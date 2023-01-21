Корупційний скандал у Міноборони вже обговорюється на різних рівнях, - ОП

Корупційний скандал у Міністерстві оборони, яке, за даними ZN.ua, підписало контракт на закупівлю продовольства для військових за завищеними у кілька разів цінами, вже обговорюється на різних рівнях, і будуть проведені відповідні перевірки.

Як інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на Liga.net, про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що Україна має пройти певні "іспити" у зв'язку з цим інцидентом – провести аудит, і якщо інформація ЗМІ підтвердиться, то потрібно знайти людей, які підписували контракти на 13 млрд грн, та провести розслідування.

"І потім із цими людьми [потрібно] конкретно розібратися. Не просто говорити, що ми тут наводимо якийсь порядок, або що тут є якісь замовні матеріали, або хтось зливає компромат, або це якась внутрішня боротьба, як у нас постійно кажуть", – сказав Подоляк.

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Він наголосив, що зараз на цю тему вже спілкуються "на різних рівнях" у керівництві країни. Подоляк упевнений, що якщо завищення цін підтвердиться, то на винних чекає "дуже суворе" покарання, тому що "не можна допустити, коли під час війни люди відверто знущаються над суспільством".

"На жаль, у будь-якій війні є герої, а є мародери. Так завжди було. На жаль, мародери і, вибачайте мене, щури завжди існують. І їм байдуже, що люди вмирають. Їм все одно, що багато крові, що ми втрачаємо свій найкращий генофонд сьогодні. Вони хочуть бути мільярдерами чи мільйонерами. Так буває завжди", – сказав Подоляк.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, журналіст Юрій Ніколов оприлюднив інформацію, що Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, які дислоковані у тилових регіонах, на загальну суму 13,16 млрд грн. Ціни на найбільш ходові харчі у межах угоди виявилися завищеними у 2-3 рази.