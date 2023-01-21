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Новини Війна
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У ГУР МО пояснили, що означає підготовка РФ до тривалої війни: "Цілі Путіна залишаються незмінними - геноцид та знищення української держави"

розвідка,гур

Готуючись до тривалої війни, РФ розуміє свій провал плану зі швидкого захоплення України.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов заявив у ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Україна звільняє та буде продовжувати звільняти свої території. Так, це буде важко, менше з тим неминуче. Безумовно, допомога наших партнерів та союзників відіграє надзвичайно важливу роль. Водночас постійно відбуваються контакти, комунікації, консультації із нашими партнерами - і державами-членами НАТО, і з іншими урядами та організаціями. Повірте, є абсолютна адекватна та твереза оцінка ситуації й адекватні і тверезі завдання і для українських сил оборони, і розуміння, що ми можемо. Так от ми справді можемо звільнити наші землі", - сказав Юсов.

При цьому він визнав, що визволення територій дається "великою ціною", контрнаступальні операції справді важкі.

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Водночас на думку представника ГУР, підготовка Росії до довготривалої війни означає розуміння того, що план ворога щодо швидкого захоплення України нездійсненний.

Юсов укотре наголосив, що цілі Путіна залишаються незмінними – геноцидна війна, знищення українського народу та держави.

Автор: 

розвідка (3856) росія (64926)


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Топ коментарі
+16
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21.01.2023 18:03
+7
Вони планують просуватись поступово, вижигаючи землю і все навкруги.
Щоб це розуміти, треба було уважно дивитись, що цапи творили в Сирії, щоб потім не казати- ані же тожа люді
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21.01.2023 18:16
+6
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21.01.2023 18:14
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21.01.2023 18:03 Відповісти
На жаль, є ще багато таких, хто цього не розуміє.
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21.01.2023 18:09 Відповісти
Все всё понимают. Просто этих многих это устраивает. Не питайте иллюзий.
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21.01.2023 18:41 Відповісти
Карочє! Савраска ще не один куль з чмобіками повезе на цвинтар
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21.01.2023 18:10 Відповісти
Это дерьмо легче усыпить, прежде чем ждать когда он усыпит всех.
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21.01.2023 18:12 Відповісти
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21.01.2023 18:14 Відповісти
Глупость, был не опытный вот и всё. А открыть липецкую фабрику чтоб платить налоги кацапам получается тоже не верил в нападение
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21.01.2023 18:28 Відповісти
Там нам ще недавоса говорили ці служби, що через 2 місяці і в Крим зайдемо. Що не знають в який бік йти, чи краще перестати брехати своєму народу?
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21.01.2023 18:14 Відповісти
Того путлера что на фото вверху 👆давно нет в живых...
Есть картинка для телевизора сегодня...типа урод мавзолейный...
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21.01.2023 18:16 Відповісти
Вони планують просуватись поступово, вижигаючи землю і все навкруги.
Щоб це розуміти, треба було уважно дивитись, що цапи творили в Сирії, щоб потім не казати- ані же тожа люді
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21.01.2023 18:16 Відповісти
Ми цих виродків касапських породили, нам і виправляти ці помилки. І виправляємо, навіть графік випереджаємо..
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21.01.2023 18:16 Відповісти
задница у собаки почему не прикрыта ?
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21.01.2023 18:22 Відповісти
https://24tv.ua/rosiyska-propagandistka-potrapila-pid-obstrili-soledari-video_n2240826 Під Соледаром важко поранили пропагандистку
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21.01.2023 18:20 Відповісти
кричит вроде бы ее режут
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21.01.2023 18:24 Відповісти
осколок колено перебил
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21.01.2023 18:27 Відповісти
"Если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то очень непохоже", - Арестович

Он заявил, что "лицо не официальное уже", и может говорить всё, что хочет: "С 14 числа очень не похоже (что Украина выиграет войну). Как вы думаете, откуда оценка от президента Польши Дуды, что вообще неизвестно выживет ли Украина. И не только он сказал про решающие месяцы. Это просто так было сказано, или он на основе какой-то информации говорил об этом?".
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21.01.2023 18:30 Відповісти
"лицо не официальное -официальный рот Ермака
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21.01.2023 18:31 Відповісти
Россияне безуспешно пытались наступать на Авдеевском направлении - сводка Генштаба
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21.01.2023 18:38 Відповісти
вопрос зачем лицо не официальное -официальный рот Ермака -это гонит?
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21.01.2023 18:53 Відповісти
Схоже на якусь кацапську іпсятіну.
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21.01.2023 18:40 Відповісти
Бо кацапи цей арестовський висер активно таскають по своїх помийках.
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21.01.2023 18:43 Відповісти
кто такой аристович и кто Такой Киссинджер
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21.01.2023 18:48 Відповісти
гур мо становится каким-то вонючим дерьмом - и видеть не хочется,и воняет... а булдыханов это вообще... хотя кто его назначил - вовка гнусавый.. гидрант конституции...
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21.01.2023 18:44 Відповісти
Та невже? Відомство клоуна, який роздає інтерв'ю про те, що вище керівництво держави не знало про напад, продовжує імітувати бурхливу діяльність?
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21.01.2023 19:26 Відповісти
На разі ОП буде пхати любе голубе, аби під виглядом необхідності, лишити зе, на другий строк без виборів. А то роздули з мухи мамонта.
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21.01.2023 19:30 Відповісти
 
 