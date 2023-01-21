На угоді про постачання продуктів військовим в 13 млрд грн "пиляють" близько 4 млрд. Або Резніков спростовує, або йде у відставку, - Шабунін

Йдеться про харчування у 2023 р. військових частин, дислокованих у далеких від лінії зіткнення Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях.

Про це повідомив глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Резніков закуповує харчі для військових у 3 рази дорожче роздрібних цін київських супермаркетів. На угоді в 13 млрд грн "пиляють" близько 4 млрд", - написав Шабунін.

Згідно з документами, Міністерство оборони законтрактували яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку. Картоплю замовили по 22 грн за кілограм, при ц ьому роздрібна ціна в магазині становить 8–9 грн.

"Цей контракт розміром в 13 млрд грн Резніков уклав з типовою корупційною "прокладкою" ТОВ "Актив компані". Фірма має статутний капітал у тисячу гривень і зареєстрована за адресою масової реєстрації у Києві. У 2021 році податкова анулювала їй свідоцтво платника ПДВ (через відсутність поставок і ненадання декларацій)", - зазначив Шабунін.

А угоду від імені МО підписав директор департаменту держзакупівель Богдан Хмельницький. У нього влітку про влітку проводили обшуки по справі щодо розкрадань 580 тис. доларів на амуніції для військових.

"Далі мало б бути так:

або Резніков спростовує інформацію журналістів, оприлюднивши цей контракт з нормальними цінами.

або Резніков оприлюднює заяву про відставку. Третього варіанту тут не має.", - написав Шабунін.

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