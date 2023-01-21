Нагнітання теми загрози нападу з боку Білорусі є психологічним тиском РФ, - ГУР МО

Нагнітання теми загрози нападу на Україну з боку Білорусі є російською інформаційно-психологічною операцією (ІПСО).

Таку думку представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов висловив в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Концептуально нагнітання теми загрози негайної військової загрози з боку Білорусі, як інформувало вже Головне управління розвідки, це, власне, російське ІПСО. Безумовно, про диктатора Лукашенка нам все відомо, про режим у Білорусі. Але є об'єктивні речі: кількість угруповання, готовність сил і засобів та інші моменти, які нам дозволяють стверджувати, що станом на сьогодні загрозі з боку Білорусі повномасштабної наземної операції, її участі на боці Росії немає", - сказав Юсов.

За його словами, якщо ситуація зміниться, відповідна інформація буде. "Навіть на випадок зміни ситуації Україна готова та відпрацювала всі сценарії. В інтересах саме путіна і так званої Російської Федерації максимально нагнітати тему саме із Білорусі. Але вже й диктатор Лукашенко не дуже в це грає. Ми нещодавно бачили, як він водив за ніс лаврова під час зустрічі, і з одного боку, розповідав, як він любить путіна, а з іншого - сказав, що не бачить загрози з боку України, і що Україна тримається. Тобто, не хоче вживати суїцидальних дій диктатор Лукашенко", - сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони.

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Водночас, відповідаючи на запитання про те, чи дійсно Російська Федерація використовує залізничні цистерни для таємного перекидання своїх військовослужбовців на територію Білорусі, він зазначив, що з цього приводу була різноманітна інформація. "Оскільки як до людей до своїх військових рашисти не ставляться, можуть перевозити не тільки в бензовозах, а й в інших місткостях, призначених для інших рідин, наприклад", - сказав Юсов.