УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5203 відвідувача онлайн
Новини
1 909 22

У слідства немає сумнівів, що Іран причетний до виробництва і постачання дронів до РФ, - Офіс Генпрокуратури

дрони

Органи прокуратури і слідства мають інформацію про постачання Іраном дронів до Російської Федерації, доказова база ще збирається, а вину посадових і фізичних осіб доводитимуть у судах.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Офісу Генпрокуратури, про це сказав в ефірі національного марафону начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Юрій Бєлоусов.

Він уточнив, що це і дані оперативні, і дані розвідувальних підрозділів як українських так і наших міжнародних партнерів.

"У нас є ця інформація, яка підтверджує причетність Ірану до цього. І ми будемо доводити винуватіть цих посадових осіб, цих фізичних осіб як в національних судах, так і в міжнародних судах, використовуючи для цього доказову інформацію. І саме зараз ограни слідства і прокуратури збирають докази, якими ми зможемо переконати суд в їх причетності до цих злочинів", - наголосив Юрій Бєлоусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подальша передача іранських дронів Росії має підштовхнути Ізраїль до більш активної співпраці з Україною, - посол Корнійчук

Він запевнив, що у відомстві достатньо доказів доведення вини посадових і фізичних осіб Ірану, а також представників будь-яких інших країн, які сприяють Ірану у розробці або поставці цих дронів, їх використання в Україні, запевнивши, що "ми зможемо все це довести в судах і всі ці особи будуть притягнуті до відповідальності".

"Для нас важливо простежити весь ланцюжок, починаючи від виробництва до поставки і безпосереднього використання. Звісно, всі ці особи, які поставляють комплектуючі, які збирають ці дрони, які навчають росіян використовувати ці дрони і ті особи, які безпосередньо їх запускають по наших громадянах, по наших містах – всі вони мають бути ідентифіковані", - підкреслив прокурор.

Автор: 

Іран (2009) росія (64926) поставки (269) дрони (4624) Офіс Генпрокурора (3239)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Та ви що? А буквально вранці казали,що не в курсі. Що змінилося за півдня суботи? Настрій у дєрьмака?
показати весь коментар
21.01.2023 15:43
+8
Зате вони мають достатню кваліфікацію отримувати захмарну платню за своє неробство.
показати весь коментар
21.01.2023 15:59
+7
В ГП на Водохреща мабуть голови собі відморозили в ополонці, а сьогодні відлига настала.
Це називається: не хочете слухати Задристовича і Соловйова, то слухайте ГП.
показати весь коментар
21.01.2023 15:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та ви що? А буквально вранці казали,що не в курсі. Що змінилося за півдня суботи? Настрій у дєрьмака?
показати весь коментар
21.01.2023 15:43 Відповісти
дЄрмак встиг корективи внести в "мандрички"!
показати весь коментар
21.01.2023 15:49 Відповісти
Не домовились у шапіто)

Чітко визначити країну походження не можемо: в ОГПУ розповіли про розслідування справ щодо "іранських" безпілотників

