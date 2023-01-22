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Із понад 200 танків "Leopard 2" Німеччина може передати Україні тільки 19, - Der Spiegel

танк,leopard

Німеччина має у розпорядженні 212 справних танків Leopard 2 різних модифікацій, з яких, можливо, передасть Україні 19 танків Leopard 2A5, які використовуються лише для навчань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише німецьке видання Der Spiegel з посиланням на свої джерела

Видання отримало перелік усіх моделей танків Leopard 2, що є у Німеччини. Цей перелік був складений ще на початку літа 2022 року.

Згідно зі списком, всього Бундесвер має 312 танків Leopard 2, з яких 99 у травні минулого року перебували в ремонті, а один вже був списаний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Leopard доставлять в Україну. Консенсус вже сформовано. Йде дискусія щодо публічної подачі цього, - ГУР МО

Окрім них, у списку 212 моделей Leopard 2. Серед них різні моделі 2А5, 2А6, 2А7 і 2А7V, що є найсучаснішою версією. Станом на 22 травня у війську було 53 одиниці Leopard 2A7V.

За словами джерел видання, список також містить інформацію, які моделі підходять для доставки в Україну. Можна припустити, що Бундесвер може передати 19 моделей Leopard 2A5. Згідно зі списком, наразі вони використовуються для імітації ворожих сил у центрі бойової підготовки армії.

Військові кажуть, що можуть обійтися без моделей 2А5, оскільки вони використовуються лише на навчаннях, зазначило видання Der Spiegel.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перед звільненням з посади міністра оборони ФРГ Ламбрехт заборонила перевірку запасів танків у Німеччині, - ЗМІ

Автор: 

Німеччина (7323) танк (2059)


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Топ коментарі
+35
Більшого і не чекали, головне - розблокуйте поставки від партнерів!
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22.01.2023 00:56
+28
Знаете, путин совершил большую ошибку что напал на Украину... Надо было ему повоевать с НАТО. Чувствую это было бы ему намного легче. Половина бы сразу сдалась, что бы не было эскалации, у других техника то на ремонтах, то тренировочная и не готова к войне. Я не удивлюсь если такая ситуация и с авиацией.
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22.01.2023 01:23
+27
Насправді Німеччина, Польща, Словаччина, Чехія та усі інші не зобов"язані передавати Україні танки. Бо Україна це одна з небагатьох країн у світі, яка ще до 2019 р. сама розробляла, та вироготовляла нові танки, водночас модернізовувала танки попередніх модифікацій, постачала та обслуговувала їх та ще й продавала їх на експорт, заробляючи валюту в державну казну. Не Німеччина винна в тому, що з 2019 року в Україні анти-державна та антиукраїнська влада почала вбивати власне оборонне виробництво, зокрема й танкобудування... Німеччині та ншим країнам НАТО треба гречно дякувати навіть за кожен патрон, який вони нам надають після "шашличків" 24.02.2022., які влаштували Україні "слуги кремля".
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22.01.2023 01:39
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Напевно, час пропустити пару танков руснi на територiю Польщи, бо германи сидять там в теплi i мозок висох. Sholtz = KGB
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22.01.2023 10:16 Відповісти
Коли-небудь, коли цей жах стане історією - побудуємо величезний меморіал подій війни, де буде локація з подяками тим, хто підтримав Україну в важкий час. З візуальним вказанням розміру підтримки. Знаєте - як на параді: йде тисяча кремезних солдат з Джавелінами, а дась в кілометрі за ними, попердуючи тащиться гнилий Леопард з чучелами Меркель і Шольца на башті...

З.І. А входом до меморіалу - буде кількакілометровий "коридор стурбованості і занепокоєння".
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22.01.2023 10:18 Відповісти
Ральф Ратс, директор Танкового музея в Мюнстере, объясняет в серии видеороликов на YouTube на официальном канале танкового музея: «Это означает, что танки, начиная с модели Т-64, можно было держать очень низко». для видимых врагов.
Основной боевой танк Leopard 2 может создать проблемы для Украины

Танк «Леопард» возвышается над моделями Т своей накладной самонесущей башней, вставленной в корпус. В качестве основного вооружения выступает 120-мм гладкоствольная пушка, также имеется дымовой гранатомет и два пулемета. Фактически «Леопард-2» предназначался как боевой танк для общевойскового боя в связке с боевой машиной пехоты «Мардер». Это обстоятельство и боевая масса системы вооружения могут создать дополнительные проблемы для Украины. Потому что модификации «Леопарда-2», подходящие к поставке, все весят в районе 55-60 тонн.
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22.01.2023 10:22 Відповісти
Видання отримало перелік усіх моделей танків Leopard 2, що є у Німеччини. Цей перелік був складений ще на початку літа 2022 року. Згідно зі списком, всього Бундесвер має 312 танків Leopard 2, з яких 99 у травні минулого року перебували в ремонті, 1 уже списаний
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22.01.2023 10:40 Відповісти
Да.... В ФРГ всего лишь 200 исправных танков??? Я думаю что если хорошо посчитать , то ФРГ ещё меньше танков на ходу !!!......... Или они врут и специально занижают количество фактических танков!!!.... И они собираются этим металлоломом остановить Россию??? ХА.. ХА.........Но нам нужны м подойдут любые танки!! И даже Леопард 1,!! потому что любой самый хреновый танк Лучше самой хорошей БМПешки и БТРа...
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22.01.2023 10:45 Відповісти
Сподіваюсь що ці 19 будуть лише початком. Головне почати, а далі піде як по смазоному. 99 танків несправні - невже в німців не вистачає мізків їх відремонтувати, та ще й кілька сотень на консервації. Є з чого давати.
Зараз це лише пробний камінь щоб протестувати реакцію дружньої їм парашки. А там все піде як потрібно.
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22.01.2023 10:53 Відповісти
фрау ШТАЗИ анджэлочка распи.......ла бундесфер в говно !!!! 212 танков и ПОЛОВИНА только на ходу !!!!
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22.01.2023 12:24 Відповісти
и внезапно немцы выяснили что дружба с Рашкой довела до ручки не только их энергетику но и армию.
Как полезно иногда слазить с нефтегазовой иглы и прочищать зас***нные путиным мозги.
Ну понятно что сейчас немцы поставят свой впк раком и перевооружатся. И начнут сдувать пылинки с амеров прося подогнать зотя бы тыщщу Абрамов )) коиз амеры наклепали порядка 10 400 штук.
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22.01.2023 12:56 Відповісти
До 2019, скільки танків передала рошенівська компашка в армію?
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22.01.2023 17:48 Відповісти
Мдя не густо у немцев с танками. Видать Зеленский и немцам весь бюджет на дороги спустил,да ботики?
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23.01.2023 01:39 Відповісти
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