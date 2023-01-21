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Новини Війна
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ГУР МО щодо прогнозу Міллі про складність перемоги у війні в 2023 році: Оцінки залишаються незмінними. Ми справді можемо звільнити наші землі

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Оцінки української розвідки про можливість перемогти у війні в 2023 році залишаються незмінними, і Україна має тверезе та адекватне розуміння ситуації та своїх здібностей.

Про це заявив речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

На брифінгу за підсумками восьмого засідання у форматі "Рамштайн" глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що Україні буде "дуже і дуже важко" вигнати російських загарбників у 2023 році.

"Ті оцінки, які давалися (українською розвідкою. – Ред.), вони залишаються незмінними. Є завдання і, незважаючи на їхню складність, великою ціною українці звільняють власні території", – сказав Юсов.

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Коментуючи оцінки Міллі, він нагадав, що багато хто на початку повномасштабного вторгнення не прогнозував, що Україна взагалі вистоїть, а пізніше багато хто не вірив, що вдасться звільнити значну частину окупованих територій, у тому числі Херсон.

"Україна звільняє і продовжить звільняти власні території. Так, це буде складно, але це неминуче", – заявив Юсов.

Він наголосив, що Україна у постійному режимі контактує з партнерами, державами-членами НАТО та іншими урядами та організаціями.

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"Повірте, є адекватна та твереза оцінка ситуації, адекватні та тверезі завдання для Сил оборони та розуміння, що ми можемо. Так от, ми справді можемо звільнити наші землі", – заявив представник ГУР.

Автор: 

розвідка (3856) Міллі Марк (156)


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Топ коментарі
+12
ГУР просто превратился в филиал квартала 95 или клоунскую шоблу завхоза ОП !
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21.01.2023 18:54
+11
ГУР МО вийшли в медійний простір перебивати неприємну для Вови новину про закупівлю яєць?
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21.01.2023 19:00
+11
А що говорили "Слуги" про забезпечення армії продуктами і озброєнням? Новина від ГУР МО - це спецоперація сьогодні, щоб пепрекрити новину про закупівлю продуктів? І Ви хочете відволікти увагу в інший бік про США?
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21.01.2023 19:02
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США перед началом войны говорили, что Киев упадёт за 96 часов... Так что оценки оценкам рознь
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21.01.2023 18:53 Відповісти
Мабуть не просто так говорили...
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21.01.2023 18:55 Відповісти
А що говорили "Слуги" про забезпечення армії продуктами і озброєнням? Новина від ГУР МО - це спецоперація сьогодні, щоб пепрекрити новину про закупівлю продуктів? І Ви хочете відволікти увагу в інший бік про США?
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21.01.2023 19:02 Відповісти
Единственный способ который всегда 100% срабатывает чтобы победить хохлов (история - пример), это поссорить их между собой. Да, наши приворовывают, от верха до низа, но ты сейчас беспокоясь за яйца по 20 грн останешься и без страны, и без яиц. Раша заказывает атаку на Минобороны - ты отрабатываешь. Ты ничем не умнее тупой русни, а даже хуже. Остановись ты и останови подобное тебе стадо. Наша сила в единстве, вбей в свой мозг как единственную истину.
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22.01.2023 00:32 Відповісти
За продукты спросим позже. И за всё остальное. А пока не надо вестись на уловки русни, когда они тыкают на худшее в нас чтобы померкло на этом фоне лучшее. Будьте мудрее, аккуратнее, поймите тонкость момента и всей этой игры. Русня больше всего мечтает обезглавить Украину. Не будь их невольным агентом
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22.01.2023 00:51 Відповісти
генерал армія якого втікала з афганістану... іноді краще жувати
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21.01.2023 18:53 Відповісти
Не тикала вона з Авгана.
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21.01.2023 19:30 Відповісти
не надо прогнозов, дайте уже ракеты М31А2.
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21.01.2023 18:54 Відповісти
Гром можно из-под зелёного асфальта откопать и вдарить ими по мааац-кве.
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21.01.2023 19:15 Відповісти
ГУР просто превратился в филиал квартала 95 или клоунскую шоблу завхоза ОП !
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21.01.2023 18:54 Відповісти
Не бздіть все буде Україна переможемо у 23 році,можливо кацапи окопаються в Криму і здадуть його у наступному.
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21.01.2023 19:16 Відповісти
А що скаже ГОЛОВНИЙ РОЗВІДНИК?
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21.01.2023 18:58 Відповісти
Ничего не скажет! Сейчас наши херои гогилашвили и баканов находятся на задании в глубоком тылу противника, в районе Монако!
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21.01.2023 19:15 Відповісти
Так вже каже - МОЖЕМО , а ще неділю тому казав ЗВІЛЬНЕМО)))
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21.01.2023 20:25 Відповісти
ГУР МО вийшли в медійний простір перебивати неприємну для Вови новину про закупівлю яєць?
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21.01.2023 19:00 Відповісти
І який же стосунок має буданівське ГУР до звільнення наших земель?
Це те ГУР, яке розповідає, що вдалося врятувати Київ завдяки повідомленню про напад від російського агента кірєєва?
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21.01.2023 19:02 Відповісти
Коментуючи оцінки Міллі, він нагадав, що багато хто із "зе влади" ,в тому числі і ГУР не прогнозував нападу рашиста з території Білорусії,про який його повідомляли західні розвідки,а більше того, було розміновано Чонгар для швидкого захоплення рашистом, про розмінування якого ГУР мабуть теж знав???
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21.01.2023 19:06 Відповісти
Я швидше нашим повірю в цьому питанні, ніж США.
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21.01.2023 19:08 Відповісти
это говорит оттраханный агентом вонючих кацапов гигилрй, жена которого сидит под гнусавым гидрантом... УКРАИНА -ОЧНИСЬ! ПРОСНИСЬ! ненавижу видосики гнусавого гидранта... эта падла хотела сдать Украину... ВСЕ не дали...
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21.01.2023 19:09 Відповісти
Все намагаються не принижувати ху..ла та бояться розпаду росії...Якщо вони не дають танків, авіації ракет великої дальності та забороняють стріляти по росії..то, звичайно буде дуже важко. Треба відновлювати власне виробництво зброї в .ч. і ядерну зброю..якщо вже Будапештській меморандум нічого не вартий
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21.01.2023 19:11 Відповісти
Портников, кстати, в эту тему вместе с Юсовым на Эспресо прямо сейчас.
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21.01.2023 19:17 Відповісти
Пионковский тоже на Эспресо на эту тему хорошо сказал.

