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Новини Війна
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Чубаров про деокупацію: Жорсткі бої на території Криму, можливо, і не знадобляться, якщо завдати ударів по Керченському мосту, Чонгару та кораблям РФ у Севастополі

чубаров

Росії допомагають контролювати окупований Кримом три чинники.

Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

"Зараз треба усвідомити, що ми маємо виходити з того, що існують певні чинники, що дозволяють Росії утримувати Крим під своїм контролем. Наприклад, Кримський міст через Керченську протоку, через який на півострів перекидаються військова техніка та військовослужбовці", – сказав він.

Другим чинником голова Меджлісу назвав Чорноморський флот РФ, який розміщено у Севастополі, "тобто кораблі, з яких, до речі, обстрілюється територія України".

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"Третій [чинник] – коридор на суходолі: Чонгар [на адмінкордоні окупованого Криму із Херсонською областю], Маріуполь [Донецької області], Ростов-на-Дону. Тобто якщо завдати ударів по цих трьох основних об'єктах, то, можливо, і не знадобляться жорсткі бої на території Криму", – пояснив Чубаров.

Автор: 

Крим (14127) Чубаров Рефат (563) деокупація (950)


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Топ коментарі
+25
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22.01.2023 00:07
+12
У меня есть мечта, на годовщину сделать массовый обстрел кацапии, как они начали обстреливать год назад.
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22.01.2023 00:18
+10
Асфальт не канає?
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22.01.2023 00:07
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22.01.2023 00:05 Відповісти
Асфальт не канає?
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22.01.2023 00:07 Відповісти
не. И ракеты на гудроне не летят.
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22.01.2023 00:09 Відповісти
Не, ракеты из-под асфальта не летят.
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22.01.2023 04:34 Відповісти
😁
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22.01.2023 00:18 Відповісти
Смішно?
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22.01.2023 01:46 Відповісти
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22.01.2023 00:07 Відповісти
Вот казалось бы Евреи и тут, и там. Но в Израиле даже в кошмарном сне не приснится, шо клоун - в президентах.
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22.01.2023 04:38 Відповісти
Минимум 3 варианта электората , типо + 73% , готовых после зебила голосовать за бойко, бо"толкова людтна". А нассчет БандерУ бояться, то от незнания сути дела. А точнее, спекулируя необознанностью плебса , да и своей тупостью, кремлядь сделала Бандеру кумиром украинцев... Меня другое поразило наповал(вчера не было эл энергии в Одессе, слушал радио-новости_... Блин, и зачем тот Вятрович взялся патриотически рассказывать об националистах с Бандерой, если водит за нос, а конкретики никакой. Еще и ставит УВО на один щабэль с ОУН... Каароч, мож он прочтет этот ликбез: УВО боевая(террористическая организация украинских националистов, состоящая из офицеров-украинцев воевавших на(Вашей) стороне Австро-Венгрии, против каазламордых, позже, воевавших на стороне УНР. С захватом Украины кремлядью, и была создана УВО - Украї́нська військо́ва організа́ція, для того чтобы мстить поработителям. УВО не была политической организацией, которая бы объединяла и планировала дальнейшую программу борьбы за возобновление соборности Украины.на определенном этапе стало необходимостью(для националистов) создать такой политический объединяющий орган. И это была ОУН-Організа́ція украї́нських націоналі́стів - український громадсько-політичний рух, що ставить собі за мету встановлення Української соборної держави. Организация УВО влилась в ОУН, как военизированное подразделение( теперб это не как террористическая организация, а прообраз украинской армии, впоследствии превратившейся в УПА- https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Українська повстанська армія при ОУН. Так что ставить на одну чашу весов равенства, как это сделал Вятрович УПА и ОУН - это абсурд. Он вчера поднимал тему, мол Бандера забрал славу Шухевича. Не мог забрать Бандера славу Шухевича, бо Шухевич был руководим Бандерой. Далее, Кацапы изначально, а наши 73% и подавно не отбивают дупля в националистах. В Украине во время 2МВ было 3 варианта националистов: Отряд Боровца, ведомый украинским правительством в изгнании(УНР). Затем ОУН Бандеры и ОУН Мельника. Тобто , в борьбе за власть и методы борьбы за соборность ОУН раскололась на 2(старые .ердуны австро-венгерской войны-УНР и молодежь-бандеровцы). Старые .ердуны ратовали против Террора и за сотрудничество с Гитлером. Бандера же отрицал сотрудничество с Гитлером, как и хотел все сделать быстро и сейчас, в том числе с помощью террора... далi буде(батарея села, света нет).
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22.01.2023 05:40 Відповісти
Свет появился... И так, Во времена 2МВ было 3 явно выраженных националистических движений ( на нашей территории): 1). Мельниковская ОУН за сотрудничество с гитлеровцами. в борьбе против СССР, чтобы на белом(немецком) коне въехать во власть Украины. Мельник - против террора. Мельник в основном занимался поставкой новобранцев из Галичины в СС"Галичина". 2). Бандеровская ОУН воюет и против СССР, а с июня 1941-го и против гитлеровцев. Это радикально настроенная молодежь, потому практикует террор. 3) УНРовское правительство в изгнании представлено отрядом Боровца, который до вторжения гитлеровцев в СССР создал УПА (1). Тогда бандеровцы проходили муштру в "Нахтигаль" и "Роланд". Отряд Боровца примкнул к мельниковцам, но был разбит бандеровцами. Часть из них влилась в УПА.
Далее, все еационалисты в 1945-ом году прекратили вооруженную борьбу с советами. Чего не скажешь об ОУН Бандеры. БАНДЕРОВЦЫ ВОЕВАЛИ ИЗ СОВЕТАМИ ДО ПОСЛЕДНЕГО СВОЕГО БОЙЦА ВПЛОТЬ ДО 60-Х ГОДОВ ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ. Вятрович вяло что-то выдавил из себя насчет была ли программа действий у Бандеры, тобто, была ли политическая пронрамма. Да почитайте Бандеру... В последние 15 лет жизни Степан Бандера ("Весляр") опубликовал большое количество теоретических работ, в которых анализировалась политическая ситуация в мире, в СССР, в Украине, были определены пути дальнейшей борьбы. Эти статьи не утратили своего значения и в наше время.
Как предостережение нынешним строителям "независимой" Украины в тесных объятиях северного соседа звучат слова С. Бандеры из статьи "Слово к украинским националистам-революционерам за границей" ("Визвольний шлях".- Лондон.- 1948.- NoNo 10, 11, 12): "Главной целью и главнейшим принципом всей украинской политики является и должно быть восстановление Украинского Самостоятельного Соборного Государства путем ликвидации большевистской оккупации и расчленения российской империи на самостоятельные национальные государства. Только тогда может иметь место объединение этих самостоятельных национальных государств в блоки или союзы по принципу геополитических, хозяйственных, оборонных и культурных интересов на представленных выше основаниях. Концепции эволюционной перестройки или превращения СССР в союз свободных государств, но так же объединенных, в том же составе, с преимущественным или центральным положением России - такие концепции противоречат идее освобождения Украины, их надо до конца устранить из украинской политики.
Самостоятельного государства украинский народ сумеет добиться только путем борьбы и труда. Благоприятное развитие международной ситуации может значительно помочь расширению и успеху нашей освободительной борьбы, но оно может сыграть только вспомогательную, хотя и очень полезную роль. Без активной борьбы украинского народа наиболее благоприятные ситуации не дадут нам никогда государственной независимости, а только замену одного порабощения другим. Россия со своим глубоко укоренившимся, а в современную эпоху наиболее раскаленным захватническим империализмом, в каждой ситуации, в каждом состоянии, всеми силами, со всей ожесточенностью будет бросаться на Украину, чтобы удержать ее в составе своей империи или заново поработить. Как освобождение, так и защита самостоятельности Украины может в основе своей опираться только на собственные украинские силы, на собственную борьбу и постоянную готовность к самозащите.
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22.01.2023 07:13 Відповісти
ЗЫ... бандеровцы, вплоть до 1991-го года, враждовали с гитлеровскими прихлебаями мельниковцами. Но в конце-концов примирились. Мало того, с обретением Украиной соборности, националисты всех мастей отказались от дальнейшей борьбы за булаву, в пользу уже существующего президента Украины.
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22.01.2023 07:18 Відповісти
...упустил... Там Вятрович вел вялые терки , насчет Бандера - коллаборант... Вопрос: коллаборант кого? чего? СССР? , дык, Бандера ни секунды не жил в СССР. Коллаборант Польши?Как можно быть коллаборантом своей земли, если ты на ней живешь и хочешь , чтобы и дети с правнуками на ней жили... А то шо кремлядь разбазарила украиские земли, дык, в том нет секрета. Сначал членин отдал Польше украинские земли за перемирие, бо поляки надрали ему зад... Затем сатанист сталин с шестью пальцами на ногах отдал украинские земли(хотя немного и вернул для керзонного выравнивания линии границ СССР), бо кремлядь ведь приграбастала страны Балтии. Тобто часть Ураинской земли отдали полякам взамен на Балтию. Только Балты отсоединились, а наша земелька так и осталась в Польше.
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22.01.2023 07:53 Відповісти
Насчет УПА(1) - Уукраинская повстанческая армия Боровца... Как была на скорую руку создана, так быстро о ней и позабыли еще в 1941-ом году. УПА(1) ничем себя не проявила. В конце 1942-го года бандеровцы создали свою УПА. У УПА-бандеровской - ничего общего с УПА(1) Боровца, бо это диферентные организации с разными программами.
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22.01.2023 08:06 Відповісти
.

