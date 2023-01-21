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Бутусов про затримання на хабарі в.о. міністра Лозинського: Такий ганебний та цинічний злочин має призвести до відставки уряду

лозинський

Верховна Рада має розглянути це питання на позачерговому засіданні та визначити долю уряду, в якому керують хабарники.

Про це написав головний редактор Цензор.НЕТ  Юрій Бутусов у фейсбуці.

"Сьогодні Національне антикорупційне бюро затримало на хабарі у 400 тисяч доларів в.о. міністра розвитку громад та територій Василя Лозинського. Справа проти "слуги народу" була порушена 26 вересня 2022 року. Це найбільший за посадою державний службовець, затриманий на хабарі під час виконання обов’язків за часи незалежності України", - написав Бутусов.

Як зауважив Бутусов, Лозинський вважається наближеною особою до прем’єр-міністра України Шмигаля, через якого можна владнати деякі особисті питання з головою уряду.

Також читайте: НАБУ затримало на одержанні хабаря в $400 тис. в.о. міністра розвитку громад і територій Лозинського

На його думку, починається один з найбільших корупційних скандалів в історії української влади, оскільки такий ганебний та цинічний злочин має призвести до відставки чинного уряду.

"Якщо не буде негайних дій уряду та президента, який цей уряд підбирав, якщо партія "Слуга народу" не засудить діі свого представника, це може суттєво підірвати довіру до нашої держави та влади під час війни та під час отримання великих траншів міжнародних партнерів. Можуть бути призупинені багато міжнародних траншів, які йдуть саме на Мінрегіон, тому діяти держава має негайно", - переконаний Бутусов.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в.о. міністра розвитку громад та територій України Василя Лозинського затримало НАБУ під час одержання хабаря у розмірі 400 тис. доларів.

Автор: 

хабар (4692) відставка (1459) Бутусов Юрій (3578) Лозинський Василь (28)


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Топ коментарі
+61
Із серії- ми могли би збільшити армію вдвічі, але тоді би не було за що купувати яйця за 170 грн десяток
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21.01.2023 20:39
+60
... правильно сказала одна розумна жіночка!!! ** Рідненькі... бережіть себе на фронті... бо Вам ще Київ звільняти від зеленої гидоти....!!*** І шо тут скажеш.......
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21.01.2023 20:40
+54
Правительство зеленожопых обезьян должно уйти в отставку , а затем и на зону, в полном составе!
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21.01.2023 20:39
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, оскільки такий ганебний та цинічний злочин має призвести до відставки чинного уряду.Джерело:

Має, але не в нашій країні!
Керує ж офісом преЗа агент ФСБ-і нічого!
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22.01.2023 08:45 Відповісти
Можна подумати йому щось буде. 400 тис дол достатньо в цій країні щоб відкупитися і отримати підвищення.
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22.01.2023 14:25 Відповісти
Бльо.
Сивочолого жмуруку давай.
І Медведчука вєрнітє
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22.01.2023 19:44 Відповісти
Нічого дивного! Бо на лапу берить навіть безрукі!
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30.01.2023 07:34 Відповісти
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