"Яким чином цей безпілотник з'явився в Збройних силах Російської Федерації, чому він називається "Герань" та "Герань-2", чому він так схожий на "Shahed-131", "Shahed-136" і "Mohajer-6"? Взагалі, де здійснюється будівництво даних безпілотників, які шляхи постачання, хто постачав? Дата і місце виготовлення, які контракти заключалися, хто їх укладав - це також є дуже важливим в ході до судового розслідування, в ході встановлення всіх схем" (Прокурор департаменту протидії злочинів в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Іван Чижевський)".Суспільне.
показати весь коментар
21.01.2023 15:50 Відповісти
Та не так давно писали шо 75% комплектующих иранских дронов произведены в США и ЕС.
показати весь коментар
21.01.2023 18:47 Відповісти
В ГП на Водохреща мабуть голови собі відморозили в ополонці, а сьогодні відлига настала.
Це називається: не хочете слухати Задристовича і Соловйова, то слухайте ГП.
показати весь коментар
21.01.2023 15:46 Відповісти
Таке відчуття, що зранку трохи не ТЕ покурили, а потім попустило ...
показати весь коментар
21.01.2023 15:47 Відповісти
Америка зробила висновки і наклала санкції. Тільки нашим ''дятлам'' все недоходить-розслідувати вони щось буд уть! Немає чим зайнятися? Ідіть завали розбирайте , користі більше буде!!!
показати весь коментар
21.01.2023 15:48 Відповісти
Схоже іранці занесли куди потрібно.
показати весь коментар
21.01.2023 15:48 Відповісти
То має, то не має. Може, офіс прокурора не має достаньої кваліфікації, щоб щось розслідувати?
показати весь коментар
21.01.2023 15:50 Відповісти
Зате вони мають достатню кваліфікацію отримувати захмарну платню за своє неробство.
показати весь коментар
21.01.2023 15:59 Відповісти
Тільки вчора представник прокуратури заявляв абсолютно протилежне.
За ніч знайшли докази, чи хтось піздюліну отримав?
Як ці так звані "правоохоронні органи" взагалі працюють?
Тайна миростворення блідніє поряд з цією загадкою.
показати весь коментар
21.01.2023 15:57 Відповісти
Чувствуете -чувствуете дуновение тиздежа ? Почти пять месяцев тыздели о поставке Ираном дронов ***********, а как только Иран подлизнул, заявив ,что мол не поддерживает кремлядей ,а на деле поддерживает,как ев реи завертелись юлой на стуле. Так скоро в кацапах и хороших руцких рассмотрят.
показати весь коментар
21.01.2023 16:01 Відповісти
Цікаві пошуки. Кацапи атакують дронами, які один в один схожі на іранські. З таких самих пускових. В зв'язку з тупизною кацапів, не спроможних навчитись ними керувати, з Ірану прибули в додаток до інструкторів, і оператори дронів. А в зельоних все сумніваються, "А бил лі мальчік???".
показати весь коментар
21.01.2023 16:48 Відповісти
"Чому він (безпілотник) називається Герань, та Герань-2"?

А чому? Якщо всього в світі налічується близько 258 650 видів квіткових рослин.
Без відповіді на це питання розслідування не буде всебічним.
показати весь коментар
22.01.2023 03:02 Відповісти
Дрони вироблені по ісраїльській технології,на ісраїльському заводі у паРаші,думайТе!
показати весь коментар
21.01.2023 16:56 Відповісти
Та шо там думать, и так все ясно.
показати весь коментар
21.01.2023 18:51 Відповісти
Злые языки говорят что иранские дроны собирают в гомеле. У холопов там хорошая зарплата и они очень довольны.
показати весь коментар
21.01.2023 18:06 Відповісти
Изходя из коментариев на эту тему можно сделать логический вывод :
- Иранские дроны зделаны по исраильской технологии з применением комплектующих из США и ЕС. А теперь налажено их производство в Гомеле.
Может Батька это имел ввиду говоря шо предоставил свою територию для налаживания производства "искуственного интелекта?"
показати весь коментар
21.01.2023 19:04 Відповісти
Який нах батька, та ще й з великої літери? Це те саме що януковоща патріотом України називати.
показати весь коментар
21.01.2023 20:41 Відповісти
1) 20 січня 2023 - Українське слідство поки що не визначило походження бойових безпілотників, які Росія з вересня використовує проти України і які вважаються іранськими, - прокурор департаменту протидії злочинів в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора

2) 21 січня 2023 - В Офісі генпрокурора не мають жодних сумнівів у причетності посадовців, а також юридичних і фізичних осіб Ірану до виробництва і постачання дронів до Росії, - начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора
показати весь коментар
21.01.2023 19:07 Відповісти
а еще в Генпрокуратуре сегодня наконец-то перестали сомневаться в том, что Земля вращается вокруг Солнца.
показати весь коментар
21.01.2023 19:23 Відповісти
Четвертий рік з дня у день цей інфопонос. Як ви вже з@#бали зі своїми тупими сценаріями шашличні виродки.
показати весь коментар
21.01.2023 20:39 Відповісти
 
 