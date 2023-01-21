Бутусов про затримання на хабарі в.о. міністра Лозинського: Такий ганебний та цинічний злочин має призвести до відставки уряду

Верховна Рада має розглянути це питання на позачерговому засіданні та визначити долю уряду, в якому керують хабарники.

Про це написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у фейсбуці.

"Сьогодні Національне антикорупційне бюро затримало на хабарі у 400 тисяч доларів в.о. міністра розвитку громад та територій Василя Лозинського. Справа проти "слуги народу" була порушена 26 вересня 2022 року. Це найбільший за посадою державний службовець, затриманий на хабарі під час виконання обов’язків за часи незалежності України", - написав Бутусов.

Як зауважив Бутусов, Лозинський вважається наближеною особою до прем’єр-міністра України Шмигаля, через якого можна владнати деякі особисті питання з головою уряду.

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На його думку, починається один з найбільших корупційних скандалів в історії української влади, оскільки такий ганебний та цинічний злочин має призвести до відставки чинного уряду.

"Якщо не буде негайних дій уряду та президента, який цей уряд підбирав, якщо партія "Слуга народу" не засудить діі свого представника, це може суттєво підірвати довіру до нашої держави та влади під час війни та під час отримання великих траншів міжнародних партнерів. Можуть бути призупинені багато міжнародних траншів, які йдуть саме на Мінрегіон, тому діяти держава має негайно", - переконаний Бутусов.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в.о. міністра розвитку громад та територій України Василя Лозинського затримало НАБУ під час одержання хабаря у розмірі 400 тис. доларів.