Пригожин розпочав серію інформаційних операцій, щоб протиставити себе владі РФ, - ISW

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин розпочав серію інформаційних операцій, спрямованих на те, щоб виставити себе героєм Росії у "хрестовому поході" проти дрібної та корумпованої російської влади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Особиста пресслужба Пригожина 21 січня поширила листа сім'ї загиблого бійця ПВК "Вагнера", в якому "байдужі" місцеві чиновники, які не допомагали з похороном сина, протиставлялися Пригожину, який прислухається до їхніх звернень. У листі Пригожин згадується як "єдина людина, якій небайдужа доля захисника РФ та його родини".

Пригожин також різко критикував чиновників Свердловської області, мабуть, виявляючи солідарність із "простою людиною". На думку ISW, Пригожин помилково зображує себе та ПВК суб'єктами, які продовжуватимуть свої моральні вчинки, попри ймовірні судові переслідування.

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