https://youtu.be/rsIE0FO-R0M?t=1885
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21.01.2023 19:24 Відповісти
Его не смотрю и Вам не советую.
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22.01.2023 18:53 Відповісти
Эти милли-трилли год назад давали Украине три дня до поражения. Милли принуждает к переговорам с хуЪлом. Миллии Салливан - это парочка торгует Украиной
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21.01.2023 19:19 Відповісти
Вот приятно слышать иногда трезвый взгляд на ситуацию "без зрад и перемог". Ситуация сложная, а значит нужно активнее помогать Украине. Легкой прогулки нет и не будет. Будет кровь и пот.
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21.01.2023 19:21 Відповісти
Мають скластися: продумана мобілізація, гарна підготовка мобілізованих, якісне і кількісне збільшення збройних постачань Заходу, нарощування санкцій проти росії, підвищення майстерності військового командування України, оптимізація економічних процесів
у воєнний час, ліквідація корупції як демотивуюсого фактору. Тоді переможемо швидше.
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21.01.2023 19:32 Відповісти
Ну если , воровать перестанут, при закупке продуктов для ВСУ , то наверно шанс есть выгнать ***** из Украины
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21.01.2023 19:34 Відповісти

Для начала ,надо перекрыть газовую трубу которая проходит через Украину , из расии . Я поверю в работу санкций , когда у пригожена не останется денег платить бандитам
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21.01.2023 19:39 Відповісти
Пришлют к примеру 50 танков Абрамс...
Базы под них нет... ремонтных бригад нет... нужен авиационный бензин...,логистику построить по полному тарифу это вам не поле перебежать за час., американские инженеры и техники поначалу будут кнешна...,а потом что,?
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21.01.2023 20:46 Відповісти
Будем посмотреть дальше. Но пока ничего не предвещает того, что ВСУ способны освободить Украину в этом году. Весь прошлый год тоже языком освобождали бесконечное количество раз. Вообще подобные вкиды работают только на поддержку морального состояния широких масс и не более. Они не являются источником для серьезного анализирования
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21.01.2023 22:12 Відповісти
Veminal Danmer 03bcc48d ,а шо вы так за трубу переживаете , она шо Ваша . Потому что, санкции ,начинать надо с себя , а не уговаривать других , и ещё с 14-го года .. А вообще, если бы было общемировое решение прекратить войну завтра , то война уже бы прекратилась , если перекрыть кремлю все финансы. То или сдаются на следующий день . И выведут все войска. Вернее они сами разберутся. Делов то а так как сейчас воевать можно очень долго
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22.01.2023 10:06 Відповісти
Veminal Danmer 03bcc48d А можно без сюрпризов, а то уже 24-го был один , или вы имеете ввиду , разграничение по Днепру
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22.01.2023 10:32 Відповісти
 
 