Корупційний скандал у Міноборони вже обговорюється на різних рівнях, - ОП
Корупційний скандал у Міністерстві оборони, яке, за даними ZN.ua, підписало контракт на закупівлю продовольства для військових за завищеними у кілька разів цінами, вже обговорюється на різних рівнях, і будуть проведені відповідні перевірки.
Як інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на Liga.net, про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що Україна має пройти певні "іспити" у зв'язку з цим інцидентом – провести аудит, і якщо інформація ЗМІ підтвердиться, то потрібно знайти людей, які підписували контракти на 13 млрд грн, та провести розслідування.
"І потім із цими людьми [потрібно] конкретно розібратися. Не просто говорити, що ми тут наводимо якийсь порядок, або що тут є якісь замовні матеріали, або хтось зливає компромат, або це якась внутрішня боротьба, як у нас постійно кажуть", – сказав Подоляк.
Читайте на "Цензор.НЕТ": На угоді про постачання продуктів військовим в 13 млрд грн "пиляють" близько 4 млрд. Або Резніков спростовує, або йде у відставку, - Шабунін
Він наголосив, що зараз на цю тему вже спілкуються "на різних рівнях" у керівництві країни. Подоляк упевнений, що якщо завищення цін підтвердиться, то на винних чекає "дуже суворе" покарання, тому що "не можна допустити, коли під час війни люди відверто знущаються над суспільством".
"На жаль, у будь-якій війні є герої, а є мародери. Так завжди було. На жаль, мародери і, вибачайте мене, щури завжди існують. І їм байдуже, що люди вмирають. Їм все одно, що багато крові, що ми втрачаємо свій найкращий генофонд сьогодні. Вони хочуть бути мільярдерами чи мільйонерами. Так буває завжди", – сказав Подоляк.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, журналіст Юрій Ніколов оприлюднив інформацію, що Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, які дислоковані у тилових регіонах, на загальну суму 13,16 млрд грн. Ціни на найбільш ходові харчі у межах угоди виявилися завищеними у 2-3 рази.
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Напевно кіпятком в горляку заливають , щоб легше прошло , а не холодною мівіною.
И никто его уже не отмажет.
Коли ще пів року тому я казав, що Міноборони закуповує форму за двійною ціною у Туреччині, то всі мені казали "не розгойдуй лодку". А зараз стало відомо, що вони купили їжу по цінах в 2-3 рази більші ніж у маркетах. Все ок? Як там той човен, пливе і краде?
Цікаво, що директор департаменту держзакупівель Богдан Хмельницький, який від імені Міноборони підписав контракт на забезпечення харчування військових на суму 13,16 млрд грн з компанією "Актив компані", вже виявився одним із фігурантів справи про розкрадання 580 тисяч доларів коштів міністерства під час закупівлі військової амуніції.
Міністра влаштовують його, підлеглі які відверто ******* бюджетні гроші ПІД ЧАС ВІЙНИ? Чи це інше?
от як можна під час війни красти у тих, хто вас казлів захищає. Слів нема, пострілять би всіх зелених сук.
навіть не обговорюється а вже обсуждається
а може подоляк другу державну обсудіт
ще не роз,їбались з гуманітаркою на мільярди і знов
ну що за народ такий ********?? чого вам не воюється спокійно????
Війна усе спише, бо не на часі… !!! Заробляти на крові під час війни..
Мудрісь від ОП.
відверто знущається над суспільством, щурить та мародёрить... вам це довели і що???? Паскуди
Що не так з Коболєвим та Вітренко та НАК Нафтогазом?
Коррупционный скандал в правительстве: заместитель министра под стражей в Киеве
По официальной информации, министр обороны Украины Алексей Резников выступит перед парламентом в Киеве с сообщениями о закупках продовольствия для армии по завышенным ценам. Резников приглашен на слушания, сообщила в субботу национальной телекомпании «Суспільне медиа» заместитель председателя комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Бесугла. Кроме того, Счетная палата внимательно изучит Минобороны.
Ранее в Киеве ажиотаж вызвали сообщения СМИ о том, что Минобороны закупает продукты питания для своих солдат по ценам, до трех раз превышающим розничные цены в магазинах. В контракте на 13 миллиардов гривен (добрых 300 миллионов евро) говорится о том, что нужно кормить солдат на фронте, но в тылу. https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-update-am-19-januar-fuenf-geflohene-russen-sitzen-seit-zwei-monaten-an-flughafen-fest_id_72885571.html#comments
Ненавидів зелене бидло,ще коли це не було мейнстрімом...
@19sergio64
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https://twitter.com/19sergio64/status/1616916175023112194
Сумно, але все більше складається враження, що ніякої державної влади у нас нема. Е численний прошарок корумпованих чиновників і просто аферистів, які від безкарності зовсім втратили береги. Країна живе і воює незалежно від них...