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Пріоритетним завданням для ЗСУ є припинення російської логістики через Маріуполь і Мелітополь до Криму, - Ходжес

ходжес

Колишній командувач американської армії у Європі генерал Бен Ходжес розповів, що потрібно для звільнення міста. За його словами, першочерговим пріоритетом є припинення руху російської логістики через Маріуполь і Мелітополь до Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у інтерв'ю виданню NV.

Ходжес зауважив, що дорога через Маріуполь і Мелітополь до Криму – це так званий сухопутний міст, який з'єднує півострів з материком.

Тому українські сили повинні мати можливість руйнувати їх, завдати удару по логістиці, транспорту, залізницях, штабах уздовж цього сухопутного мосту, чи то в Мелітополі, чи то в Маріуполі, чи то десь посередині між ними,
– пояснив генерал.

За його словами, можливо, спецпідрозділи, партизани чи хтось ще порушить ці ланцюги настільки, що Крим стане ізольованим.

"Це те, що має бути пріоритетом", – наголосив Ходжес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни не зможуть прорвати українську оборону на Донбасі, - Ходжес

Автор: 

Маріуполь (3223) Мелітополь (770) Ходжес Бен (172)


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Топ коментарі
+8
А як же тоді Оманський договорняк? ***** скаже це не по пацанському, Вова..
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22.01.2023 00:34
+3
Ходжес про це (далекобійні ракети) говорить уже місяців вісім.
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22.01.2023 00:32
+3
Від покидьків у владі коли звільняти збираєшся?
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22.01.2023 03:07
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Був би живий Езоп, він саме так і казав би про пріоритет постачання далекобійних ракет.
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22.01.2023 00:30 Відповісти
Ходжес про це (далекобійні ракети) говорить уже місяців вісім.
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22.01.2023 00:32 Відповісти
Просто диво, яке просвітління зіходить після відставки.
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22.01.2023 15:26 Відповісти
А ковбасу с касапа можна зробити?? Запах спеціями забити і гуманітарним коридором на Москаляндія і відправляти.
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22.01.2023 00:31 Відповісти
це і дурню зрозуміло, на мапу не дивись.
кацапня це розуміє - потрібна зброя, що би не лізти в лоба напряму, а перерепахати там усе...
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22.01.2023 00:34 Відповісти
А як же тоді Оманський договорняк? ***** скаже це не по пацанському, Вова..
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22.01.2023 00:34 Відповісти
Во ти здивований будеш коли Україну звільнимо...
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22.01.2023 00:35 Відповісти
Від покидьків у владі коли звільняти збираєшся?
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22.01.2023 03:07 Відповісти
Пацан сказал и ..... и ещё раз сказал.
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22.01.2023 00:40 Відповісти
Цікаво, чому HIMARS не б'ють по Маріюполю?

Повідомлення, що там проїжджають/зупиняються десятки різних колон і військової техніки москалів, видно регулярно.
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22.01.2023 00:56 Відповісти
Ну-у, пане Ходжес. Чому ви наполягаєте на партизан чи на патріотів які повинні на рейки лягати?Ми ж не в дитсадку. Дайте щось доросле.
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22.01.2023 01:05 Відповісти
Ходжес что-то слышал про мост в Крым или хотя бы про паромы туда?
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22.01.2023 01:07 Відповісти
А окрім паромної переправи ще величезні вантажні порти Керч, Феодосія, Севастополь в Криму куди можливо доставляти різноманітні вантажі. Так що дорога з Маріуполя до Криму потрібна виключно як фронтова коли наші війська наблизяться.
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22.01.2023 01:23 Відповісти
Нижче в новинах Чубаров хоч і не генерал, але висловився точніше що потрібно - Удари по портам і мосту. Це дісно перерве логістику, а не розбита двухпутка уздовж Азова.
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22.01.2023 01:27 Відповісти
It is about retreating Ruzzian forces,
preventing them to retreat towards Crimea.

Not about liberation.
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22.01.2023 01:22 Відповісти
За його словами, можливо, спецпідрозділи, партизани чи хтось ще порушить ці ланцюги настільки, що Крим стане ізольованим. Джерело:
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никакие партизаны или тем более спецподразделения в глубину на более чем 100 км не смогут существенно нарушить эту логистику. Просто дайте М31А2.
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22.01.2023 01:24 Відповісти
Тому нам ATACMS і не дають?
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22.01.2023 01:27 Відповісти
 
 