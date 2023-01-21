У ГУР МО пояснили, що означає підготовка РФ до тривалої війни: "Цілі Путіна залишаються незмінними - геноцид та знищення української держави"
Готуючись до тривалої війни, РФ розуміє свій провал плану зі швидкого захоплення України.
Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов заявив у ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Україна звільняє та буде продовжувати звільняти свої території. Так, це буде важко, менше з тим неминуче. Безумовно, допомога наших партнерів та союзників відіграє надзвичайно важливу роль. Водночас постійно відбуваються контакти, комунікації, консультації із нашими партнерами - і державами-членами НАТО, і з іншими урядами та організаціями. Повірте, є абсолютна адекватна та твереза оцінка ситуації й адекватні і тверезі завдання і для українських сил оборони, і розуміння, що ми можемо. Так от ми справді можемо звільнити наші землі", - сказав Юсов.
При цьому він визнав, що визволення територій дається "великою ціною", контрнаступальні операції справді важкі.
Водночас на думку представника ГУР, підготовка Росії до довготривалої війни означає розуміння того, що план ворога щодо швидкого захоплення України нездійсненний.
Юсов укотре наголосив, що цілі Путіна залишаються незмінними – геноцидна війна, знищення українського народу та держави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Есть картинка для телевизора сегодня...типа урод мавзолейный...
Щоб це розуміти, треба було уважно дивитись, що цапи творили в Сирії, щоб потім не казати- ані же тожа люді
Он заявил, что "лицо не официальное уже", и может говорить всё, что хочет: "С 14 числа очень не похоже (что Украина выиграет войну). Как вы думаете, откуда оценка от президента Польши Дуды, что вообще неизвестно выживет ли Украина. И не только он сказал про решающие месяцы. Это просто так было сказано, или он на основе какой-то информации говорил об этом?".