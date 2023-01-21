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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Протягом 21 січня російські окупанти завдали 26 авіаударів та 15 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

рсзв

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо російських обстрілів території України протягом 21 січня 2023 року. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби противник здійснив 26 авіаційних ударів та 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню".

Також повідомляється, що загроза завдання ударів з використанням ракет наземного та повітряного базування і "дронів-камікадзе" залишається по всій Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби росіяни 36 разів обстріляли територію Херсонщини з артилерії, РСЗВ та мінометів, - ОВА

Автор: 

Генштаб ЗС (6493) обстріл (28228) РСЗВ (207)


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Арістович нове ІПСО зарядив ...Вскрилась таки консерва
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21.01.2023 19:07 Відповісти
Після 26 ворожих авіаударів за добу збито 0 ворожих літаків.

У нас "Стінгери" закінчилися?
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22.01.2023 02:12 Відповісти
 
 