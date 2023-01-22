Авіація та артилерія ЗСУ протягом 21 січня завдали ударів по 14 районах скупчення ворожих військ та 2 позиціях ЗРК, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо того, яких ударів завдали по росіянах авіація та артилерія ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"Авіація Сил оборони протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження ворога та 2 - по позиціях його ЗРК. Наша артилерія також уразила район зосередження загарбників", - зазначається у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
три - пятнадцать
показати весь коментар22.01.2023 02:24 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль