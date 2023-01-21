УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5123 відвідувача онлайн
Новини
1 560 40

Світ потребує більшої рішучості й більшої співпраці для того, щоб зупиняти агресії, які ламають продовольчий ринок, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський 21 січня 2023 року звернувся до учасників Конференції міністрів сільського господарства в Берліні.

Як інформує Цензор.НЕТ на офіційному сайті Глави держави опублікований текст звернення:

"Пані та панове! Я вітаю всіх, хто, як і ми в Україні, вважає, що у XXI столітті ніде на землі не має бути голоду.

Голод повинен назавжди залишитися в історії, яка минула й не може повернутися.

Це повинно бути глобальною метою!

Право на їжу – так само, як право на чисту питну воду, – має бути фундаментальним правом кожної людини. На всіх континентах.

І будь-хто, хто намагається позбавити людей їжі чи питної води, є ворогом не лише для тих, кого він прирікає на голод чи спрагу, а й ворогом для людства.

Таких ворогів ми маємо перемагати спільно!

Україна завжди була й завжди буде сумлінним і відповідальним учасником глобальних відносин на ринку продовольства.

Навіть зазнавши терористичної агресії з боку Росії, ми продовжуємо експортувати продовольство до країн в усьому світі.

Хоч Росія й заблокувала наші порти на Чорному морі, ми знайшли дипломатичний спосіб відновити експорт. І я дякую пану Генеральному секретарю ООН Гутеррішу й Президенту Туреччини Ердогану за вчасне та ефективне посередництво, результатом якого стала Чорноморська зернова ініціатива.

Це повернуло на світовий ринок мільйони тонн української продукції.

Хоч Росія й продовжує свідомо завдавати ракетних ударів по нашій інфраструктурі, зокрема по портах і транспорту, а також продовжує жорстокі бойові дії у надзвичайно важливих регіонах для аграрного виробництва, українські фермери та агрокомпанії знаходять можливість обробляти поля.

Це наша моральна константа – на родючих ґрунтах має бути пшениця, а не воронки від вибухів.

Ми започаткували й глобально важливу гуманітарну ініціативу "Зерно з України".

Ми залучаємо підтримку від заможних країн, щоб купувати зерно та фрахтувати судна для гуманітарного постачання продовольства в країни, які найбільше страждають від загрози голоду.

І я дякую всім, хто реалізує разом із нами ініціативу "Зерно з України"!

Пані та панове! Я закликаю всіх вас саме до такого підходу до питань глобальної продовольчої безпеки, який був би заснований на моралі й необхідності захисту права кожної людини на їжу та питну воду!

До цієї війни, яку Росія розв’язала проти нас і якою знищує наш потенціал, зокрема аграрний, щомісяця ми відправляли на експорт 6,5 млн тонн продовольства. Через російську агресію та дії Росії з блокування нашого експорту продовольства постачання скоротилося вдвічі.

Якщо порахувати це не в тоннах, а в життях, то це мінімум 200 млн людей у різних країнах на трьох континентах – в Африці, Азії та Європі, для яких погіршився доступ до продовольства.

Просто зараз, коли тривають дискусії на цьому форумі, понад сто суден – перевізників продовольства стоять у черзі поблизу Босфору. Чому? Бо вони мають пройти огляд, і російські представники в Туреччині блокують цей огляд. Судна затримують на тижні.

Для Європи це означає зростання цін. Для Азії це означає зростання загрози соціальної нестабільності. Для Африки, для таких країн, як Ефіопія або Судан, це означає порожні столи у тисяч і тисяч сімей...

Це означає, що світ потребує більшої рішучості й більшої співпраці для того, щоб зупиняти агресії, які ламають продовольчий ринок. Щоб зупиняти будь-яку державу, яка блокує море та знищує ланцюжки постачання продовольства. Щоб притягати до відповідальності будь-якого тирана, який намагається зробити голод інструментом своєї політики.

Чи реально перемогти голод? Так. Чи реально гарантувати продовольчу безпеку? Так. Чи реально стабілізувати ціни на продовольство на світовому ринку? Так.

Але для цього треба карати агресорів. І допомагати країнам, які опинилися на межі голоду. Саме це робить Україна. Саме це роблять наші партнери. Я закликаю всіх: долучайтеся!

Долучайтеся до нашої ініціативи "Зерно з України". Долучайтеся до нашої ініціативи зі створення продовольчих хабів у країнах Африки – у регіонах, які критично залежать від імпорту продовольства. Долучайтеся до реалізації української формули миру, яка зупинить російську агресію та відновить міжнародний правопорядок у Європі.

