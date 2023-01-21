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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Російські окупанти продовжують спроби наступу на Бахмутському та Запорізькому напрямках, збільшуючи застосування авіації, - Генштаб

штаб,генштаб,генеральний

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 21 січня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ. 

У вечірньому зведенні зазначається: "Загроза завдання ударів з використанням ракет наземного та повітряного базування і "дронів-камікадзе" залишається по всій Україні.

Протягом доби противник здійснив 26 авіаційних ударів та 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворог не відмовляється від своїх загарбницьких планів, основні зусилля зосереджує на спробах повної окупації Донецької області. Вів безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку. Продовжує спроби наступу на Бахмутському та Запорізькому напрямках, нарощує інтенсивність застосування авіації. На інших напрямках - веде оборону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 120 160 осіб (+860 за добу), 287 літаків, 3140 танків, 2135 артсистем, 6256 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань не виявлено. До білорусі переміщуються підрозділи територіальних військ. З метою підтримання армії у готовності до застосування вчергове продовжено термін перевірки бойової готовності збройних сил білорусі. Цього разу до 30 січня. Зберігається загроза провокаційних прикордонних збройних інцидентів.

Республіка білорусь продовжує надавати всебічну підтримку російській агресії. Окрім спільних навчань, на території білорусі триває підготовка російських підрозділів.

Ворог не припиняє артилерійських обстрілів вздовж усієї лінії зіткнення. Від мінометного та артилерійского вогню противника постраждали райони населених пунктів Бачівськ та Волфине Сумської області, а також Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Красне, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Колодязне та Новомлинськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Синьківка, Кучерівка, Піщане, Крохмальне, Новоселівське, Стельмахівка, Вишневе і Першотравневе Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 300 поранених окупантів перебувають у хірургічному відділені лікарні у Старобільську на Луганщині, - Генштаб

На Лиманському напрямку ворог обстріляв Новоєгорівку, Макіївку, Площанку, Невське, Червонопопівку, Діброву і Серебрянське лісництво Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали позиції наших військ в районах понад 25 населених пунктів. Серед них Верхньокам’янське, Виїмка, Білогорівка, Благодатне, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Диліївка, Дружба і Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти завозять до лікарень на Херсонщині російських медичних працівників, - Генштаб

На Новопавлівському - обстріляно Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву та Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони понад 25 населених пунктів. Зокрема, це - Времівка і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Кам’янське і Плавні на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку окупанти знову обстріляли з усього спектру артилерії Веселе Запорізької області та Козацьке, Новоберислав, Тягинку, Токарівку, Садове, Наддніпрянське та Херсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відбили атаки ворога в районах 12 населених пунктів на Донеччині й Луганщині, - Генштаб

Ворог посилює контроль обліку мирного населення на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Зокрема, намагається створити базу даних місць проживання мирних громадян, погрожуючи відключенням від електроенергії, під виглядом виконання "програми економії електроенергії", так звана "влада" здійснює примусові заходи щодо підписання "акту про підтвердження фактичного місця проживання громадянина".

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження ворога та 2 - по позиціях його ЗРК. Наша артилерія також уразила район зосередження загарбників".

Читайте також: Протягом 20 січня авіація та артилерія уразили 16 районів зосередження військ,2 позиції ЗРК, 1 пункт управління та 1 склад боєприпасів, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (6493) ЗСУ (7499)


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Топ коментарі
+2
Більше Стінгерів треба ЗСУ під Бахмутом
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21.01.2023 18:24
+2
там с ПЗРК в засаде на открытом месте в ожидании кацапской сушки не очень-то и посидишь. А вертушки работают НУРСами с кабрирования вне зоны досягаемости ПЗРК.
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21.01.2023 18:49
+1
https://youtu.be/9LQDIoU3iXo ...

Бавовнятко летить Дуже Файно...💥🔥
Слава ЗСУ та генералу Залужному 💪✊🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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21.01.2023 18:57
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Більше Стінгерів треба ЗСУ під Бахмутом
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21.01.2023 18:24 Відповісти
там с ПЗРК в засаде на открытом месте в ожидании кацапской сушки не очень-то и посидишь. А вертушки работают НУРСами с кабрирования вне зоны досягаемости ПЗРК.
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21.01.2023 18:49 Відповісти
Під рукою повинен бути завжди там де діє кацапська авіація
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21.01.2023 18:54 Відповісти
под рукой в укрытии его, конечно, можно положить, но на крыше с ним сидеть там точно никто не будет. Поэтому на передок, где стрелковые контакты измеряются сотнями, а иногда десятками метров, его тащить никто не будет. Там есть, что заносить ногами и без того.
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21.01.2023 19:02 Відповісти
Думаю є розрахунки які спеціалізуються по авіації, їм і Стінгер у руки
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21.01.2023 19:38 Відповісти
есть. Но не в городской застройке Бахмута, где из каждого окна стрелковка с АГСами.
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21.01.2023 20:42 Відповісти
К вертушкам у орков сейчас поступает изделие 305. Есть видео. Очень неприятная штука.
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21.01.2023 18:55 Відповісти
ну, значит разрыв между литачками и вертолётиками скоро снова сократится.
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21.01.2023 19:08 Відповісти
Давно не слежу за сказками как Конашенкова так и Игната.
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21.01.2023 19:25 Відповісти
а я слежу за сводками ГШ ЗСУ.
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21.01.2023 19:27 Відповісти
У нас свобода вероисповедания.
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21.01.2023 19:56 Відповісти
По віросповіданню можна вбивати наших дітей?Тобі соромно?
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21.01.2023 20:05 Відповісти
Херсон обстріляли запалювальними бомбами,загинули люди.Будеш ховатися даілі,боягузик?Звичайна російська боягузлива потвора.
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21.01.2023 20:29 Відповісти
я это заметил после завоза на фронт бурятской юрты с шаманами и бубнами.
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21.01.2023 20:45 Відповісти
Це кацапська погань,перший нік Во во.Потім ще було під 100 ників,травку тут щіпаає років вже 10.Тварина не людська.
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21.01.2023 21:04 Відповісти
заподозрил неладное, как только он начал расхваливать кацапский говнет "Изделие 305", которым в реальности кацапские вёдра на болтах не имеют возможности применять в боевых условиях. Кацапские пропагандоны часто палятся на том, что кичатся этим говнетом.
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21.01.2023 22:10 Відповісти
Якою ж потрібно бути потворою,щоб стільки років ховатися за українським прапором,постійно думати що пишеш,боятися щоб не забанили за думки,....Ти хвора падаль.Хай тобі сняться загиблі українськи діти,все твоє останнє життя.
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21.01.2023 21:01 Відповісти
Отвлекающий типа удар в одном месте,а настоящее наступление в другом...,давно избитый штамп краснопузого пролетариата👺 Сралинского Отребья...👹
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21.01.2023 18:47 Відповісти
https://youtu.be/9LQDIoU3iXo ...

Бавовнятко летить Дуже Файно...💥🔥
Слава ЗСУ та генералу Залужному 💪✊🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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21.01.2023 18:57 Відповісти
рОС окупанты идут на х.й !
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21.01.2023 18:58 Відповісти
26 air strikes likely says 26
bombs, rockets, missiles had been fired
from any kind of air vehicles,
including drones.

This is not above average of 20 to 40 per day,
when it is not raining many hours,
or even foggy.

So, likely air reconnaissance had been increased.

26 appearances of aviation would likely result
in much higher losses of airbourne vehicles,
as those 1 to 3 each week currently announced
by General Staff of Ukraine.
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21.01.2023 20:22 Відповісти
 
 