
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Пусть посчитаются на 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й.
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21.01.2023 15:07 Відповісти
Неїжпапа-топи їх!
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21.01.2023 15:11 Відповісти
До речі, свого часу в Балаклаві був ще один зі смішною, українською фамілією - Нетудисарай!
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21.01.2023 15:19 Відповісти
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21.01.2023 15:16 Відповісти
😂
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21.01.2023 15:20 Відповісти
Дирківці стараються заплатати ці прогалини!
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21.01.2023 15:21 Відповісти
🤦‍♀️🤣🤣🤣
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21.01.2023 15:36 Відповісти
Інфографіка дуже інформативна 11 + 5 =36 2+0=0 10+5=72
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21.01.2023 15:16 Відповісти
первая цифра это всего кораблей. Вторая - количество кораблей ракетоносителей кал ибр. Третья - общее количество ракет кал ибр на всех ракетоносителях.
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21.01.2023 15:22 Відповісти
 
 