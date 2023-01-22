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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Прем’єр-міністр Японії Кісіда в лютому може відвідати Україну, щоб оцінити наслідки війни

кісіда

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда може відвідати Київ у середині лютого, щоб оцінити наслідки вторгнення Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Yomiuri.

Зазначається, що Кісіда збирається відвідати місця, де відбулися бойові дії, а також за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським виступити із засудженням Росії.

У Yomiuri зазначають, що для Кісіди поїздка до Києва необхідна через те, що 2023 року Японія головує у G7, і такий політичний крок має стати демонстрацією залучення японського уряду на підтримку України.

Проте, за даними видання, японська влада поки що сумнівається в безпеці подібного візиту.

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візит (1573) Україна (5862) Японія (1197) Кісіда Фуміо (64)


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Оцінити можливості інвестицій на майбутнє, чи чим можна допомогти у військовому плані...краще друге
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22.01.2023 07:15 Відповісти
ну не смотреть же куда железную дорогу строить...
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22.01.2023 07:20 Відповісти
Ну, це теж було б непогано, але без наших "залізничників"
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22.01.2023 07:31 Відповісти
Пусть на дороги не смотрит.... Это так и было....
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22.01.2023 07:52 Відповісти
7 січня2019року .Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абє поклявся поставити крапку в переговорах з Росією з приводу Курильських островів. Таку заяву він зробив під час відвідування могили батька, розташованого у місті Нагато (префектура Ямагуті). Про це повідомляє NHK. «Я щодня робитиму все можливе, присягаюся перед могилою виконувати свої обов'язки»
Кісіда не клявся?
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22.01.2023 07:56 Відповісти
Японці дуже сильно нам допомагають. Дякуємо японцям - розумним і культурним людям.
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22.01.2023 08:56 Відповісти
 
 