У росіян, які переселилися в окупований Крим, немає іншого виходу, окрім як залишити півострів, - Чубаров

Громадянам Росії, які за часів незаконної окупації Криму оселилися на півострові, доведеться повернутися у РФ.

Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

"Ті люди, які поселилися у Криму в той момент, коли Українська держава де-факто не здійснювала контроль, спиралися на правила і закони, що були встановлені всупереч міжнародному праву країною-окупантом. Тому вони не мають іншого варіанта, окрім того, щоб залишити територію півострова", – сказав він.



Голова Меджлісу кримськотатарського народу наголосив, що Крим є окупованою територією, і, "згідно з українським законодавством, усі дії, які там відбуваються всупереч законодавству нашої держави, є юридично нікчемними".

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"Але ситуації бувають різні. Наприклад, дівчина-громадянка Росії вийшла заміж за місцевого чоловіка у Криму і начебто вона має право вийти заміж та переїхати до свого чоловіка, але вона це зробила незаконно. Адже укладання шлюбу було здійснено не відповідно українського законодавства. Дійсно, вона мала право на шлюб, але це мало б бути оформлено за українськими законами. Тому ця особа теж має виїхати із Криму", – пояснив Чубаров.



За його словами, "уже після того вона може повернутися до України і пояснити ситуацію, що склалася, і попросити дозвіл на в'їзд, попри те, що колись вона в'їхала туди незаконно".