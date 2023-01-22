Пригожин розпочав серію інформаційних операцій, щоб протиставити себе владі РФ, - ISW
Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин розпочав серію інформаційних операцій, спрямованих на те, щоб виставити себе героєм Росії у "хрестовому поході" проти дрібної та корумпованої російської влади.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Особиста пресслужба Пригожина 21 січня поширила листа сім'ї загиблого бійця ПВК "Вагнера", в якому "байдужі" місцеві чиновники, які не допомагали з похороном сина, протиставлялися Пригожину, який прислухається до їхніх звернень. У листі Пригожин згадується як "єдина людина, якій небайдужа доля захисника РФ та його родини".
Пригожин також різко критикував чиновників Свердловської області, мабуть, виявляючи солідарність із "простою людиною". На думку ISW, Пригожин помилково зображує себе та ПВК суб'єктами, які продовжуватимуть свої моральні вчинки, попри ймовірні судові переслідування.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А як воно зазвичай і буває, "наступники" виповзли звідти, звідки ніхто й не чекав, кримінальний бандит Пригожин та горський бандит Кадиров.
Ну, картина для Росії, втім, звичайна, навіть можна сказати класична - вибір між чумою та холерою
Не він був геніальним правителем, просто так склалися внутрішні та зовнішні обставини, що росії пощастило. А ось він повірив, що чомусь це завдяки йому. І пішло, як завжди...
В результаті, ситуація для Росії типова - знову при владі незмінний божевільний старий, який не хоче йти і якого або винесуть або виведуть і знову безнадійно просрали все те хороше, що вже мали в руках.
А зараз повертаються в те саме,як і 1000 років взад. з усіма "привілеями" середньовіччя.Так звані "ліберали" ті що повтікали за кордон,думають що можливо змінити масковію та цілу рашку.Але гарантую ,що якшо вони прийдуть до влади,побачать,що змінити рабів неможливо, цим бидлом можна тільки керувати за допомогою кнута ,і на рашці вони,будуть так само правити, царь-холоп.
Но люди в раше крепко спят.
И лишь туфта и показуха...
В россии службу, чётко бздят!
Жила, тасуя фотографии,
И, наконец, пришел Мессия,
И не один, а в виде мафии.
(Игорь Губерман)
І це зовсім не та ситуація, коли він покірно чекатиме, поки з ним щось "вирішать". Він сам вирішить. А сумніватися у цьому не варто. Просто треба знати психологію руських та руських карних злочинців особливо. Якщо Пригожин і пригожинці відкрито, нікого не боячись, матюками посилають всіх генералів і самого Шойгу (путина поки не чіпають), то значить і вони самі і їх противники чудово знають за ким сила.
- 50 000 було, невідомо скільки залишилось.
- На рахунок техніки і авіації, так її наявність це не все, бо головне її супроводження. А саме БК, ремонт, аеродроми з техперсоналом ... Як вони жалілись, що не вистачає БК, МО не дає ...
- І так, шелупоні різної зі стрілковою зброєю та трохи тяжчою хватає, але це більше партизани або повстанці ...
- Да і самому Пригожину нічого не загрожує, на ньому організація процесу внутрішньої війни, створення внутрішнього ворога на якого все спишуть. Сам він в дуже хороших відносинах в Хлом і це тільки вистава для плєпса і напевно з орієнтацією на інші країни, типу нам завадили довести все до кінця інші руськіє а не цивілізований світ. Якщо не вони, то ми би Вам показали кузькіну мать ...
Драка за престол в кремле разгорается не на шутку...😝😝
Герасимов с Суровикиным имеют на него зуб и другие части тела,
чтобы повертеть.
Также Гольдшмидт отметил, что подобное происходило каждый раз, когда "политическая система оказывалась в опасности". Так он провел параллель с царской Россией и концом нахождения у власти Сталина.
Паспорта у всех есть.
У похороні загиблого в Україні кримінальника взяли участь чиновники місцевої адміністрації . депутати ............ триндець ...
Та де ж те дно .!?