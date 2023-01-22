Із понад 200 танків "Leopard 2" Німеччина може передати Україні тільки 19, - Der Spiegel
Німеччина має у розпорядженні 212 справних танків Leopard 2 різних модифікацій, з яких, можливо, передасть Україні 19 танків Leopard 2A5, які використовуються лише для навчань.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише німецьке видання Der Spiegel з посиланням на свої джерела
Видання отримало перелік усіх моделей танків Leopard 2, що є у Німеччини. Цей перелік був складений ще на початку літа 2022 року.
Згідно зі списком, всього Бундесвер має 312 танків Leopard 2, з яких 99 у травні минулого року перебували в ремонті, а один вже був списаний.
Окрім них, у списку 212 моделей Leopard 2. Серед них різні моделі 2А5, 2А6, 2А7 і 2А7V, що є найсучаснішою версією. Станом на 22 травня у війську було 53 одиниці Leopard 2A7V.
За словами джерел видання, список також містить інформацію, які моделі підходять для доставки в Україну. Можна припустити, що Бундесвер може передати 19 моделей Leopard 2A5. Згідно зі списком, наразі вони використовуються для імітації ворожих сил у центрі бойової підготовки армії.
Військові кажуть, що можуть обійтися без моделей 2А5, оскільки вони використовуються лише на навчаннях, зазначило видання Der Spiegel.
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З.І. А входом до меморіалу - буде кількакілометровий "коридор стурбованості і занепокоєння".
Основной боевой танк Leopard 2 может создать проблемы для Украины
Танк «Леопард» возвышается над моделями Т своей накладной самонесущей башней, вставленной в корпус. В качестве основного вооружения выступает 120-мм гладкоствольная пушка, также имеется дымовой гранатомет и два пулемета. Фактически «Леопард-2» предназначался как боевой танк для общевойскового боя в связке с боевой машиной пехоты «Мардер». Это обстоятельство и боевая масса системы вооружения могут создать дополнительные проблемы для Украины. Потому что модификации «Леопарда-2», подходящие к поставке, все весят в районе 55-60 тонн.
Зараз це лише пробний камінь щоб протестувати реакцію дружньої їм парашки. А там все піде як потрібно.
Как полезно иногда слазить с нефтегазовой иглы и прочищать зас***нные путиным мозги.
Ну понятно что сейчас немцы поставят свой впк раком и перевооружатся. И начнут сдувать пылинки с амеров прося подогнать зотя бы тыщщу Абрамов )) коиз амеры наклепали порядка 10 400 штук.