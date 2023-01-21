Протягом 21 січня російські окупанти завдали 26 авіаударів та 15 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо російських обстрілів території України протягом 21 січня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби противник здійснив 26 авіаційних ударів та 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню".

Також повідомляється, що загроза завдання ударів з використанням ракет наземного та повітряного базування і "дронів-камікадзе" залишається по всій Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби росіяни 36 разів обстріляли територію Херсонщини з артилерії, РСЗВ та мінометів, - ОВА