Дякую вам за увагу! І запрошую вас у Київ для конкретних домовленостей!"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сьогоднішній "Рамштайн" зміцнить нашу стійкість, за постачання сучасних танків ще доведеться поборотись, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) сільське господарство (719) продовольство (337)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
Володь, там у Резникова куриные яйца в закупках по 170 грн за десяток... Может для начала разобраться у себя дома с продовольственной безопасностью и сохранением бюджета, а?...
показати весь коментар
21.01.2023 19:32
+12
То то у нашему МО зламали продовольчий ринок остаточно.
показати весь коментар
21.01.2023 19:31
+11
https://t.me/BerezaJuice Березовый сок

Мені дуже цікаво, чи засудить корупціонерів з Міноборони сьогодні у вечірньому зверненні президент України, чи зробить вигляд, що це дрібниці і промовчить? Але ці дрібниці на 13,16 млрд гривен повинні були принести у кишені "прохфєсіоналам" з МО десь 6 мільярдів гривень. А буде сьогодні якесь пояснення від міністра оборони та повідомлення про те, що всі задіяні особи відсторонені і розпочато розслідування? Бо з понеділка скопіш за все це вже буде у західній пресі, а ми поки чекаємо на реакцію влади.

Чи всі у владі сподіваюся, що цю історію всі забудуть, як зараз не згадують ганьбу з призначенням особи, що вела курси по мінетовиконанню, послом у Болгарію. Так, я про Олесю Ілащук.

І все це під час війни та важких боїв під Бахмутом.
показати весь коментар
21.01.2023 19:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То то у нашему МО зламали продовольчий ринок остаточно.
показати весь коментар
21.01.2023 19:31 Відповісти
ВІН про це не знає - ВІН же не із МО)))))))
показати весь коментар
21.01.2023 19:59 Відповісти
Мобілізація миру ЗА Україну, та проти *****- це дуже добре.

Це требо робити що дня.

Хвилюе не це.

Хвилюе друге-
як можно під час війни вивозити продовольчи ресурси із України?

Невже в Україні невичерпні запаси продовольства?

Ежа та питна вода це важливішій стратегічний ресурс для кожної країни. Це теж Зброя

Якій буде вражай у 2023 році? Хто це знае?
Хто може гарантувати, що все буде добре?
Ніхто!

Чі не будемо ми мати сітуацію, як з масками на початку ковіду 19?
Коли внутрішні запаси масок були продані на єкспорт, а Україна залишилась без масок..
показати весь коментар
21.01.2023 20:44 Відповісти
Я не зрозумів, це Володя про закупівлі для армії? Виправдує високі ціни? Що знову винен Шольц?
показати весь коментар
21.01.2023 19:31 Відповісти
Ні, то саме собою. Головний посил, що провина кацапії не в тому що вбивають українців, а в тому що негри може голодають, але це не точно.
показати весь коментар
21.01.2023 19:51 Відповісти
Володь, там у Резникова куриные яйца в закупках по 170 грн за десяток... Может для начала разобраться у себя дома с продовольственной безопасностью и сохранением бюджета, а?...
показати весь коментар
21.01.2023 19:32 Відповісти
Він же не втік того і яйця такі дорогі.
показати весь коментар
21.01.2023 19:35 Відповісти
НЕ ВТІК!!!!!! Прощаємо ..... І йому! І МО!!!!
показати весь коментар
21.01.2023 20:00 Відповісти
В нього яйця..., тому яйця такі дорогі!!!!!!
показати весь коментар
21.01.2023 20:03 Відповісти
Він же чого не втік, бо з мівіною хоробрі яйця споживає. Ось вирішив з армією поділитися, для підвищення хоробрості, щоб не тікали. А Ви мабуть подумали, що то його яйця МО закуповує?
показати весь коментар
21.01.2023 20:07 Відповісти
Пфи... Конечно же после асфльтоукладки - черные потоки (зерновые)...
показати весь коментар
21.01.2023 19:32 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice Березовый сок

Мені дуже цікаво, чи засудить корупціонерів з Міноборони сьогодні у вечірньому зверненні президент України, чи зробить вигляд, що це дрібниці і промовчить? Але ці дрібниці на 13,16 млрд гривен повинні були принести у кишені "прохфєсіоналам" з МО десь 6 мільярдів гривень. А буде сьогодні якесь пояснення від міністра оборони та повідомлення про те, що всі задіяні особи відсторонені і розпочато розслідування? Бо з понеділка скопіш за все це вже буде у західній пресі, а ми поки чекаємо на реакцію влади.

