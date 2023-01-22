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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Українські сили ефективно стримують російські війська в районі Бахмуту, що заважає РФ вести наступальні дії на інших напрямках, - ISW

бахмут

Американські аналітики вважають, що оборона Бахмута є стратегічно правильною операцією, попри ціну, яку платить Україна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Оборона Бахмута, ймовірно, є стратегічно обґрунтованою, попри ціну, яку платить Україна. Хоча витрати, пов'язані з продовженням оборони Бахмута, значні і, ймовірно, включають альтернативні витрати, пов'язані з потенційними контрнаступальними операціями в інших місцях, Україна заплатила б значно більшу ціну, якби дозволила російським військам легко взяти Бахмут.

Сам по собі Бахмут не має оперативного або стратегічного значення, але якби російські війська взяли його відносно швидко та легко, вони могли б розраховувати на розширення наступальних операцій, які змусили б Україну будувати поспішні оборонні позиції на менш сприятливій місцевості", - йдеться в повідомленні.

В інституті наголосили, що українські війська раніше використовували аналогічну модель поступового виснаження росіян, через що в гонитві за незначними тактичними успіхами їхні операції у певних районах завершувалися після місяців великих втрат особового складу і техніки.

Також дивіться: Під Бахмутом прикордонники знищили розвідувальну групу й відбили штурм окупантів, - ДПСУ. ФОТО

"На початку літа 2022 року російські війська впродовж кількох місяців намагалися прорвати ефективну українську оборону в Сєверодонецьку і Лисичанську. Росіяни захопили Лисичанськ тільки після організованого відходу українських військ із цього району. Однак захоплення Лисичанська та адміністративного кордону Луганської області швидко виявилося оперативно незначним для російських сил, а кінцевим результатом української оборони цього регіону стало вимушене завершення російського наступу на Луганщині, що призвело до загальної стагнації російських наступальних операцій на Донбасі влітку та восени 2022 року", – йдеться у звіті ISW.

Аналітики вважають, що українська оборона Бахмута, ймовірно, сприятиме аналогічному результату, зазначивши, що російські сили перекидають у цей район живу силу і техніку з травня 2022 року і поки що не досягли яких-небудь оперативно значущих успіхів, які б серйозно загрожували українській обороні цього району.

ISW продовжує вважати, що українські сили ефективно стримують російські війська і техніку в районі Бахмута, тим самим стримуючи здатність Росії вести наступальні дії на інших напрямках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прикордонники знешкодили 26 окупантів на Бахмутському напрямку

Автор: 

армія рф (17207) росія (64926) Бахмут (1559) ЗСУ (7499) ISW (653)


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Топ коментарі
+1
Ефективно це як зрозуміти?- "BND на закритому засіданні цього тижня повідомила депутатам у Бундестазі, що українська армія щодня втрачає "тризначну кількість" солдатів у боях із російськими окупантами.
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22.01.2023 07:58
+1
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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22.01.2023 09:33
+1
ATACMS для нас стоїть там де і наші "Богдани", "Вільха М" і "Грім 2". Уявили, якби і США та ЄС будували дороги і не випускали ATACMS? А ще б сьогоднішня влада хочаб не заважала ЗСУ, то результати були набагато кращими. Чи краще яйця по 170 грн? Західні партнери зовсім не дурні і за рахунок своїх платників податків не збираються фіннасувати "слуг", які до кінця каденції всі будуть мільйонерами.
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22.01.2023 10:33
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Де ATACMS?

Російсько-фашистські окупанти чекають!

https://i.ibb.co/F8JQp8k/22-01.png
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22.01.2023 07:38 Відповісти
АТАС стоїть на атасі.
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22.01.2023 07:45 Відповісти
ATACMS для нас стоїть там де і наші "Богдани", "Вільха М" і "Грім 2". Уявили, якби і США та ЄС будували дороги і не випускали ATACMS? А ще б сьогоднішня влада хочаб не заважала ЗСУ, то результати були набагато кращими. Чи краще яйця по 170 грн? Західні партнери зовсім не дурні і за рахунок своїх платників податків не збираються фіннасувати "слуг", які до кінця каденції всі будуть мільйонерами.
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22.01.2023 10:33 Відповісти
Ефективно це як зрозуміти?- "BND на закритому засіданні цього тижня повідомила депутатам у Бундестазі, що українська армія щодня втрачає "тризначну кількість" солдатів у боях із російськими окупантами.
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22.01.2023 07:58 Відповісти
З початку війни щодня втрачається тризначна кількість, якщо ти не знав
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22.01.2023 08:44 Відповісти
На рахунок тризначної цифри ,то є брехня-якби було так,то всі медичні заклади були б забиті пораненими-що наприклад по Черкасах немає.
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22.01.2023 08:48 Відповісти
Подивися статистику Генштабу, по 700-800 орків щодня. А мін оборони приводили наші втрати 1 до 5-7 і це мінімум , а там скоріше 1 до 3
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22.01.2023 08:53 Відповісти
Тобто якщо орків 800, то наших мінімум 200
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22.01.2023 08:55 Відповісти
Ага, якщо в Макіївці здохло 400-600 свинорусів, то це означає, що обов'язково десь полягло 150-200 українських бійців? Увімкни мозок. Статистика по книжкам та реальність часто мають мало спільного.
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22.01.2023 11:15 Відповісти
Ще на початку червня президент України заявив, що на фронті гинуть до 100 людей щодня. Вже за 2 тижні, ситуація погіршилася. В керівництві держави кажуть про до 500 загиблих за добу.
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22.01.2023 11:23 Відповісти
Тупа абхазька макака хламідія не керівництво держави і не має доступу до таких даних, дотогож картава вахля, десь в кінці літа на початку весни, заявив, що втрати стали 50-70 чоловік за день, це також підтвердив Залужний. Тому не мели маячні про 500 вбитих.
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22.01.2023 11:46 Відповісти
Про Дніпро я таке сказати не можу, на жаль...
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22.01.2023 09:39 Відповісти
В Дніпрі -госпіталь,в Черкасах його не має,але клінік багато,поранених теж багато лежить,але не глобально.Багато в опіковому центрі.
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22.01.2023 09:43 Відповісти
Не тільки в госпіталі. Та й швидкі всіх типів не замовкають. Досить часті гелікоптери (ті самі) до Мєчнікова пролітають...
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22.01.2023 09:58 Відповісти
Я знаю розумнику можу тобі навіть шокуючі знімки скинути зроблені на передовій
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22.01.2023 09:43 Відповісти
Фон дер Ляєн заявила, що Україна втратила військових уже 100 тисяч вбитими. І що? А потім за неї виправдовувались, що ну так, ми прсто взяли цю цифру зі стелі аби привернути увагу світу до подій в Україні. Просто взяли та дзявкнули, наче це ********** якісь, тому не варто вірити усіляким ,,конспірологічним,, новинам про втрати.
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22.01.2023 11:20 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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22.01.2023 09:33 Відповісти
Не скигли.
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22.01.2023 11:09 Відповісти
Пащу закрий.
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22.01.2023 12:01 Відповісти
Свою віропитечну стули. Засрала всі новини шалавою та її байстрюком.
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22.01.2023 12:11 Відповісти
Ти про свою матір і про себе? Самокритично.
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22.01.2023 12:13 Відповісти
Я тебе, давалка, на панель виставлю за твоє дзявкання. Шалава захищає шалаву, професійна солідарність.
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22.01.2023 12:19 Відповісти
Станом на 01.01. 2023 втрати ЗС РФ по даним ГШ ЗС РФ складають

1. Вбиті - 61980 в\с

2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) 99770 в\с

3. Потрапили в полон 2911 в\с

4. Зниклі безвісти\втрачено зв'язок 26358 в\с

‎* Дані про втрати ПВК "Вагнер", ПВК"Алатырь", ПВК "РОВС", ПВК "Норд" керівництвом ЗС РФ не фіксуються.

Станом на 01.01. 2023 втрати ЗС України складають

1. Вбиті - 34466 в\с

2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) 79 022 в\с

3. Потрапили в полон 3306 в\с

4. Зниклі безвісти 890 в\с

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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22.01.2023 09:48 Відповісти
 
 