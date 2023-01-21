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Новини Санкції проти Росії
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У США двох бізнесменів звинувачують у спробі вивести з-під санкцій яхту російського олігарха Вексельберга

вексельберг

Міністерство юстиції США заявило про порушення справи проти російського бізнесмена Владислава Осипова та британського бізнесмена Річарда Мастерса. Відомство вважає, що вони намагалися вивести з-під санкцій яхту Tango, яка, ймовірно, належить засновнику групи компаній "Ренова" Віктору Вексельбергу.

Про це повідомляє сайт американського відомства, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

Вексельберг перебуває під санкціями США з 2018 року. Після російського вторгнення в Україну США та Великобританія запровадили проти нього додаткові обмеження. Після цього на запит американської влади в Іспанії було затримано яхту Tango вартістю 90 мільйонів доларів.

Як стверджує міністерство юстиції США, Осипов "виконував функції керуючого нерухомим майном яхти Tango" і розробив складну схему, в якій були задіяні підставні компанії, щоб приховати справжнього власника яхти. Мастерсу інкримінують керівництво компанією, яка "взяла на себе управління Tango" після того, як Вексельберг потрапив під американські санкції. Крім того, за версією відомства, Мастерс обманював американські фінансові органи, придумавши для яхти хибну назву – "Фанта".

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"Унаслідок цього фінансові установи США опрацювали транзакції на сотні тисяч доларів для Tango, які вони інакше не дозволили б, якби знали про причетність Вексельберга до фінансових операцій", – сказано у повідомленні відомства.

На Осипова виписано орден на арешт, а Мастерса вже затримали в Іспанії. Бізнесменів звинувачують у змові з метою обману США, порушення санкційного режиму, а також відмивання грошей.

Автор: 

США (22512) яхта (150) Вексельберг Віктор (23)


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русской пропагандистке попало в сраку!

https://www.youtube.com/watch?v=fT-VuXbBj9Q
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21.01.2023 22:38 Відповісти
слабо вштырило - смогла кричать.
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21.01.2023 22:42 Відповісти
Получила воплощение мечты. Она же войну хотела. Чего там ещё орать?
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21.01.2023 23:43 Відповісти
єдиний реальний шлях вивести з під санкцій - затопить к ******... мою надію знайдуться сміливці.....
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21.01.2023 22:38 Відповісти
Можно и продать. А деньги на ВСУ.
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21.01.2023 23:45 Відповісти
ніколи такого не було а тут таке
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21.01.2023 22:39 Відповісти
а ведь могли год назад уйти в кругосветку, мужественно зимой потерпеть кораблекрушение в шторм на траверзе мыса Горн, написать об этом книгу, и заработать на ней денег. А так придется просто сидеть в американской тюрьме.
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21.01.2023 22:39 Відповісти
Як тільки десь спливає якесь лайно (новинне чи реальне) чи зрада- зрадонька, зразу шукайте там русню.
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21.01.2023 22:42 Відповісти
Veksel, German "Wechsel".

A "Wechsel" is an instrument of financial markets.
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21.01.2023 22:55 Відповісти
 
 