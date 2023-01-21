ГУР МО щодо прогнозу Міллі про складність перемоги у війні в 2023 році: Оцінки залишаються незмінними. Ми справді можемо звільнити наші землі
Оцінки української розвідки про можливість перемогти у війні в 2023 році залишаються незмінними, і Україна має тверезе та адекватне розуміння ситуації та своїх здібностей.
Про це заявив речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
На брифінгу за підсумками восьмого засідання у форматі "Рамштайн" глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що Україні буде "дуже і дуже важко" вигнати російських загарбників у 2023 році.
"Ті оцінки, які давалися (українською розвідкою. – Ред.), вони залишаються незмінними. Є завдання і, незважаючи на їхню складність, великою ціною українці звільняють власні території", – сказав Юсов.
Коментуючи оцінки Міллі, він нагадав, що багато хто на початку повномасштабного вторгнення не прогнозував, що Україна взагалі вистоїть, а пізніше багато хто не вірив, що вдасться звільнити значну частину окупованих територій, у тому числі Херсон.
"Україна звільняє і продовжить звільняти власні території. Так, це буде складно, але це неминуче", – заявив Юсов.
Він наголосив, що Україна у постійному режимі контактує з партнерами, державами-членами НАТО та іншими урядами та організаціями.
"Повірте, є адекватна та твереза оцінка ситуації, адекватні та тверезі завдання для Сил оборони та розуміння, що ми можемо. Так от, ми справді можемо звільнити наші землі", – заявив представник ГУР.
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Це те ГУР, яке розповідає, що вдалося врятувати Київ завдяки повідомленню про напад від російського агента кірєєва?
https://youtu.be/rsIE0FO-R0M?t=1885
у воєнний час, ліквідація корупції як демотивуюсого фактору. Тоді переможемо швидше.
Для начала ,надо перекрыть газовую трубу которая проходит через Украину , из расии . Я поверю в работу санкций , когда у пригожена не останется денег платить бандитам
Базы под них нет... ремонтных бригад нет... нужен авиационный бензин...,логистику построить по полному тарифу это вам не поле перебежать за час., американские инженеры и техники поначалу будут кнешна...,а потом что,?