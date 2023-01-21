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Голова оборонного комітету бундестагу Ціммерман розкритикувала Шольца за рішення не надавати танки Україні

шольц

Голова оборонного комітету бундестагу Марі-Агнесс Штрак-Ціммерман розкритикувала канцлера ФРН Олафа Шольца через відмову надати дозвіл на передачу танків Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на видання ZDF.

Як зауважила Штрак-Ціммерман, через позицію Шольца стосовно передання танків, складається враження, що Німеччина не допомагає Україні у війні з РФ.

"Історія дивиться на нас, а Німеччина, на жаль, знову продемонструвала неспроможність. Те, як канцлер ФРН Олаф Шольц комунікує на цю тему з громадськістю - просто катастрофа. З одного боку, Німеччина надає Україні масштабну допомогу, проте через відсутність рішення щодо бойових танків створюється інше враження", - сказала Штрак-Ціммерман.

Також читайте: США розчаровані нерішучістю Німеччини у питанні постачання танків Україні, - ЗМІ

Вона наголосила на необхідності надати дозвіл партнерам Німеччини на передачу танків Україні.

"У Європі є майже 3 тис. танків Leopard 2. Навіть якби ви поставили лише невелику їхню кількість, це було б справжнім знаком", - переконана Штрак-Ціммерманн.

Автор: 

танк (2059) Бундестаг (195) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+19
В той час, коли нам так необхідні танки Leopard, і наші союзники ро***** усе, щоб вирішити це питання з Німеччиною, виходить гундосе чмо, і на рузкам язике тикає Шольцу у стилі: "Ну дай ***** танки, или зассыш?" Ти ж раніше казав, що нам ті танки не потрібні, шизофренік ти ****
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21.01.2023 16:31
+10
10 круг критики!!! А танки там же......
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21.01.2023 16:22
+10
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21.01.2023 16:44
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10 круг критики!!! А танки там же......
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21.01.2023 16:22 Відповісти
Перший пішов.конашенков особисто підбив перший Абрамс і ще 4 бмп Бредлі
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21.01.2023 16:48 Відповісти
дело чмеркель живет и торжествует
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21.01.2023 16:59 Відповісти
А з Шольца та критика,як з "гуся вода".
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21.01.2023 16:28 Відповісти
виражаю озабочєнность
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21.01.2023 16:29 Відповісти
Шольц все ''шольцаваляє"!
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21.01.2023 16:31 Відповісти
В той час, коли нам так необхідні танки Leopard, і наші союзники ро***** усе, щоб вирішити це питання з Німеччиною, виходить гундосе чмо, і на рузкам язике тикає Шольцу у стилі: "Ну дай ***** танки, или зассыш?" Ти ж раніше казав, що нам ті танки не потрібні, шизофренік ти ****
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21.01.2023 16:31 Відповісти
Міровий лідор, ****
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21.01.2023 16:38 Відповісти
Підвезли свіже "шмигалово"?
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21.01.2023 16:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=TWroQ-lp2Fc https://www.youtube.com/watch?v=TWroQ-lp2Fc

Це відомий мем )) , з 50-ї секунди ))
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21.01.2023 16:44 Відповісти
Це він по дурісті, чи спеціально. щоб посваритись з Німеччиною?
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21.01.2023 17:16 Відповісти
Шольц не дает каски, гепарды, леопарды. Интересно, что следующее не будет давать Шольц? Проскакивают сигналы, что Ф16.
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21.01.2023 16:32 Відповісти
сначала он был против поставок летального вооружения, и ты забыл еще тяжелую артиллерию тоже был такой этап
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21.01.2023 16:34 Відповісти
Шольца критикують офіційні особи країн Балтії, Польші, Чехії, Британії та зрештою решт у самій Німеччині. Тільки на Цензорі він для багатьох коментаторів навіть начебто під українським прапорцем є недоторканим та священною коровою. Чи вам ще відмашку закінчувати з ольгінського чи лахтінського центру не надали?
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21.01.2023 16:32 Відповісти
Твій зелений гондон піздякає кацапською на посаді президента, нехтуючи законом про мову, і бикує на наших союзників, але рсня це саме порохоботи, ага
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21.01.2023 16:33 Відповісти
Хочеш я тут пошлю на... й Зеленського разом з тобою? Це до твого висеру про начебто МОЮ зелену владу.
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21.01.2023 16:37 Відповісти
Ви тут день в день. Може усе таки прочитаєте, що ніяка Україна НЕ подавала заявку на танки рівно,як і Польща. Ви до смі апелюйте,а то галасу забагато,а потім ідуть спростування. Чехія уже спростувала. Як можна купити щось, не заказавши це продавцеві? І ще питання-на які кошти збираєтесь обслуговування танків проводити? Ще одне-міністр оборони сформував групу на навчання на цих танках чи на сьогодні завишені кошти на харчування для ЗСУ і решта в мільярд переважають проблему танків
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21.01.2023 16:59 Відповісти
Ну, то подай вже ту заявку, бо задовбала. Ти ж з Шольцем та Пісторіусом на короткій нозі.
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21.01.2023 17:11 Відповісти
Дорікаючи мені, що я тут щодня у мене складається враження, що вам прикро бо ви день десь таки пропустили.
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21.01.2023 17:44 Відповісти
Коли Ірак напав на Кувеит США послали туди 500 тис. віисько і 1800 танків Абрамс .
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21.01.2023 16:32 Відповісти
может потому, что и Ирака не было 7000 ядерных боеголовок? )
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21.01.2023 16:33 Відповісти
нафта!
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21.01.2023 16:41 Відповісти
Чорнозем .
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21.01.2023 16:42 Відповісти
Так ми самі просимо допомогти нам з експортом збіжжя!
Так що не в тему.
Давайте інший привід… або відмазку, чому не дають!
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21.01.2023 16:52 Відповісти
Нафта мвє валір закінчуватись а хліб потрібен кожен день .
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21.01.2023 16:56 Відповісти
Коли хуЪло готовился к референдуму в Крыму, Обама сказал ему, - Забирайте!

