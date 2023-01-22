Чубаров про деокупацію: Жорсткі бої на території Криму, можливо, і не знадобляться, якщо завдати ударів по Керченському мосту, Чонгару та кораблям РФ у Севастополі
Росії допомагають контролювати окупований Кримом три чинники.
Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.
"Зараз треба усвідомити, що ми маємо виходити з того, що існують певні чинники, що дозволяють Росії утримувати Крим під своїм контролем. Наприклад, Кримський міст через Керченську протоку, через який на півострів перекидаються військова техніка та військовослужбовці", – сказав він.
Другим чинником голова Меджлісу назвав Чорноморський флот РФ, який розміщено у Севастополі, "тобто кораблі, з яких, до речі, обстрілюється територія України".
"Третій [чинник] – коридор на суходолі: Чонгар [на адмінкордоні окупованого Криму із Херсонською областю], Маріуполь [Донецької області], Ростов-на-Дону. Тобто якщо завдати ударів по цих трьох основних об'єктах, то, можливо, і не знадобляться жорсткі бої на території Криму", – пояснив Чубаров.
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Далее, все еационалисты в 1945-ом году прекратили вооруженную борьбу с советами. Чего не скажешь об ОУН Бандеры. БАНДЕРОВЦЫ ВОЕВАЛИ ИЗ СОВЕТАМИ ДО ПОСЛЕДНЕГО СВОЕГО БОЙЦА ВПЛОТЬ ДО 60-Х ГОДОВ ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ. Вятрович вяло что-то выдавил из себя насчет была ли программа действий у Бандеры, тобто, была ли политическая пронрамма. Да почитайте Бандеру... В последние 15 лет жизни Степан Бандера ("Весляр") опубликовал большое количество теоретических работ, в которых анализировалась политическая ситуация в мире, в СССР, в Украине, были определены пути дальнейшей борьбы. Эти статьи не утратили своего значения и в наше время.
Как предостережение нынешним строителям "независимой" Украины в тесных объятиях северного соседа звучат слова С. Бандеры из статьи "Слово к украинским националистам-революционерам за границей" ("Визвольний шлях".- Лондон.- 1948.- NoNo 10, 11, 12): "Главной целью и главнейшим принципом всей украинской политики является и должно быть восстановление Украинского Самостоятельного Соборного Государства путем ликвидации большевистской оккупации и расчленения российской империи на самостоятельные национальные государства. Только тогда может иметь место объединение этих самостоятельных национальных государств в блоки или союзы по принципу геополитических, хозяйственных, оборонных и культурных интересов на представленных выше основаниях. Концепции эволюционной перестройки или превращения СССР в союз свободных государств, но так же объединенных, в том же составе, с преимущественным или центральным положением России - такие концепции противоречат идее освобождения Украины, их надо до конца устранить из украинской политики.
Самостоятельного государства украинский народ сумеет добиться только путем борьбы и труда. Благоприятное развитие международной ситуации может значительно помочь расширению и успеху нашей освободительной борьбы, но оно может сыграть только вспомогательную, хотя и очень полезную роль. Без активной борьбы украинского народа наиболее благоприятные ситуации не дадут нам никогда государственной независимости, а только замену одного порабощения другим. Россия со своим глубоко укоренившимся, а в современную эпоху наиболее раскаленным захватническим империализмом, в каждой ситуации, в каждом состоянии, всеми силами, со всей ожесточенностью будет бросаться на Украину, чтобы удержать ее в составе своей империи или заново поработить. Как освобождение, так и защита самостоятельности Украины может в основе своей опираться только на собственные украинские силы, на собственную борьбу и постоянную готовность к самозащите.
блазня вибрали насамперед недолугi хАхли, а не Українцi.
звичайно є. не бiльшiсть, але є.
Они с таким же успехом могли бы поднять на крышу РСЗО.
Полезнее будет долететь до Шайковки или до Приморско-Ахтарска.
тому бити потрібно по мацкві і Питеру, щоб розворушити ці гнізда і запустити руйнівні процеси
А насчет расшевелить - так это всё равно, что пытаться расшевелить лумбрецинов.
і танки вони зупіняли. Не думаю , що тих сил зовсім не залишилось у мацкві.
Тих, хто вийде «за вас», їх не те що «не залишилось» - їх просто нема. Вони можуть вийти на бунт, якщо влада перестане давати їм їдло, або почне їх вбивати просто у місцях їхнього існування. Але вони ніколи не вийдуть проти вбивства сирійців, молдаван, білорусів, грузинів чи тим більше українців. Бо всі вони розмовляють «на другом языке». Я про це знаю все, бо я вимушений був періодично там жити, і стикався з кацапами в екстремальних обставинах, і достеменнно знаю, як вони себе при цьому поводять. Тому Вам точно не вдасться мене переконати, бо за мною багаторічний досвід спілкування з різними представниками мешканців кацапського світу з різних прошарків їхнього соціуму.
долбодобровольцев за 205 тыров в месяц.