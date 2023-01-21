У ГУР МО пояснили, що означає підготовка РФ до тривалої війни: "Цілі Путіна залишаються незмінними - геноцид та знищення української держави"

Готуючись до тривалої війни, РФ розуміє свій провал плану зі швидкого захоплення України.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов заявив у ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Україна звільняє та буде продовжувати звільняти свої території. Так, це буде важко, менше з тим неминуче. Безумовно, допомога наших партнерів та союзників відіграє надзвичайно важливу роль. Водночас постійно відбуваються контакти, комунікації, консультації із нашими партнерами - і державами-членами НАТО, і з іншими урядами та організаціями. Повірте, є абсолютна адекватна та твереза оцінка ситуації й адекватні і тверезі завдання і для українських сил оборони, і розуміння, що ми можемо. Так от ми справді можемо звільнити наші землі", - сказав Юсов.

При цьому він визнав, що визволення територій дається "великою ціною", контрнаступальні операції справді важкі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нагнітання теми загрози нападу з боку Білорусі є психологічним тиском РФ, - ГУР МО

Водночас на думку представника ГУР, підготовка Росії до довготривалої війни означає розуміння того, що план ворога щодо швидкого захоплення України нездійсненний.

Юсов укотре наголосив, що цілі Путіна залишаються незмінними – геноцидна війна, знищення українського народу та держави.