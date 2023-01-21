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Нагнітання теми загрози нападу з боку Білорусі є психологічним тиском РФ, - ГУР МО

рф,білорусь

Нагнітання теми загрози нападу на Україну з боку Білорусі є російською інформаційно-психологічною операцією (ІПСО).

Таку думку представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов висловив в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Концептуально нагнітання теми загрози негайної військової загрози з боку Білорусі, як інформувало вже Головне управління розвідки, це, власне, російське ІПСО. Безумовно, про диктатора Лукашенка нам все відомо, про режим у Білорусі. Але є об'єктивні речі: кількість угруповання, готовність сил і засобів та інші моменти, які нам дозволяють стверджувати, що станом на сьогодні загрозі з боку Білорусі повномасштабної наземної операції, її участі на боці Росії немає", - сказав Юсов.

За його словами, якщо ситуація зміниться, відповідна інформація буде. "Навіть на випадок зміни ситуації Україна готова та відпрацювала всі сценарії. В інтересах саме путіна і так званої Російської Федерації максимально нагнітати тему саме із Білорусі. Але вже й диктатор Лукашенко не дуже в це грає. Ми нещодавно бачили, як він водив за ніс лаврова під час зустрічі, і з одного боку, розповідав, як він любить путіна, а з іншого - сказав, що не бачить загрози з боку України, і що Україна тримається. Тобто, не хоче вживати суїцидальних дій диктатор Лукашенко", - сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони.

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Водночас, відповідаючи на запитання про те, чи дійсно Російська Федерація використовує залізничні цистерни для таємного перекидання своїх військовослужбовців на територію Білорусі, він зазначив, що з цього приводу була різноманітна інформація. "Оскільки як до людей до своїх військових рашисти не ставляться, можуть перевозити не тільки в бензовозах, а й в інших місткостях, призначених для інших рідин, наприклад", - сказав Юсов.

Автор: 

армія рф (17207) Білорусь (7923) розвідка (3856)


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Топ коментарі
+13
Где-то я такое уже слышал прошлой зимой.
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21.01.2023 17:26
+9
Выпускайте агрохимию и резникова. Пусть и они "утешат" как год назад. А клован в это время шашлычок маринует.
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21.01.2023 17:36
+9
корисні ідіоти готувались до шашликів
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21.01.2023 17:44
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один из учстков украино-белорашеского кордона...
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21.01.2023 17:26 Відповісти
Где-то я такое уже слышал прошлой зимой.
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21.01.2023 17:26 Відповісти
И че с того?
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21.01.2023 19:59 Відповісти
А потом аристовичи скажут просрали )
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21.01.2023 17:30 Відповісти
Люська уже сказала,что его собственная лажа с ракетой в Днепре-это ИПСО кацапов. Как вам Люська? По-моему красава.
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21.01.2023 17:35 Відповісти
💯 красава🤣
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21.01.2023 17:38 Відповісти
аристовичи просрали это администрация президента )
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21.01.2023 17:41 Відповісти
аристович каже що Україна не виграє війнц (це з свіжого)
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21.01.2023 18:33 Відповісти
🤣
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21.01.2023 18:37 Відповісти
Ну ясно було, що це лайно почне працювати проти України в якийсь момент.
Воно ж безпринципне.
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21.01.2023 19:15 Відповісти
Может оно и так. Но после шашеля на майские и яички на пасочку. Власти нащет этго веры Нет
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21.01.2023 17:33 Відповісти
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21.01.2023 20:26 Відповісти
2022 року. Це про торік?1
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21.01.2023 22:04 Відповісти
Цікаво це чути зараз від особи, що місяць тому цей вкид і проводила. Особисто, із залученням тих же ЗМІ.
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21.01.2023 17:34 Відповісти
Чомусь я думаю, що напад все ж планують. Для них важливо перекрити постачання зброї заходом.
Мільйонна армія може собі дозволити спробувати.
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21.01.2023 17:35 Відповісти
Так, тим більше кацапи перекинули в білозасрашку багато техніки і особового складу. Це дороги і кацапи так просто це робити не будуть.
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21.01.2023 17:46 Відповісти
техніку вони навпаки з білозасрашки перекидують зараз. А особовий склад вони там тренують, не так вже й багато у порівнянні із тим, скільки було там рік тому. Бойові порядки для наступу не утворюють.
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21.01.2023 20:08 Відповісти
Планують чи не планують, ми не дізнаємось ніяк. Головне, що поки не почали готуватися.
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21.01.2023 20:06 Відповісти
Выпускайте агрохимию и резникова. Пусть и они "утешат" как год назад. А клован в это время шашлычок маринует.
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21.01.2023 17:36 Відповісти
Кажуть які, які вже раз промилилися, чи накрололи суспільство.
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21.01.2023 17:39 Відповісти
Буданов походу попереджав про напад і точно описав всі напрямки, включно із *********.
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21.01.2023 20:16 Відповісти
Це Байден знов нагнітає.
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21.01.2023 17:42 Відповісти
корисні ідіоти готувались до шашликів
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21.01.2023 17:44 Відповісти
А я смотрю вам в прошлом году шашель хорошо зашёл?
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21.01.2023 17:49 Відповісти
Корисні ідіоти свою справу зробили ще в 19 році і ржуть.
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21.01.2023 17:54 Відповісти
Цей ГУР як і Арествоича слухати себе не повожати !
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21.01.2023 17:51 Відповісти
А зря.

