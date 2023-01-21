Головна проблема ООН - право вето в Радбезі, яким користується Росія, - посол ЄС Скоог

Головна проблема ООН – право вето в Радбезі і те, що його використовує Росія, аби захистити дуже вузькі національні інтереси.

Про це посол ЄС в ООН Улоф Скоог сказав в інтерв’ю Голосу Америки, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я представляю ЄС в ООН, і я не буду захищати ООН з усіма її недоліками та проблемами, одна з них те, що право вето має така країна, як Росія. Це, звичайно, недолік системи. Але ми повинні робити найкраще, використовуючи те, що маємо. ООН самостійно не зможете вирішити ситуацію в Україні. Але може допомогти в комплексі з тим, що робить, наприклад ЄС: надання зброї, санкції проти Росії… Тобто ми намагаємося просто мобілізувати усі механізми, які маємо", - зазначив він.

"На мою думку, головною проблемою є право вето, і той факт, що воно використовується Росією, аби захистити дуже вузькі національні інтереси", - наголосив дипломат.

"Я думаю, що ми могли б зробити більше. І, звісно, враховуючи те, що Росія замість того, щоб скорочувати та зменшувати свої атаки, фактично посилює їх, ми вочевидь не надто ефективні. Але я завжди вважав, що існують обмеження щодо можливостей Організації Об’єднаних Націй, враховуючи, що Росія має право вето в Раді Безпеки. Бо Рада Безпеки має потужні повноваження. Але вона не зможе їх використовувати через право вето, яке блокує кроки які може зробити ООН. Наші амбіції разом з Україною, спробувати зробити якомога більше, щоб протистояти діям Росії через використання міжнародної громадської думки. Зокрема, показувати, що Росія – ізольована. Це частина того, що ми намагалися зробити. Проте, ми вже маємо інструменти, зокрема Міжнародний кримінальний суд, які вже працюють, і ми маємо надати їм практичну та політичну підтримку, щоб вони могли виконувати свою роботу. А далі побачимо, наскільки ми зможемо просунутися з наступною резолюцією", - додав Скоог.

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За його словами, якщо подивитися на країни-члени, можна побачити низку держав, які не представляють свій народ, бо вони не були обрані демократичним шляхом.

"І це недолік, бо ООН в цьому контексті не має критерію щодо членства. Але точно є попит на існування таких організацій, як ООН, де усі нації збираються разом, незалежно від того демократичні вони чи ні", - сказав Скоог.

Відповідаючи на запитання щодо членства РФ у Раді Безпеки ООН та заяви міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, що Росія незаконно зайняла місце Радянського Союзу в Радбезі та ООН, він відповів, що розуміє українську позицію, яка полягає в тому, що росіяни незаконно отримали крісло: "Але я не бачу реальних подальших кроків. Ми дуже критично ставилися до Росії після війни в Грузії, анексії Криму в 2014 році, того, що вона зробила в Сирії. Ми засуджували один крок за іншим. Але ми маємо також визнати, що Росія має постійне місце в Раді Безпеки. І ми просто намагаємося підвищити ціну відплати за те, що вона робить в Україні".

"Президент Путін повністю прорахувався у багатьох сферах, у тому числі щодо Європейського Союзу. Він не розумів, що своїми діями він створив багато єдності всередині ЄС. І незважаючи на те, що в Євросоюзі завжди є дискусія, перш ніж ми приймаємо кожен пакет санкцій, заходи, яких ми вживаємо проти Росії, є надзвичайно потужними, особливо якщо враховувати їхню ціну для країн ЄС та бізнесу. Тому я не хочу вказувати на ту чи іншу країну, завжди будуть внутрішні дискусії, але те, що Європейському Союзу вдалося зробити в цьому напрямку досить дивовижно. Тому солідарність нашого населення в усіх країнах ЄС є дуже сильною, і я сподіваюся, що вона залишиться такою й надалі", - резюмував посол ЄС.