У разі запровадження ліміту цін на нафтопродукти з РФ будуть труднощі, - Мінфін США

Країни "Великої сімки" та члени ЄС зможуть запровадженням стелі цін на нафтопродукти з РФ домогтися тих же цілей, що й із запровадженням обмежень на російську нафту, але в процесі може виникнути низка складнощів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Потенційні проблеми із запровадженням ліміту цін можуть бути пов'язані з широким діапазоном різних нафтопродуктів та цін на них, а також важливістю стабільних постачань російського дизельного палива на ринки країн Заходу.

"Це складніше, але ми наполегливо працювали над тим, щоб зрозуміти, як досягти тієї ж мети", - заявила міністр фінансів США.

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Єллен підкреслила, що за будь-якого нововведення є ймовірність, що "все піде не за планом". Але, на її думку, коаліції вдалося уважно вивчити ринки. Тому союзники вважають, що їхні обмеження дозволять досягти того ж, чого вони досягли із сирою нафтою.

Раніше стало відомо, що вчора країни G7 та члени Євросоюзу погодили запровадження двох стель цін на нафтопродукти з РФ. Передбачається, що один ліміт буде встановлений для продукції, що торгується з премією до нафти (дизельне паливо, бензин), другий — для продукції, що торгується з дисконтом щодо нафти (мазут).

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