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Авіація та артилерія ЗСУ протягом 21 січня завдали ударів по 14 районах скупчення ворожих військ та 2 позиціях ЗРК, - Генштаб

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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо того, яких ударів завдали по росіянах авіація та артилерія ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Авіація Сил оборони протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження ворога та 2 - по позиціях його ЗРК. Наша артилерія також уразила район зосередження загарбників", - зазначається у повідомленні.

Також читайте: Протягом 20 січня авіація та артилерія уразили 16 районів зосередження військ,2 позиції ЗРК, 1 пункт управління та 1 склад боєприпасів, - Генштаб

Автор: 

авіація (4113) Генштаб ЗС (6493) артилерія (783) ЗСУ (7499)


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шо б у хлопців тільки руки не боліли і глаз не замилювався.
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22.01.2023 02:24 Відповісти
 
 