Голова оборонного комітету бундестагу Ціммерман розкритикувала Шольца за рішення не надавати танки Україні
Голова оборонного комітету бундестагу Марі-Агнесс Штрак-Ціммерман розкритикувала канцлера ФРН Олафа Шольца через відмову надати дозвіл на передачу танків Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на видання ZDF.
Як зауважила Штрак-Ціммерман, через позицію Шольца стосовно передання танків, складається враження, що Німеччина не допомагає Україні у війні з РФ.
"Історія дивиться на нас, а Німеччина, на жаль, знову продемонструвала неспроможність. Те, як канцлер ФРН Олаф Шольц комунікує на цю тему з громадськістю - просто катастрофа. З одного боку, Німеччина надає Україні масштабну допомогу, проте через відсутність рішення щодо бойових танків створюється інше враження", - сказала Штрак-Ціммерман.
Вона наголосила на необхідності надати дозвіл партнерам Німеччини на передачу танків Україні.
"У Європі є майже 3 тис. танків Leopard 2. Навіть якби ви поставили лише невелику їхню кількість, це було б справжнім знаком", - переконана Штрак-Ціммерманн.
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Це відомий мем )) , з 50-ї секунди ))
каски, гепарды, леопарды. Интересно, что следующее не будет давать Шольц? Проскакивают сигналы, что Ф16.
Так що не в тему.
Давайте інший привід… або відмазку, чому не дають!
Всё, что было потом идёт в этом ключе.
Суббота 21.01.2023г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 121304 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 20 января это 41449 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 27 января 2023 года. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 6132 убитыми и пропавшими безвести.
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*******:
безвозвратні рашисти (без ЛДНР): 121304 + 41449 + 6132= 168 885 (+24 856 у порівнянні з 31.12.2022,+42 066 з 3.12.2022, +62 769 з 05.11.2022, +87313 з 21.09.2022)
якщо коефіціент поранених до безвозвратних - 2, то:
Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 168885 + (168885 * 2)= 506 655 (+74 568 у порівнянні з 31.12.2022,+126 198 з 3.12.2022,+188 307 з 05.11.2022, +261 939 з 21.09.2022)
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По ЛДНР інфи нема, проте була у вересні 2022 інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
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Загалом з пораненими (з ЛДНР): 506655 + 75 000 = 581 655
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P.S.А якщо ж брати коефіціент поранених до безвозвратних - 3, то загальна сума = 775 540
Але у цій війні для рашистів - 2 ближче - саме з тих причин, що ви назвали.
Далеко не всі поранені - тяжкі.
А легкі поранення, якщо їх не почати лікувати в необхідний час - становляться середньої або тяжкої важкості.
Навчання може бути кілька тижнів мінімум.
Тому важливіше вже починати навчання наших захисників. Де завгодно.
А там і згода від німців надійде.
Вважаю, що німці не дали згоду вчора на Леопард2 тільки з тих міркувань, щоб їх американці не вважали за порожнє місце - і що вони самостійні і незалежні від США, та можуть мати окрему думку.
Шольц зробив все, щоб з ним рахувались США і в майбутньому. Чисто ради понтів.
Короче говоря - то куй короткий, то майка длинная.
аналогія, Вам відомо таке слово?
тим паче що малюнок не мій...передруківка з доступних всім ждерел політкарикатури...