блазня вибрали насамперед недолугi хАхли, а не Українцi.
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22.01.2023 05:27 Відповісти
В западной части Украины разве есть хахлы, а ведь часть проголосовали, как и военные, шо меня шокировало.
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22.01.2023 05:43 Відповісти
.

звичайно є. не бiльшiсть, але є.
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22.01.2023 06:45 Відповісти
А в центре Украины - аморфный случай. Куда ветер подует, силой перевеса в 1 кг гречки, туда и клонятся.
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22.01.2023 09:04 Відповісти
Товарисч Чубаров! У вас много знакомых татар - патриотов. Позвоните им, - пусть взорвут крымский мост, Чонгар и корабли в севастополе! А мы им грамоту вручим и денежное вознаграждение.
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22.01.2023 00:10 Відповісти
Чим вони там що взірвуть? Це ж не хлівець у сусіда взірвать.
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22.01.2023 00:26 Відповісти
мозг себе взорви идиота кусок
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22.01.2023 03:18 Відповісти
Рефат а що завадило в 14 році, тоді був тільки чф?
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22.01.2023 10:12 Відповісти
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22.01.2023 00:12 Відповісти
Боятся цуки
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22.01.2023 00:13 Відповісти
У меня есть мечта, на годовщину сделать массовый обстрел кацапии, как они начали обстреливать год назад.
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22.01.2023 00:18 Відповісти
Та хоча б всі калоші в Чорному морі рознести в друзки. Ну ще військові аеродроми. І кримський міст було б не зайвим посередині перебить, хай би там зійшлися два чма домовлятися, як і планувало наше зе.
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22.01.2023 00:38 Відповісти
так иди в военкомат так мечту сам сможешь воплотить еще укажешь куда пулять
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22.01.2023 03:19 Відповісти
нет. Это для того, что бы кошмарить своё население. А то москвичи не сильно желают идти защищать маскву в Соледаре.
Они с таким же успехом могли бы поднять на крышу РСЗО.
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22.01.2023 01:32 Відповісти
Один раз долетіти тудибезпилотником і півмаскви буде с інфарктом 🤣🤣🤣
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22.01.2023 01:56 Відповісти
масквабадці на больничному з даяреєю...
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22.01.2023 02:01 Відповісти
долететь туда что бы что? что бы разогнать Черкизовский рынок? или побить стёкла в доме союзов?
Полезнее будет долететь до Шайковки или до Приморско-Ахтарска.
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22.01.2023 02:53 Відповісти
В раше все вирішуються у мацкві чі Питеру . Мешканці інших міст у стані анабіозу.

тому бити потрібно по мацкві і Питеру, щоб розворушити ці гнізда і запустити руйнівні процеси
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22.01.2023 04:27 Відповісти
обитатели мацквы или ****** ничем не отличаются от обитателей чухломы или елатьмы, ну разве что гонора чуть больше. они ничего не решают. Ну, разве что могут свой автозак до СИЗО дотолкать, если он заглохнет.
А насчет расшевелить - так это всё равно, что пытаться расшевелить лумбрецинов.
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22.01.2023 05:17 Відповісти
Чи забули що у 90х мацква выступила проти ГКЧП , пока вся раша была в анабиозі
і танки вони зупіняли. Не думаю , що тих сил зовсім не залишилось у мацкві.
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22.01.2023 12:37 Відповісти
Не ідеалізуйте кацапів\окацаплених із вашого закордоння. Один з тих, що "зупиняв", уродженець Києва, проживший у москві 15 років, якого я у 2014-му ледь умовив повернути собі українське громадянство, не вийшов зі мною на Майдан, послідовно виказував невдоволення українізацією суспільного життя, став прибічником шарія, вибрав мені зелену владу, і в березні відїхав до Ломбардії з вкрай небезбечного Голосіївського райоу Києва. Люди, які живуть\попадають на кацапщину у те середовище - це пропащі люди. Це як попасти у лєпрозорій, - не інфікуються кацапізмом тільки ті, хто в дитинстві отримав дієве "щеплення" від батьків чи дідів.

