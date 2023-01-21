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Новини Війна
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У росіян, які переселилися в окупований Крим, немає іншого виходу, окрім як залишити півострів, - Чубаров

чубаров

Громадянам Росії, які за часів незаконної окупації Криму оселилися на півострові, доведеться повернутися у РФ.

Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

"Ті люди, які поселилися у Криму в той момент, коли Українська держава де-факто не здійснювала контроль, спиралися на правила і закони, що були встановлені всупереч міжнародному праву країною-окупантом. Тому вони не мають іншого варіанта, окрім того, щоб залишити територію півострова", – сказав він.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу наголосив, що Крим є окупованою територією, і, "згідно з українським законодавством, усі дії, які там відбуваються всупереч законодавству нашої держави, є юридично нікчемними".

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"Але ситуації бувають різні. Наприклад, дівчина-громадянка Росії вийшла заміж за місцевого чоловіка у Криму і начебто вона має право вийти заміж та переїхати до свого чоловіка, але вона це зробила незаконно. Адже укладання шлюбу було здійснено не відповідно українського законодавства. Дійсно, вона мала право на шлюб, але це мало б бути оформлено за українськими законами. Тому ця особа теж має виїхати із Криму", – пояснив Чубаров.

За його словами, "уже після того вона може повернутися до України і пояснити ситуацію, що склалася, і попросити дозвіл на в'їзд, попри те, що колись вона в'їхала туди незаконно".

Автор: 

Крим (14127) Чубаров Рефат (563) деокупація (950)


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Топ коментарі
+15
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21.01.2023 21:14
+9
...поки є можливість...
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21.01.2023 21:00
+7
Можна перевидати німецьку листівку для кацапів. )))

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21.01.2023 21:14
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...поки є можливість...
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21.01.2023 21:00 Відповісти
можуть ще атріцатєльно поплавать
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21.01.2023 21:00 Відповісти
И причем пусть сваливают в темпе вальса,пока не началась ракетная блокада полуострова.
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21.01.2023 21:02 Відповісти
Саме так, живими чи мертвими.
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21.01.2023 21:13 Відповісти
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21.01.2023 21:14 Відповісти
Можна перевидати німецьку листівку для кацапів. )))

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21.01.2023 21:14 Відповісти
Угу, з Галичини "дамой" ніхто не захотів їхати.
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21.01.2023 21:15 Відповісти
Всіх в табори , вони ******* це діло )най пашуть на велику і сильну Україну
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21.01.2023 21:18 Відповісти
Можуть втопитися..
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21.01.2023 21:27 Відповісти
Пан Чубаров людина вихована то ж занадто гуманна. Недавно тхоряка Таліпов в ефірі заявив, що кримських прихильників Київа потрібно в Севастополі випхати в море та хай вплав добираються до України. Ось що потрібно взяти на озброєння. Та ми не такі жорстокі як Таліпов, то ж пхати в море будемо в Керчі. Там до кацландії недалеко. Хтось допливе.
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21.01.2023 21:35 Відповісти
Всех понаехавших на родные болота.
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21.01.2023 21:54 Відповісти
Кадиров хоче заселити окуповані території України мусульманським населенням, заявляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
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22.01.2023 08:30 Відповісти
в Гаймарсів є чудовий довід....
от тільки підтягнемо поблище і коцапи самі тей мост натовпом зламають
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21.01.2023 22:12 Відповісти
Викидати москалів у море лише після того, як виконають всі заявки українців на рабів.
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21.01.2023 22:47 Відповісти
Окупантів гнати в три шиї.
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22.01.2023 08:04 Відповісти
 
 