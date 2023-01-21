Росіяни на Запоріжжі проводять розвідку боєм і нарощують поставки з Криму, - Єрін

Ворог у Запорізькій області проводить розвідку боєм і робить спроби зайняти кращі позиції для оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" полковник, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напряму Євген Єрін.

Щодо ситуації на півдні України, Єрін зазначив, що ворог місцями наступає невеликими розвідувальними групами, до 10 осіб.

Також речник Таврійського напрямку зауважив, що відкидати активніших дій у Запорізькій області не можна, оскільки ворог зібрав певні сили, хоча назвати їх повноцінними теж складно.

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"Ворог намагається насамперед здіймати вогневу хвилю по всій лініїї зіткнення, а на окремих ділянках фронту невеликі групи пробують здійснювати вже не розвідувальні, а ударно-штурмові напади з метою перевірки нашої оборони на місці. Проте, за наявною інформацією, всі спроби наступальних дій наразі завершилися безрезультатно: всі групи виявлені, частково знешкоджені, решта вдалася до бігства", - запевняє полковник.

Також Єрін розповів, що ворог змінює логістичне "плече" і намагається уникнути уражень від української артилерії. Тому окупанти створюють нові місця зберігання боєприпасів, але без великих складів, часто маневрують.

"Наша розвідка працює, ми відстежуємо кожний рух поставок, які дещо збільшилися з боку півострова Крим, і у разі найменшої можливості завдаємо ударів. Останніми днями, наприклад, ми знищили три великі склади боєприпасів, і відразу вогнева хвиля противника зменшилася. Спостерігаємо також певні ротації не тільки на Запорізькому напрямку, але й на Херсонському", - наголошує керівник пресцентру.

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