Тих, хто вийде «за вас», їх не те що «не залишилось» - їх просто нема. Вони можуть вийти на бунт, якщо влада перестане давати їм їдло, або почне їх вбивати просто у місцях їхнього існування. Але вони ніколи не вийдуть проти вбивства сирійців, молдаван, білорусів, грузинів чи тим більше українців. Бо всі вони розмовляють «на другом языке». Я про це знаю все, бо я вимушений був періодично там жити, і стикався з кацапами в екстремальних обставинах, і достеменнно знаю, як вони себе при цьому поводять. Тому Вам точно не вдасться мене переконати, бо за мною багаторічний досвід спілкування з різними представниками мешканців кацапського світу з різних прошарків їхнього соціуму.
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22.01.2023 18:22 Відповісти
Шкода . Тоді обовьязково треба бахнути по мацкві
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22.01.2023 18:30 Відповісти
це принесе нам більш шкоди, чим якогось зиску. Більше користі буде, якщо ми рознесемо в хлам Шайковку, причому дуже бажано попасти в резервуари з ракетним паливом, щоби місцевість в радіусі двадцяти километрів стала років на п'ятдесят непригодною для життя і господарської діяльності, а найближчі містечкі кіров та спас-деменськ стали безлюдними містами-примарами. Це було би справедливо.
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22.01.2023 20:38 Відповісти
Ладно, з початку Шайковку , а потім мацкву 🤣🤣
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22.01.2023 20:39 Відповісти
мацкву вони самі розхєрачать, а от шайковок, де вони ховають свої говнєти та звідки летить їхнє гівно, нам прийдеться розхерачить із сотню.
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22.01.2023 20:48 Відповісти
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22.01.2023 20:58 Відповісти
Нагнітають для стада, "вставай страна огромная... "
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22.01.2023 09:20 Відповісти
Майбутне раши( розвалиться чи ні) буде вирішуватись у мацкві , тому пару беспилотніків по ЕНЕРГЕТИЦІ І ХРЕМЛЮ можуть привести їх до тями
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22.01.2023 12:41 Відповісти
Я вас умоляю... Там другая уродина-мать зовет , мать ее...
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22.01.2023 04:55 Відповісти
світла голова в дядька...
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22.01.2023 00:15 Відповісти
сто пудов
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22.01.2023 04:40 Відповісти
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22.01.2023 00:20 Відповісти
Ще пару місяців боїв за Бахмут, касапська вилазка на Київ і чмобіки закінчаться..
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22.01.2023 00:23 Відповісти
не закончатся. Вы просто не представляете степень ********** глубинного населения кацапстана. Если взять какой-нибудь средний посёлок, типа какой-нибудь Кулунды или Куртамыша, то то можно легко наскрести пару тысяч долбодобровольцев за 205 тыров в месяц.
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22.01.2023 01:43 Відповісти
Скот, который ни читать, ни писать не умеет..
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22.01.2023 01:55 Відповісти
в том-то и дело, что и читать, и писать умеют. И даже считать. Поэтому этих антропоморфов цивилизованный мир считает людьми, и даже пускают к себе домой на пожить. Что-то слышали про ломехуз?
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22.01.2023 05:45 Відповісти
Такое сказать , мол, Кулунда... Да берите сразу Анос... Смотришь и не наскребется лайнецо...
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22.01.2023 04:43 Відповісти
Саме так. За рік-півроку розмести всі воєнні об'єкти. За цей час всі панаєхавші і колаборанти хай спокійно звідти виметуться в свою говєнь. А життя наших військових треба цінувати і берегти по максимуму.
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22.01.2023 00:31 Відповісти
Капитан Очевидность. Надо было ему на Рамштайне выступить, хотя бы онлайн.
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22.01.2023 00:57 Відповісти
Може й так.
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22.01.2023 01:35 Відповісти
ЧФ для нас не будет проблемой когдамы войдем в крым. Как только мы войдем кацапоиды сразу со своим флотом драпанут в свои ***** иначе мы просто потопим все ихние лоханки гарпунми и прочими ништяками.
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22.01.2023 01:54 Відповісти
Уже не спрячется от нас тот потешный флот, дайте только войти.
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22.01.2023 04:44 Відповісти
Крисчанє хотіли каміння з неба, вони мають його отримати
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22.01.2023 05:26 Відповісти
Ще один стратег....Краще б ці болтологи стулили писок і спостерігали за рухами Залужного, а очільники татар зосередились на роботі з рухом супротиву.
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22.01.2023 09:16 Відповісти
 
 