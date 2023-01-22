Прем’єр-міністр Японії Кісіда в лютому може відвідати Україну, щоб оцінити наслідки війни
Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда може відвідати Київ у середині лютого, щоб оцінити наслідки вторгнення Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Yomiuri.
Зазначається, що Кісіда збирається відвідати місця, де відбулися бойові дії, а також за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським виступити із засудженням Росії.
У Yomiuri зазначають, що для Кісіди поїздка до Києва необхідна через те, що 2023 року Японія головує у G7, і такий політичний крок має стати демонстрацією залучення японського уряду на підтримку України.
Проте, за даними видання, японська влада поки що сумнівається в безпеці подібного візиту.
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Кісіда не клявся?