Пріоритетним завданням для ЗСУ є припинення російської логістики через Маріуполь і Мелітополь до Криму, - Ходжес
Колишній командувач американської армії у Європі генерал Бен Ходжес розповів, що потрібно для звільнення міста. За його словами, першочерговим пріоритетом є припинення руху російської логістики через Маріуполь і Мелітополь до Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у інтерв'ю виданню NV.
Ходжес зауважив, що дорога через Маріуполь і Мелітополь до Криму – це так званий сухопутний міст, який з'єднує півострів з материком.
Тому українські сили повинні мати можливість руйнувати їх, завдати удару по логістиці, транспорту, залізницях, штабах уздовж цього сухопутного мосту, чи то в Мелітополі, чи то в Маріуполі, чи то десь посередині між ними,
– пояснив генерал.
За його словами, можливо, спецпідрозділи, партизани чи хтось ще порушить ці ланцюги настільки, що Крим стане ізольованим.
"Це те, що має бути пріоритетом", – наголосив Ходжес.
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кацапня це розуміє - потрібна зброя, що би не лізти в лоба напряму, а перерепахати там усе...
Повідомлення, що там проїжджають/зупиняються десятки різних колон і військової техніки москалів, видно регулярно.
preventing them to retreat towards Crimea.
Not about liberation.
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никакие партизаны или тем более спецподразделения в глубину на более чем 100 км не смогут существенно нарушить эту логистику. Просто дайте М31А2.