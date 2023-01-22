Глави МЗС країн G7 проведуть зустріч у Мюнхені на знак єдності напередодні річниці вторгнення РФ в Україну
Глави МЗС країн "Великої сімки" у лютому проведуть спільну зустріч на знак єдності напередодні першої річниці російського вторгнення в Україну.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Japan Today.
За словами дипломатичних джерел, перша зустріч високопоставлених дипломатів країн G7 у 2023 році відбудеться на полях щорічної Мюнхенської безпекової конференції, яка пройде з 17 по 19 лютого.
Міністр закордонних справ Японії Есімаса Хаясі головуватиме на зустрічі, оскільки цього року керівну роль у G7 взяла на себе Японія. Передбачається, що на запланованій зустрічі міністри закордонних справ підтвердять свою солідарність щодо тиску на Росію з метою припинення агресії та підтримки України.
Очікується, що глави МЗС Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США, а також Європейського союзу також підтвердять важливість підтримки міжнародного порядку на підставі верховенства закону.
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Вінстон Черчілль.5 березня 1946 року.Фултон
Мировой пожар раздуем.
Вони її святкувати будуть???