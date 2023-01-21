Що ближче війна наближається до окупованого Криму, то більше там репресій, - Чубаров

Окупований Росією Крим став імовірною ареною бойових дій із літа 2022 року.

Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

"Крим із літа 2022 року став можливою територією для розгортання бойових дій. Зокрема, українською армією були здійснені удари по військових об'єктах: удар по військовому аеродрому в місті Новофедорівка під Саками, де було знищено приблизно 50 сучасних військових винищувачів, потужні вибухи на складах боєприпасів під Джанкоєм, атака безпілотниками будівлі штабу Чорноморського військового флоту", – сказав він.



Голова Меджлісу кримськотатарського народу вважає, що "ці всі дії посприяли тому, що населення Криму нарешті усвідомило, що звільнення півострова є не тільки бажанням української влади, а й реальністю".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У росіян, які переселилися в окупований Крим, немає іншого виходу, окрім як залишити півострів, - Чубаров

"Це відчувають російські окупанти, тому вони намагаються використовувати різні прийоми для того, щоб продовжувати контролювати кримське суспільство та переконувати людей, що Крим є неприступним для Збройних сил України. Тому чим ближче війна наближається до Криму, тим більше там нарощують репресії й гоніння", – пояснив Чубаров.



За його словами, після 24 лютого 2022 року, коли Росія повномасштабно вторглася на територію України, у Криму "відновилися активні переслідування кримських татар".



"Питання дотримання прав людини у Криму постало ще гостріше, про це свідчать численні вбивства, насильницькі викрадення, незаконні арешти тощо", – наголосив Чубаров.