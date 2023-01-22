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Глави МЗС країн G7 проведуть зустріч у Мюнхені на знак єдності напередодні річниці вторгнення РФ в Україну

g7,большая,семерка

Глави МЗС країн "Великої сімки" у лютому проведуть спільну зустріч на знак єдності напередодні першої річниці російського вторгнення в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Japan Today.

За словами дипломатичних джерел, перша зустріч високопоставлених дипломатів країн G7 у 2023 році відбудеться на полях щорічної Мюнхенської безпекової конференції, яка пройде з 17 по 19 лютого.

Міністр закордонних справ Японії Есімаса Хаясі головуватиме на зустрічі, оскільки цього року керівну роль у G7 взяла на себе Японія. Передбачається, що на запланованій зустрічі міністри закордонних справ підтвердять свою солідарність щодо тиску на Росію з метою припинення агресії та підтримки України.

Очікується, що глави МЗС Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США, а також Європейського союзу також підтвердять важливість підтримки міжнародного порядку на підставі верховенства закону.

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Автор: 

G-7 G7 (1032) Мюнхен (198)


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Топ коментарі
+4
У німоти підкилимні договорняки з ******.
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22.01.2023 08:06
+3
Ви ж знаєте, історія вчить тому, що ніхто історію не вчить реально.
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22.01.2023 08:23
+2
На знак єдності давайте танки та більше ППО
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22.01.2023 07:56
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На знак єдності давайте танки та більше ППО
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22.01.2023 07:56 Відповісти
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22.01.2023 08:00 Відповісти
У німоти підкилимні договорняки з ******.
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22.01.2023 08:06 Відповісти
сто процентів підгрують кацапам і захід і наші міністри бариги.
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22.01.2023 08:22 Відповісти
Наскільки я пам"ятаю до 19 року у нас був лише один барига.
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22.01.2023 08:30 Відповісти
шкандаль очікуваннно буде.
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22.01.2023 08:11 Відповісти
Друга стара су-ка типу Меркель.
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22.01.2023 08:21 Відповісти
«Ніхто не знає, що Радянська Росія і комуністична міжнародна організація мають намір робити у безпосередньому майбутньому, або які межі їх експансії і тенденції навернення у свою віру».
Вінстон Черчілль.5 березня 1946 року.Фултон
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22.01.2023 08:05 Відповісти
Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем.
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22.01.2023 08:08 Відповісти
Він розумні речі говорив.про союз Великобританії та США у протистоянні расійській імперії,порівняно з Европою..А зараз ці речі стосуються напряму Европи,жаль шо не читають і не вивчають Европейські політики.цю промову.яка була промовлена в 1946 році,а виглядає мов би написана сьогодні
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22.01.2023 08:16 Відповісти
Ви ж знаєте, історія вчить тому, що ніхто історію не вчить реально.
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22.01.2023 08:23 Відповісти
А чого всі так збудились? По всіх новинах тільки річниця, до річниці..

Вони її святкувати будуть???
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17.02.2023 12:52 Відповісти
 
 