Авіація та артилерія ЗСУ протягом 21 січня завдали ударів по 14 районах скупчення ворожих військ та 2 позиціях ЗРК, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо того, яких ударів завдали по росіянах авіація та артилерія ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Авіація Сил оборони протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження ворога та 2 - по позиціях його ЗРК. Наша артилерія також уразила район зосередження загарбників", - зазначається у повідомленні.

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