У слідства немає сумнівів, що Іран причетний до виробництва і постачання дронів до РФ, - Офіс Генпрокуратури
Органи прокуратури і слідства мають інформацію про постачання Іраном дронів до Російської Федерації, доказова база ще збирається, а вину посадових і фізичних осіб доводитимуть у судах.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Офісу Генпрокуратури, про це сказав в ефірі національного марафону начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Юрій Бєлоусов.
Він уточнив, що це і дані оперативні, і дані розвідувальних підрозділів як українських так і наших міжнародних партнерів.
"У нас є ця інформація, яка підтверджує причетність Ірану до цього. І ми будемо доводити винуватіть цих посадових осіб, цих фізичних осіб як в національних судах, так і в міжнародних судах, використовуючи для цього доказову інформацію. І саме зараз ограни слідства і прокуратури збирають докази, якими ми зможемо переконати суд в їх причетності до цих злочинів", - наголосив Юрій Бєлоусов.
Він запевнив, що у відомстві достатньо доказів доведення вини посадових і фізичних осіб Ірану, а також представників будь-яких інших країн, які сприяють Ірану у розробці або поставці цих дронів, їх використання в Україні, запевнивши, що "ми зможемо все це довести в судах і всі ці особи будуть притягнуті до відповідальності".
"Для нас важливо простежити весь ланцюжок, починаючи від виробництва до поставки і безпосереднього використання. Звісно, всі ці особи, які поставляють комплектуючі, які збирають ці дрони, які навчають росіян використовувати ці дрони і ті особи, які безпосередньо їх запускають по наших громадянах, по наших містах – всі вони мають бути ідентифіковані", - підкреслив прокурор.
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2) 21 січня 2023 - В Офісі генпрокурора не мають жодних сумнівів у причетності посадовців, а також юридичних і фізичних осіб Ірану до виробництва і постачання дронів до Росії, - начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора