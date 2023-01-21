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Новини Війна
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На угоді про постачання продуктів військовим в 13 млрд грн "пиляють" близько 4 млрд. Або Резніков спростовує, або йде у відставку, - Шабунін

харчування,військових

Йдеться про харчування у 2023 р. військових частин, дислокованих у далеких від лінії зіткнення Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях.

Про це повідомив глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Резніков закуповує харчі для військових у 3 рази дорожче роздрібних цін київських супермаркетів. На угоді в 13 млрд грн "пиляють" близько 4 млрд", - написав Шабунін.

Згідно з документами, Міністерство оборони законтрактували яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку. Картоплю замовили по 22 грн за кілограм, при ц ьому роздрібна ціна в магазині становить 8–9 грн.

"Цей контракт розміром в 13 млрд грн Резніков уклав з типовою корупційною "прокладкою" ТОВ "Актив компані". Фірма має статутний капітал у тисячу гривень і зареєстрована за адресою масової реєстрації у Києві. У 2021 році податкова анулювала їй свідоцтво платника ПДВ (через відсутність поставок і ненадання декларацій)", - зазначив Шабунін. 

А угоду від імені МО підписав директор департаменту держзакупівель Богдан Хмельницький. У нього влітку про влітку проводили обшуки по справі щодо розкрадань 580 тис. доларів на амуніції для військових.

"Далі мало б бути так:

або Резніков спростовує інформацію журналістів, оприлюднивши цей контракт з нормальними цінами.

або Резніков оприлюднює заяву про відставку. Третього варіанту тут не має.", - написав Шабунін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони уклало угоду на харчі для військових за майже втричі вищими цінами, – ЗМІ

Автор: 

Міноборони (7307) їжа (428) Шабунін Віталій (534) закупівлі (3351)


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Топ коментарі
+55
А Верховний головнокомандувач не в укрсах7 Він такі питання як харчування армії не контролює? Чи пиляє тільки видосики з виразом мачо7
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21.01.2023 16:02
+55
В продовження теми - хто вже пам'ятає про розкрадання ешелонів з гумантаркою на Запоріжжі? На якому етапі слідство? Чи покарані винні?..
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21.01.2023 16:04
+50
Госпідарі продовжують госпідарювати...
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21.01.2023 15:59
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Доки не буде діяти закон військового часу, і за розкрадання, зраду, колабораціонізм не будуть даватися замість підозр конкретні вироки відразу а не через рік, доки безкарно митниця буде обдирати волонтерів, доки деякі "офіцери" (фамілії деяких чудним чином співпадають з іменами деяких генералів) будуть отримувати зарплати за загиблих вояків та продавати наліво бензин та соляру, **********, доки "особливо наближеним" буде дозволено наживатися на контрактах про військо, доти все ця бидлота буде продовжувати свої дії.! А то тут пролітають "не на часі", " цар хороший, бояре погані" . Замкнуте коло якесь...На час війни військові адміністрації та ТРО повинні мати право карати за такі злочини, не дивлячись на звання та посади! Хоча ...це все нездійснена мрія в такій країні...сумно і страшно за її майбутнє...маємо, що маємо, вірніше що понавибирали...
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21.01.2023 18:00 Відповісти
100 миллионов баксов. Это 50 тысяч дронов по 2000 долларов. 50 тысяч дронов!!!
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21.01.2023 18:02 Відповісти
и чайок с атб и ваельки ш иколадуи на сдачу..пустьб телефон 17 года пусть шмотки которым 10 лет..но на сдачу на затарку в атб..всего лишь 4 млрд грн
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21.01.2023 18:40 Відповісти
і чому ж нам Шольц танки не хоче дати!?
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21.01.2023 18:08 Відповісти
Резніков порахує скільки вже вкрали а потім або буде спростовувати - якщо мало, або піде у відставку якщо достатньо.
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21.01.2023 18:25 Відповісти
От на цю тему я б із задоволенням подивився відосік від "найвеличнішого! Хай розповість народу України хто ж мародерить, хто ж наживається на крові,представники ЯКОЇ партії? Ну і заодно хочеться почути його коментар на тему-представники ЯКОЇ партії разом, з ОПЗЖ та бувшими комуняками, виявилися зрадниками та колаборантами на окупованих територіях? Чи нє всьо так однозначно?
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21.01.2023 18:29 Відповісти
Та що там для України 4 мільярда. Це тільки попалися, а так "слуги" + "Риги"(їх рідні брати) кожного дня пиляють таку суму і нічого, для 73% це дуже подобається. Європейці і США ще скинуться, а вас будуть направляти в бік того, щоб ви кричали "закрийте небо", "дайте танки" і не думали, що закривати небо і ремонтувати танки мав той, що сьогодні вас обдирає.
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21.01.2023 18:34 Відповісти
Це мародерство в той час, коли Україна буквально вмивається кров"ю, щоденно ховаючи своїх найкращих синів та доньок, даючи відсіч наймерзеннішим потворам на Землі - москалоті. Всю цю ZE-наволоч треба судити за законами військового часу і негайно!!! Цим виродкам не має прощення, бо вони гірше за кацапів, вони зрадили український народ, користуючись його довірою!

На угоді про постачання продуктів військовим в 13 млрд. грн "пиляють" близько 4 млрд., що становить за курсом більше 100 мільйонів доларв США.
У січні 2023 р. правоохоронці повідомили про понад 10 високопосадовців, причетних до схеми розкрадання коштів на експорті українського зерна, за їх оцінками збитки бюджету становлять 5,2 млрд грн., що за курсом становить більше 130 мільйонів доларів США.

Саме так виглядає той "заробіток на крові", про який антиукраїнський та антидержавний підлий ZE-виродок всім розповідав на стадіоні у 2019 році. Мародери не мають права керувати воюючою державою, бо вони нищать державу зсередини на догоду москальській орді та дискредитують Україну в очах наших союзникв.
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21.01.2023 18:42 Відповісти
кого на місце Зеленського ви пропонуєте?
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21.01.2023 20:09 Відповісти
нікого достатньо В.О. до кінця війни,а потім розбор польотів,і тільки після того вже вибори
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21.01.2023 21:11 Відповісти
Жарт?
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21.01.2023 23:57 Відповісти
Чого ви всі напали на бідних "слуг" і маланців. Вам що мало тем, які вам скидають з "марафону"? Во всьом вінават Шольц, бо це він не дає нам танки "Леопард".
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21.01.2023 18:50 Відповісти
Шольц не вінават, це ми винні.

Він дає нам танки для наступу , а ми не беремо. Кляті зелені не хочуть брать танкі, кажуть, що вони зіпсують їхній асфальт. А для них асфальт - це ж фсьо у життті.
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21.01.2023 19:00 Відповісти
Точно.Як Ви це підмітили? Але я про інше. "Зелені", а точніше "слуги" відволікають увагу і спускають собак то на Шольца, то на Байдена, а самі розпилюють гроші на закупівлі продуктів для ЗСУ, як раніше розпилювали бюджет на "Велике крадівництво", при повному ігнору на оборону. Тому в них винен Шольц, щоб не запитали в них.
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21.01.2023 19:22 Відповісти
Взагалі-то , Шольца вже весь світ звинувачує через те, що він не дає нам танки, навіть самі німці.

Ну, а наші зелені збагачуються вже на війні. І саме цей корупційний скандал може стати для нас роковим. Захід припинить допомогу і ***** нас окупує та знищить. А нас з Вами знайдуть у канаві зі зав'язаними за спиною руками та з діркою у голові.
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21.01.2023 19:49 Відповісти
почему ,,отставка,, . Если это ,,торговля на крови,, ПРЕСТУПЛЕНИЕ . Все от безнаказаности. ПЭТЯ ТОЖЕ УГОЛЬКОМ ПРИТОРГОВЫВАЛ,И УВЫ ВЫВОДА НИКТО НЕ СДЕЛАЛ ,...
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21.01.2023 18:54 Відповісти
Ти чудо жопу этим угольком грел . Вот уж действительно мне правду говорил один знакомый : не делай никому добро - будешь виноват. Вот твои , кого ты выбрал молодцы . Это Порох отдал на армию около 2 триллионов гривен. Потому и виноват, эти дерибанят уже не стесняясь - молодцы. А что им . У них 73% поддержка . Только что вы дальше делать будете? Вы не хотите понять одного , что оружие нам так вяло дают не потому что им так хочется, а потому блин и писать не хочется всеравно это бесполезно.
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21.01.2023 20:27 Відповісти
много БУКВ и бестолковых , ничем не подкрепленных ... МЕТОДИЧКОЙ ИЛИ СКУДОУМИЕМ ПОПАХИВАЕТ .
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22.01.2023 14:28 Відповісти
Зелена мерзота. А як гарно питання ставила на стадіоні...
Нема нічого святого. Привела війну в Україну, сотні тисяч жерт, півкраїни в руїнах, а вони кишені набивать, своїх шалав влдаштовують на державні посади. Не одна зелена гнида не пішла країну захищати. Де результати розкрадання гуманітарки в Запоріжській області? А Резніков, якщо факти підтвердяться, повинен застрелитися на Майдані, щоб не тратитися на мотузок.
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21.01.2023 18:55 Відповісти
Чому всі кажуть тільки про ЦІНУ ? Є ще реальна ЯКІСТЬ поставки. Хтось , колись , нормальний ( такі як Шабунін чи Ніколов) перевіряв якість ?
Вчора , 20.01.2023 в магазині продавали яйця , термін придатності - до 21.01.2023 , написано на ящику , а на ціннику нічого не написано і на яйцях дати виробництва немає. Багато ящиків було , точно не розпродадуть.
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21.01.2023 18:57 Відповісти
Ето другоє.
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21.01.2023 19:25 Відповісти
во, ребята воруют, не миллионами, а миллиардами, и нас будут убаюкивать что, мы такими темпами идём в ЕС, это для того что бы обворовать и ЕС ?????????? а вы воюйте пересічні, воюйте, ведь мы все идём в ЕС, с пенсиями в 40 долларов !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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21.01.2023 18:57 Відповісти
Мінімальна пенсія 2093 грн. Долар вже по 50? Сам мабуть в окопі сидиш?
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21.01.2023 19:04 Відповісти
ух їбать поправив ну добре 60 ти радий,це прям гора грошей? і так на 23 рік курс закладено 42,так що так скоро і 50 буде
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21.01.2023 21:14 Відповісти
та нехай крадуть, господи, і у Вас прошу вибачення що неправду написав!
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21.01.2023 21:49 Відповісти
Шабунін - Голова Центру Протидії Корупції, а при чому тут твоє дзеркало нєдєлі і ти зі своїми шлаковими коментарями?
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21.01.2023 19:17 Відповісти
з категорії "" приколав а хахлах":

- а знаешь как будет на украинскам зонтик? -"расчепирка".......... ахахахах!!
- а знаешь как будет презерватив? - " "нацюцюрник".......... ахахахах!!
- а знаешь как будет на украинскам русскаязычный украинЭц? - "КАЦАПОРИЛИЙ НАЦЮЦЮРНИК"!!!!!!!!
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21.01.2023 19:31 Відповісти
Розкрадання під час війни набагато гірше мародерства, а що робили з мародерами?
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21.01.2023 19:08 Відповісти
Як буде йти, то хай із собою прихопить, дєрмака, татарина, членограя та всю фсбшну шоблу.
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21.01.2023 19:12 Відповісти
Volodymyr Omelyan

@V_Omelyan

·

https://twitter.com/V_Omelyan/status/1616828352437927937 1 ч

Українська влада помилково сприймає відсутність критики під час війни як запрошення до безконтрольної корупції. Всі зловживання у сфері публічних закупівель під час війни є персональною політичною відповідальністю Верховного головнокомандуючого.
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21.01.2023 19:12 Відповісти
Пахне червоною лінією .
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21.01.2023 19:15 Відповісти
Ой бачу, пане Віталію, правильним шляхом ідете та дякуємо Вам, що висвітлюєте.
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21.01.2023 19:19 Відповісти
НУ А ШО ?
ДІТИ Зе ВЛАДИ ТЕЖ МРІЮТЬ ПРО ФЕРАРІ І ЖИТТЯ В НІЦЦІ
ВИ ПРОТИ ?
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21.01.2023 19:20 Відповісти
Шабунін,як маленька дитина. Не піду у відставку той,хто затаскав відкат "зе" ,котрий в курсі,як і хто цей відкат зробили.Безуглова порішає рівно як і з "вагнерівцями" (сучі дітки)
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21.01.2023 19:29 Відповісти
Гендлярі. А українцям з їхнього телебачення їхня хуцпа.
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21.01.2023 19:35 Відповісти
Так крадет Шарапов или как там его. Человек Ермака.
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21.01.2023 19:44 Відповісти
ЫрмакЗэлиВсрак
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21.01.2023 19:47 Відповісти
То яєчко нє простоє , то яєчко золотоє
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21.01.2023 19:48 Відповісти
Не надо быть прокурором, чтоб понять, что это не просто воровство (достаточно взять в руки каркулятор), а ДИВЕРСИЯ группы по предварительному сговору (во время войны попытка украсть из оборонного бюджета страны), это тягчайшее преступление против армии, государства и народа Украины, ведь эти деньги значать ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ (не только военных, но мирных граждан), они должны быть потрачены на другие жизненно важные оборонные приобретения для защиты страны!

Статья 113. Диверсия

Совершение с целью ослабления государства взрывов, поджогов или иных действий, направленных на массовое уничтожение людей, причинение телесных повреждений или иного вреда их здоровью, на разрушение или повреждение объектов, имеющих важное народнохозяйственное или оборонное значение, а также совершение с той же целью действий, направленных на радиоактивное загрязнение, массовое отравление, распространение эпидемий, эпизоотий или эпифитотий, - наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
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21.01.2023 20:01 Відповісти
P.S. репутационные потери страны (перед партерами по коалиции) могут быть еще больше, чем прямые.
Как должны относиться к ДИВЕРСАНТАМ во времы войны?
Уже давно пора вводить смертную казнь (хотя бы в военное время), а не цацкаться с предателяли, диверсантами и бандитами!
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21.01.2023 20:20 Відповісти
Я считал министра МО Резника честным человеком . а он оказался таким же холуём и вором Зеленского как и все остальные слуги!!! Итак гремит вся США и весб Запвд ,о том что мы в Украине, продаём все то чем нам помогает ЗАПАД, и оружие и гумонитарку и т.д .. Оказывается всё эта правда???
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21.01.2023 20:29 Відповісти
епопеї з обмундируванням Вам мало? Скільки МО закупило буржуйок???
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21.01.2023 20:45 Відповісти
як можна вважати розумним тіло,яке за кілька днів до вторгнення втирало людям,що загрози немає?
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21.01.2023 21:16 Відповісти
Люди кожну копійку на донати кожну можливість щось хлопцям передати ці суки гребуть і крадуть.Ну *** в мене слів немає.Ну **** гадів вішати чи шо ?!
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21.01.2023 20:49 Відповісти
І звідки тут можуть взятися мавіки в закупках?!
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21.01.2023 21:08 Відповісти
******* ***** но он не может быть один там целая ЗЕ команда! А про форму может напомнить за которую государство получило деньги из бюджета только потом ее не окозалось И соююзники сами все поставляли !!!!Когда же **** на крови наворуются ЗЕ ***** !!!？？？？？
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21.01.2023 21:21 Відповісти
Відставки мало . Коли підтвердиться кража треба садити.
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21.01.2023 22:21 Відповісти
Молодці хлопці. А я придурок на ЗСУ "Донатчу" по пів зарплати... Напхать пику тими грішми і запалить скотині.
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21.01.2023 23:03 Відповісти
Багато хто допомагає… але після таких новин- взагалі одне розчарування і зневіра.
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22.01.2023 00:02 Відповісти
Воно не піде. "де ж я харчуватися буду?" (с - шаріков)
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22.01.2023 00:19 Відповісти
тварюки, гірші за кацапів ....
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22.01.2023 00:30 Відповісти
Вы не зламні идите в окопы и берегите там свои яйца а мы пока провернем и здесь и там и на дорогах, и на закупках для военных, а вечерком мы раскинем на бабки в ресторане с депутатами из ОПЗЖ они же переобутые Відновлення України...... Цырк... только не смешно... Какое расследование? Вы что в Германии? Не будет отставки, а расследование будет, только СБУ, ДБР и Прокуратура в ручном режиме под Ермаком и Татаровым
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22.01.2023 05:59 Відповісти
звинувачення ледь чи не у шпигунстві та держзраді з боку Міноборони на адресу журналістів, що "потурбували" оборонне відомство своїми "дріб'язковими" придирками на пару мільярдів гривень
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23.01.2023 00:01 Відповісти
A по запорізькій гуманітарці що все затихло?
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23.01.2023 00:10 Відповісти
И как теперь запад будет нам помогать, после такой инфы?
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23.01.2023 17:58 Відповісти
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