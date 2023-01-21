На угоді про постачання продуктів військовим в 13 млрд грн "пиляють" близько 4 млрд. Або Резніков спростовує, або йде у відставку, - Шабунін
Йдеться про харчування у 2023 р. військових частин, дислокованих у далеких від лінії зіткнення Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях.
Про це повідомив глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.
"Резніков закуповує харчі для військових у 3 рази дорожче роздрібних цін київських супермаркетів. На угоді в 13 млрд грн "пиляють" близько 4 млрд", - написав Шабунін.
Згідно з документами, Міністерство оборони законтрактували яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку. Картоплю замовили по 22 грн за кілограм, при ц ьому роздрібна ціна в магазині становить 8–9 грн.
"Цей контракт розміром в 13 млрд грн Резніков уклав з типовою корупційною "прокладкою" ТОВ "Актив компані". Фірма має статутний капітал у тисячу гривень і зареєстрована за адресою масової реєстрації у Києві. У 2021 році податкова анулювала їй свідоцтво платника ПДВ (через відсутність поставок і ненадання декларацій)", - зазначив Шабунін.
А угоду від імені МО підписав директор департаменту держзакупівель Богдан Хмельницький. У нього влітку про влітку проводили обшуки по справі щодо розкрадань 580 тис. доларів на амуніції для військових.
"Далі мало б бути так:
або Резніков спростовує інформацію журналістів, оприлюднивши цей контракт з нормальними цінами.
або Резніков оприлюднює заяву про відставку. Третього варіанту тут не має.", - написав Шабунін.
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На угоді про постачання продуктів військовим в 13 млрд. грн "пиляють" близько 4 млрд., що становить за курсом більше 100 мільйонів доларв США.
У січні 2023 р. правоохоронці повідомили про понад 10 високопосадовців, причетних до схеми розкрадання коштів на експорті українського зерна, за їх оцінками збитки бюджету становлять 5,2 млрд грн., що за курсом становить більше 130 мільйонів доларів США.
Саме так виглядає той "заробіток на крові", про який антиукраїнський та антидержавний підлий ZE-виродок всім розповідав на стадіоні у 2019 році. Мародери не мають права керувати воюючою державою, бо вони нищать державу зсередини на догоду москальській орді та дискредитують Україну в очах наших союзникв.
Він дає нам танки для наступу , а ми не беремо. Кляті зелені не хочуть брать танкі, кажуть, що вони зіпсують їхній асфальт. А для них асфальт - це ж фсьо у життті.
Ну, а наші зелені збагачуються вже на війні. І саме цей корупційний скандал може стати для нас роковим. Захід припинить допомогу і ***** нас окупує та знищить. А нас з Вами знайдуть у канаві зі зав'язаними за спиною руками та з діркою у голові.
Нема нічого святого. Привела війну в Україну, сотні тисяч жерт, півкраїни в руїнах, а вони кишені набивать, своїх шалав влдаштовують на державні посади. Не одна зелена гнида не пішла країну захищати. Де результати розкрадання гуманітарки в Запоріжській області? А Резніков, якщо факти підтвердяться, повинен застрелитися на Майдані, щоб не тратитися на мотузок.
Вчора , 20.01.2023 в магазині продавали яйця , термін придатності - до 21.01.2023 , написано на ящику , а на ціннику нічого не написано і на яйцях дати виробництва немає. Багато ящиків було , точно не розпродадуть.
- а знаешь как будет на украинскам зонтик? -"расчепирка".......... ахахахах!!
- а знаешь как будет презерватив? - " "нацюцюрник".......... ахахахах!!
- а знаешь как будет на украинскам русскаязычный украинЭц? - "КАЦАПОРИЛИЙ НАЦЮЦЮРНИК"!!!!!!!!
@V_Omelyan
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https://twitter.com/V_Omelyan/status/1616828352437927937 1 ч
Українська влада помилково сприймає відсутність критики під час війни як запрошення до безконтрольної корупції. Всі зловживання у сфері публічних закупівель під час війни є персональною політичною відповідальністю Верховного головнокомандуючого.
ДІТИ Зе ВЛАДИ ТЕЖ МРІЮТЬ ПРО ФЕРАРІ І ЖИТТЯ В НІЦЦІ
ВИ ПРОТИ ?
Статья 113. Диверсия
Совершение с целью ослабления государства взрывов, поджогов или иных действий, направленных на массовое уничтожение людей, причинение телесных повреждений или иного вреда их здоровью, на разрушение или повреждение объектов, имеющих важное народнохозяйственное или оборонное значение, а также совершение с той же целью действий, направленных на радиоактивное загрязнение, массовое отравление, распространение эпидемий, эпизоотий или эпифитотий, - наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
Как должны относиться к ДИВЕРСАНТАМ во времы войны?
Уже давно пора вводить смертную казнь (хотя бы в военное время), а не цацкаться с предателяли, диверсантами и бандитами!