Відстежити переміщення полонених українських військових у РФ дуже важко, - Координаційний штаб

Відстежити переміщення полонених українських військовослужбовців на території РФ або на тимчасово окупованих українських територіях украй важко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими за результатами онлайн-зустрічі із родинами захисників 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ".

"На запитання родичів полонених і зниклих безвісти артилеристів відповідав представник Координаційного штабу. За його словами, відстежити переміщення полонених українських військовослужбовців на території російської федерації чи на тимчасово окупованих українських територіях украй важко", - заявили у відомстві.

Зокрема зазначається, що інформацію про ймовірне місце утримання полоненого можна довідатися від тих військовослужбовців, які повернулися з полону.

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Як уточнюють у Координаційному штабі, те саме стосується і стану здоров’я полоненого військовослужбовця: офіційно її РФ не надає.

"Отримати такі відомості можна з інших джерел – або від Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), якщо його представники відвідали місце утримання й анкетували полоненого, або від повернених з полону військовослужбовців. І лише за згодою полоненого МКЧХ може поінформувати родичів чи державні органи", - поінформували в установі.

Громадянам радять, якщо у родини полоненого чи зниклого безвісти військовослужбовця з’являється нова інформація щодо стану його здоров’я або поранення, передати її до Координаційного штабу та Національного інформаційного бюро.

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Крім цього, окремо під час цієї зустрічі порушувалася тема репатріації тіл загиблих захисників. Представник Координаційного штабу сказав, що після повернення тіла проводиться ДНК-експертиза, і далі зразок ДНК вноситься у базу Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

"Проте терміни виконання цих операцій можуть відрізнятися залежно від навантаження на лабораторії", - уточнюється у повідомленні.

Також представник Штабу наголосив на тому, що у випадку, коли немає тіла, збігу ДНК, рішення суду чи свідоцтва про смерть військовослужбовця – ця людина подається на обмін.

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