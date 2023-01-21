Голова оборонного комітету бундестагу Ціммерман розкритикувала Шольца за рішення не надавати танки Україні

Голова оборонного комітету бундестагу Марі-Агнесс Штрак-Ціммерман розкритикувала канцлера ФРН Олафа Шольца через відмову надати дозвіл на передачу танків Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на видання ZDF.

Як зауважила Штрак-Ціммерман, через позицію Шольца стосовно передання танків, складається враження, що Німеччина не допомагає Україні у війні з РФ.

"Історія дивиться на нас, а Німеччина, на жаль, знову продемонструвала неспроможність. Те, як канцлер ФРН Олаф Шольц комунікує на цю тему з громадськістю - просто катастрофа. З одного боку, Німеччина надає Україні масштабну допомогу, проте через відсутність рішення щодо бойових танків створюється інше враження", - сказала Штрак-Ціммерман.

Також читайте: США розчаровані нерішучістю Німеччини у питанні постачання танків Україні, - ЗМІ

Вона наголосила на необхідності надати дозвіл партнерам Німеччини на передачу танків Україні.

"У Європі є майже 3 тис. танків Leopard 2. Навіть якби ви поставили лише невелику їхню кількість, це було б справжнім знаком", - переконана Штрак-Ціммерманн.