Чи всі у владі сподіваюся, що цю історію всі забудуть, як зараз не згадують ганьбу з призначенням особи, що вела курси по мінетовиконанню, послом у Болгарію. Так, я про Олесю Ілащук.

І все це під час війни та важких боїв під Бахмутом.
показати весь коментар
21.01.2023 19:34 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2023 19:35 Відповісти
с Украины легко!!но от коломойши то ведь не убежит! тот случай:не было бы счастья,да несчастье помогло!(можно на байдена дело открыть а вот беня эт святое! тот крепко за фабэржэ держит)
показати весь коментар
21.01.2023 20:23 Відповісти
6 морд. за рік не царська це справа. Має бути не менше 7 млрд. в день тоді можлива і реакція.
показати весь коментар
21.01.2023 19:40 Відповісти
Ввечері скаже, 100 %.... Не знаю що, але відосик буде!
показати весь коментар
21.01.2023 20:02 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2023 20:24 Відповісти
під елеватором на Подолі в Києві 3 дні поспіль черги з турецьких вантажівок під завантаження борошном вдень і вночі. Українцям щось залишиться на цей рік? вам недостатьньо човнів з зерном з Одеси, бариги?
показати весь коментар
21.01.2023 19:36 Відповісти
tZE inform @tZEinform https://twitter.com/tZEinform/status/1616627778081947648 15 ч
"Президент України Зеленський та президент Туреччини Ердоган обговорили по телефону продовження зернової угоди та її розширення на інші українські порти"
Кількість заблокованих суден з українським зерном в Босфорі зросла до 126.
Перша фраза - то слова ... Результат внизу.
показати весь коментар
21.01.2023 19:46 Відповісти
Саме так, проблема шашликів у світі для нас зараз найговніша!
показати весь коментар
21.01.2023 19:38 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2023 19:40 Відповісти
ламають продовольчий ринок?! це він про яйця в три рази дорожче?
показати весь коментар
21.01.2023 19:40 Відповісти
Пожартуй дегенерат про "сіньйор голодомор",зебіли поржут
показати весь коментар
21.01.2023 19:41 Відповісти
tZE inform @tZEinform https://twitter.com/tZEinform/status/1616810256637599745 2 ч
На угоді про постачання продуктів військовим в 13 млрд грн "пиляють" близько 4 млрд. Або Резніков спростовує, або йде у відставку, - Шабунін
Він не піде у відставку. Він чесно заніс ОП 6%
показати весь коментар
21.01.2023 19:44 Відповісти
7% заніс! 1% за "за обналичивание" віддав
показати весь коментар
21.01.2023 20:06 Відповісти
Цікавіше б було послухати про торгівлю фірми Зеленского з кіноіндустрією Кацапії, показ серіалів на центральних каналах РиФи, прохання не накладати санкції на Білорусь, та дію договору про стратегічного партнера Білокацапії. Звідки був наступ, велися обстріли, та все зростаючу допомогу Пуйлу у війні проти нас. А не пафосні відосики з повчанням Заходу.
показати весь коментар
21.01.2023 20:09 Відповісти
https://youtube.com/shorts/fR4iZPQc7zY?feature=share ...

В зРаде 300 ДУПАтатов Моцкальской церкви попа Гундяя...
Но они украинцы 😁😁
показати весь коментар
21.01.2023 20:12 Відповісти
то в тебе проблема що не можеш продати зерно????твою мать????
а в мене проблема що ******** гуманітарку на мілбярди
і її ******** уїбани, яких призначит ти володя, з малої букви...
показати весь коментар
21.01.2023 20:13 Відповісти
Відкриваю збір разом з Міноборони на яйця по 17 гривень штука.
показати весь коментар
21.01.2023 20:23 Відповісти
это всё что нужно знать о верховном главкомандующем! война войной!а дерибан по распорядку!
показати весь коментар
21.01.2023 20:29 Відповісти
https://censor.net/ua/resonance/3394517/chto_meshaet_nam_pobejdat
показати весь коментар
21.01.2023 20:33 Відповісти
Відосік записаний вчора вечором або сьогодні зранку. Тому про яйце вий скандал ні слова
показати весь коментар
21.01.2023 20:40 Відповісти
https://youtu.be/3e5PBuoZBQc ...

Саша Кушнарь и его блог NEWSADER... крутой видос выдал....💪✊
Слава ЗСУ та генералу Залужному 💪✊🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦👌
показати весь коментар
21.01.2023 21:13 Відповісти
 
 