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21.01.2023 20:24 Відповісти
Про 2022 рік говориться? То ми вже знаємо
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21.01.2023 22:07 Відповісти
23.02.22 я вже щось подібне від ГУР чув...а недавно почув і про Кірєєва-спасителя Києва...правда незадовго до 24.02. д-р ЦРУ Бернс в Києві це все розказав....але Буданов його не почув,а Кірєєва почув....
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21.01.2023 17:54 Відповісти
Ну якраз Буданов у середині лютого єдиний з зєбілів, хто попереджав про наступ з боку Білорусі. Всі інші зєбіли розповідали про шашлики.
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21.01.2023 20:10 Відповісти
менше слухай будановські легенди,чи ти сам будановець? краще подивися сюжет Швеця на Ютуб про Кірєєва і попередження директора ЦРУ
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21.01.2023 22:02 Відповісти
Західні розвідки також не підтверджують наміри свинособак йти знову на Київ
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21.01.2023 17:58 Відповісти
>усадить за стол переговоров силой украинцев

И вот тут прокол плана. На этом этапе автоматически сходят найух, курсом русского корабля.
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21.01.2023 20:20 Відповісти
Ага, перед 24 лютого теж подібні заяви лунали!
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21.01.2023 18:01 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/amp/rozvidka-********-rosiya/31572016.html
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21.01.2023 20:12 Відповісти
та этим ********** уже нет доверия , миллиарды ****** а народу лапшу на уши вешают , гуманитарки на миллиарды гривен *********, продовольствия на столько же , на обмундировании еще больше , 70% военных покупают все за свои деньги , технику заправляют тоже за свои , а сколько волонтеры собирают , .............а эти ****** сидят в тепле , вкусно жрут, и карманы набивают .
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21.01.2023 18:04 Відповісти
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21.01.2023 18:05 Відповісти
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21.01.2023 18:21 Відповісти
"Концептуально заспокоєння українського народу ,про відсутність великого ризику повторного нападу на Україну з території Білорусії,котра використовується рашистом,як плацдарм для нанесення ракетних ударів по територіїУкраїни ,а рік тому прямого вторгнення великої кількості бронетехніки (довжиною в 60км) і рашистських окупаційних війск,котрі знищили багато українських міст і сіл,як і з великою кількістю жертв серед мирного українського народу негайної військової загрози з боку Білорусі, це є не що інше як ,власне російське ІПСО Головного управління розвідки,
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21.01.2023 18:55 Відповісти
буданівські казкарі знов не бачать загрози? Колись я так фігню вже чув!
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21.01.2023 19:36 Відповісти
від кого ж ти її чув?
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21.01.2023 20:14 Відповісти
друзі,цей Беррімор троль Буданова! щосили відмазує цього горе-розвідника-блогера!
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21.01.2023 22:04 Відповісти
Для усіх упоришів "я вже рік тому це чув": рік тому там стояли кацапські бтгр, зараз там їх нема. На це треба звертати увагу, а не у рота зєбілам заглядати.
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21.01.2023 20:03 Відповісти
Цю ІПСО (про напад з білокацапії) дуже успішно розганяє більшість наших каналів і сайтів - і провладні, і опозиційні.
Кретинізм наших журналістів не лікується...
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21.01.2023 21:51 Відповісти
 
 