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Новини
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Через крижаний затор на Десні біля Києва підтоплені близько 20 будинків, - ОВА

лед

У Київській області внаслідок підйому води в річці Десна, спричиненого затором криги, підтоплено близько 20 домогосподарств.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Київська ОВА повідомляє у телеграмі.

Зазначається, що до ДСНС Київської області 20 січня надійшла інформація про утворення льодового затору на річці Десна поблизу села Зазим’я Броварського району.

"Внаслідок затору льоду спостерігається підйом води в районі населених пунктів Зазим’я, Пухівка та Рожни. Зафіксовано підтоплення близько 20 домогосподарств у розташованих поблизу садових товариствах", - ідеться в повідомленні.

У КОВА додали, що для ліквідації затору розгорнуто штаб, проводиться моніторинг акваторії Десни.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше у ніч на 21 січня сапери здійснили серію підривів льодового затору в районі сіл Погреби та Зазим‘я. Мета – знизити рівень води та запобігти підтопленню в прибережних зонах.

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Київська область (4005) підтоплення (196) ДСНС (5088) Десна (30)


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У нас у Десні готують мінометників Прекрасний випадок провести тренування у стрільбі - перед відправленням проти кацапів Років 20-30 тому подібне практикувалося
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21.01.2023 23:59 Відповісти
В річці є живі істот
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22.01.2023 09:27 Відповісти
В березні кацапи розбомбили автомобільний міст через Десну на окраїні Чернігова Одна з бомб застрягла у фермах моста і не вибухнула А потім впала у річку Щоб не ризикувать життям саперів, піднімаючи її з дна, її підірвали на місці І такі вибухи гримлять по усій річці ціле літо - трохи не кожен день Від Новгород-Сіверського і до самого Києва Як ти думаєш - ці кілька вибухів щось суттєво змінять? Тим більше - використовватимуться фугасні міни з миттєвим підривачем А вони вибухають відразу при контакті з твердою поверхнею Тобто основний удар буде сприймать на себе льдове нагромадження, а не водна товща під ним Чи ти думаєш, що там бобри з видрами, норками та ондатрами між торосами живуть?
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22.01.2023 10:20 Відповісти
Ви ж довбені його ще вчора підривали..
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22.01.2023 00:26 Відповісти
Забыли написать, что эти домохозяйства - это дачи построенные в прибрежной водоохранной зоне.
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22.01.2023 01:18 Відповісти
Ці "домогосподарства" й так необхідно знести, як незаконно збудовані.
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22.01.2023 01:21 Відповісти
Нех свои дома строить на украденых заливных лугах....
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22.01.2023 09:51 Відповісти
 
 