Всё, что было потом идёт в этом ключе.
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21.01.2023 19:32 Відповісти
21.01.2023 16:04 https://t.me/generalsvr2/423 сообщение
Суббота 21.01.2023г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 121304 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 20 января это 41449 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 27 января 2023 года. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 6132 убитыми и пропавшими безвести.
--
*******:
безвозвратні рашисти (без ЛДНР): 121304 + 41449 + 6132= 168 885 (+24 856 у порівнянні з 31.12.2022,+42 066 з 3.12.2022, +62 769 з 05.11.2022, +87313 з 21.09.2022)
якщо коефіціент поранених до безвозвратних - 2, то:
Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 168885 + (168885 * 2)= 506 655 (+74 568 у порівнянні з 31.12.2022,+126 198 з 3.12.2022,+188 307 з 05.11.2022, +261 939 з 21.09.2022)
--------
По ЛДНР інфи нема, проте була у вересні 2022 інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
=====
Загалом з пораненими (з ЛДНР): 506655 + 75 000 = 581 655
---
P.S.А якщо ж брати коефіціент поранених до безвозвратних - 3, то загальна сума = 775 540
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21.01.2023 16:34 Відповісти
дели на 2, там нет такого коэфициента 1 к 2, у них всё настолько плохо с медициной и отношением к раненным (бросают почти всегда), что там 1 к 1. Вот тебе и 370-380 тысяч потерь и ответ на то, почему набирали 300 тыщ мобиков осенью, ну и почему снова набирать думают.
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21.01.2023 16:37 Відповісти
Взагалі-то - прийнято застосувати коефіціент 3, а не 2.
Але у цій війні для рашистів - 2 ближче - саме з тих причин, що ви назвали.
Далеко не всі поранені - тяжкі.
А легкі поранення, якщо їх не почати лікувати в необхідний час - становляться середньої або тяжкої важкості.
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21.01.2023 16:57 Відповісти
Ви знову ідіотів читаєте? хєнєралів свр?
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21.01.2023 16:43 Відповісти
слідкуй за собою. Читай сам, що бажаєшь. Не треба говорити, що мені робити і я не буду говорити - куда тобі йти.
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21.01.2023 16:47 Відповісти
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21.01.2023 16:34 Відповісти
"обижать казённого курьера, это знаете чревато. пришёл, плачет"
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21.01.2023 16:36 Відповісти
Может он права на леопарды путину в залог трубы отдал?
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21.01.2023 16:37 Відповісти
Так нахрен ему эти трубы. Там морская вода уже всё проела.
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21.01.2023 16:40 Відповісти
Так расписка у путэна и трубе труба. Кто ещё может обяснить танго Шольтза?
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21.01.2023 19:11 Відповісти
дєло труба
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21.01.2023 16:44 Відповісти
Підозрювали хімічне . А ядерка стримує -- мови нема - але вовків боятись - в ліс не ходити .
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21.01.2023 16:38 Відповісти
проблема тут такая... что если Германия даёт добро, то она должна Возглавить эти танковые поставки... обслуживание, модернизация, ремонт, боеприпасы, брэмы, этим всем должны будут заниматься немцы... т.е. они как бы станут локомотивом украинского наступления... у Шольца от этого изжога...
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21.01.2023 16:39 Відповісти
Как ни крути, а Меркель красиво выстроила экономику Германии, которая росла как на дрожжах, на кацапском дешевом топливе. Сейчас Шольц испытывает анальные рези, что халява может закончится. Вот и мечется ни чужим не нашим.
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21.01.2023 17:05 Відповісти
Потрібно працювати з німецькими політиками, Бундестагом і громадською думкою, яка має тиснути на Шольца і його команду. В Німеччині політики зважають на суспільну думку.
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21.01.2023 16:39 Відповісти
Все одно німці без навчання наших на Леопард2 їх не передадуть. Як було вже з IRIS-T.
Навчання може бути кілька тижнів мінімум.
