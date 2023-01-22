Чубаров про деокупацію: Жорсткі бої на території Криму, можливо, і не знадобляться, якщо завдати ударів по Керченському мосту, Чонгару та кораблям РФ у Севастополі

Росії допомагають контролювати окупований Кримом три чинники.

Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

"Зараз треба усвідомити, що ми маємо виходити з того, що існують певні чинники, що дозволяють Росії утримувати Крим під своїм контролем. Наприклад, Кримський міст через Керченську протоку, через який на півострів перекидаються військова техніка та військовослужбовці", – сказав він.



Другим чинником голова Меджлісу назвав Чорноморський флот РФ, який розміщено у Севастополі, "тобто кораблі, з яких, до речі, обстрілюється територія України".

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"Третій [чинник] – коридор на суходолі: Чонгар [на адмінкордоні окупованого Криму із Херсонською областю], Маріуполь [Донецької області], Ростов-на-Дону. Тобто якщо завдати ударів по цих трьох основних об'єктах, то, можливо, і не знадобляться жорсткі бої на території Криму", – пояснив Чубаров.