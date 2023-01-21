Через крижаний затор на Десні біля Києва підтоплені близько 20 будинків, - ОВА

У Київській області внаслідок підйому води в річці Десна, спричиненого затором криги, підтоплено близько 20 домогосподарств.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Київська ОВА повідомляє у телеграмі.

Зазначається, що до ДСНС Київської області 20 січня надійшла інформація про утворення льодового затору на річці Десна поблизу села Зазим’я Броварського району.

"Внаслідок затору льоду спостерігається підйом води в районі населених пунктів Зазим’я, Пухівка та Рожни. Зафіксовано підтоплення близько 20 домогосподарств у розташованих поблизу садових товариствах", - ідеться в повідомленні.

У КОВА додали, що для ліквідації затору розгорнуто штаб, проводиться моніторинг акваторії Десни.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше у ніч на 21 січня сапери здійснили серію підривів льодового затору в районі сіл Погреби та Зазим‘я. Мета – знизити рівень води та запобігти підтопленню в прибережних зонах.