Тому важливіше вже починати навчання наших захисників. Де завгодно.
А там і згода від німців надійде.
Вважаю, що німці не дали згоду вчора на Леопард2 тільки з тих міркувань, щоб їх американці не вважали за порожнє місце - і що вони самостійні і незалежні від США, та можуть мати окрему думку.
Шольц зробив все, щоб з ним рахувались США і в майбутньому. Чисто ради понтів.
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21.01.2023 16:40 Відповісти
У Шольца постоянные "аргументы" если не "опасность деэскалации", то "урегулирование конфликта мирным путём".
Короче говоря - то куй короткий, то майка длинная.
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21.01.2023 16:41 Відповісти
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21.01.2023 16:43 Відповісти
Не блазнюйте! Бо це фото з площі Тяньаньмень.
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21.01.2023 16:49 Відповісти
ніхто не блазнює з кривавих подій на площі в 1989 році...
аналогія, Вам відомо таке слово?
тим паче що малюнок не мій...передруківка з доступних всім ждерел політкарикатури...
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21.01.2023 17:00 Відповісти
Тоді ій допис-сарказм.
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21.01.2023 18:04 Відповісти
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21.01.2023 16:44 Відповісти
А що робить наш Найвеличніший Ждун? Чекає рішення про поставку танків. А де весь дипломатичний фронт? А де особисті дзвінки до Шольца? Єдиний хід, який був, це посол в Німеччині наніс особисту образу Шольцу, порівнявши його з ліверною ковбасою. Мабуть геніальний хід був прорахований. Правда на який результат розрахований, це ще попитати треба.
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21.01.2023 16:44 Відповісти
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21.01.2023 16:46 Відповісти
Ну так цей же "кудлатий єврей" з "Дождя" казав колись що Росія на Донбасі прекрасно воювала з НАТО 8 років А потім туди ув"язалася Україна!"
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21.01.2023 22:40 Відповісти
🤣🤣🤣
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21.01.2023 22:43 Відповісти
сила немецкого оружия доказана в очередной раз - противотанковый шольц с тандемным писториусом легко пробивает в лоб броню американского "абрамса".
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21.01.2023 17:00 Відповісти
німецька фабрика прорашистського лицемірства і брехні
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21.01.2023 17:04 Відповісти
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21.01.2023 17:04 Відповісти
Чувак выполняет браццкий договор типа союз Молотов-Риббентроп...это был действительно союз двух отморозков...что и сейчас Союз Лукашеску Путлереску... Одно союзное государство...точно так было и в 1938-39 годах...
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21.01.2023 17:16 Відповісти
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21.01.2023 17:24 Відповісти
Со времен Вилли Брандта там внедрена кацапская агентура. Даже уход комсомолки не изменил ситуацию
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21.01.2023 18:13 Відповісти
Позиция "- До свадьбы не дам!" конечно вызывает уважение, но в более молодом возрасте...
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21.01.2023 18:36 Відповісти
Хоче, а не може, це все старість
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21.01.2023 18:47 Відповісти
Любов Німеччини до московії це вже і не такий міф
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21.01.2023 18:48 Відповісти
Якщо не даєте танків Українцям, то російські танки будуть в Німеччині, а на них будуть мобіки- колаборанти із захоплених українських територій. Воювати в Німеччині буде нікому, бо ситі бюргери не захочуть вмирати за батьківщину, а дружно звалять з країни. Шкода, що німота не має спільного кордону з рашистами
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22.01.2023 00:07 Відповісти
Замість них будуть воювати наши заробітчани та втікачі. Недарма ж німці цих дармоїдів годують.
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22.01.2023 00:16 Відповісти
Німеччина ще розраховує на знижку на російський газ у майбутньому
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22.01.2023 00:09 Відповісти
 
 