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Новини
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Росіяни на Запоріжжі проводять розвідку боєм і нарощують поставки з Криму, - Єрін

рф

Ворог у Запорізькій області проводить розвідку боєм і робить спроби зайняти кращі позиції для оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" полковник, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напряму Євген Єрін. 

Щодо ситуації на півдні України, Єрін зазначив, що ворог місцями наступає невеликими розвідувальними групами, до 10 осіб.

Також речник Таврійського напрямку зауважив, що відкидати активніших дій у Запорізькій області не можна, оскільки ворог зібрав певні сили, хоча назвати їх повноцінними теж складно.

Також читайте: Останніми днями найзапекліші бої точилися біля Кремінної, на Бахмутському напрямку та у Запорізькій області, - британська розвідка

"Ворог намагається насамперед здіймати вогневу хвилю по всій лініїї зіткнення, а на окремих ділянках фронту невеликі групи пробують здійснювати вже не розвідувальні, а ударно-штурмові напади з метою перевірки нашої оборони на місці. Проте, за наявною інформацією, всі спроби наступальних дій наразі завершилися безрезультатно: всі групи виявлені, частково знешкоджені, решта вдалася до бігства", - запевняє полковник.

Також Єрін розповів, що ворог змінює логістичне "плече" і намагається уникнути уражень від української артилерії. Тому окупанти створюють нові місця зберігання боєприпасів, але без великих складів, часто маневрують.

"Наша розвідка працює, ми відстежуємо кожний рух поставок, які дещо збільшилися з боку півострова Крим, і у разі найменшої можливості завдаємо ударів. Останніми днями, наприклад, ми знищили три великі склади боєприпасів, і відразу вогнева хвиля противника зменшилася. Спостерігаємо також певні ротації не тільки на Запорізькому напрямку, але й на Херсонському", - наголошує керівник пресцентру.

Також читайте: Нагнітання теми загрози нападу з боку Білорусі є психологічним тиском РФ, - ГУР МО

Автор: 

армія рф (17207) Крим (14127) Запорізька область (3567)


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Топ коментарі
+3
Суд освободил Смотрящего Анисимова из под ареста...а это значит Старух приказал освободить братана...,за нехилое бабло...
В Украине ничего не изменилось... Данилыч зна шо робе...73,%...😛
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21.01.2023 18:30
+2
То ми здали кілька сіл, чи всі спроби було відбито?
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21.01.2023 18:12
+2
"..., решта вдалася до бігства" - навіть, якщо Єрін так сказав, то може варто поправляти такі ляпи на "решта втекли", "решта дременули", "решта взяли п'ятки в руки" чи "частина стали добрими, а решта проявила добру волю"?
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21.01.2023 18:18
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То ми здали кілька сіл, чи всі спроби було відбито?
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21.01.2023 18:12 Відповісти
А хто сказав, що здали декілька сіл?
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21.01.2023 18:14 Відповісти
Здесь на цензоре несколько дней назада писали комментарии к сводкам ,что враг наступая в запорожской области занял 2 или 3 села в серой зоне .Но потом на следующий деньвроде также писали ,что орков почти изо всех их выбили
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21.01.2023 18:18 Відповісти
"Здесь комментарии к сводкам" - це майже як речник ЗСУ
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21.01.2023 18:31 Відповісти
"..., решта вдалася до бігства" - навіть, якщо Єрін так сказав, то може варто поправляти такі ляпи на "решта втекли", "решта дременули", "решта взяли п'ятки в руки" чи "частина стали добрими, а решта проявила добру волю"?
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21.01.2023 18:18 Відповісти
"до втечі"
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21.01.2023 19:23 Відповісти
А можно добити той кримський міст ? СКІЛЬКІ ще українців мае загинути від доставки зброї по тому мосту ???
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21.01.2023 18:21 Відповісти
Зе-білочка, у них там повноцінний сухопутній коридор через Маріуполь і Мелітополь.
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21.01.2023 18:25 Відповісти
В Запорожье сидит Старух..давний братан Мудака Балицкого...
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21.01.2023 18:23 Відповісти
Нічого там страшного не було. Однак я не розумію, як без танків звільняти землі, БТР там запросто спалять.
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21.01.2023 18:23 Відповісти
Суд освободил Смотрящего Анисимова из под ареста...а это значит Старух приказал освободить братана...,за нехилое бабло...
В Украине ничего не изменилось... Данилыч зна шо робе...73,%...😛
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21.01.2023 18:30 Відповісти
а чи багато кацапів набилося у скадовську "Гілею" та "Skifos"? Бо до гєнічеського "Гюная" і "Коливана" ми ще не дістаємо, а хочеться ще свята з салютом.
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21.01.2023 18:40 Відповісти
Вдарили ми декілька раз по кримському коридору і тиша?А далі?Ми бачимо як звідти йде техніка і є чим їх дістати і знищити не дати змогу їй тут розвернутися в чому проблема?
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21.01.2023 20:47 Відповісти
 
 