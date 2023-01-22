УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4827 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
10 996 59

Пригожин розпочав серію інформаційних операцій, щоб протиставити себе владі РФ, - ISW

вагнер,пригожин

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин розпочав серію інформаційних операцій, спрямованих на те, щоб виставити себе героєм Росії у "хрестовому поході" проти дрібної та корумпованої російської влади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Особиста пресслужба Пригожина 21 січня поширила листа сім'ї загиблого бійця ПВК "Вагнера", в якому "байдужі" місцеві чиновники, які не допомагали з похороном сина, протиставлялися Пригожину, який прислухається до їхніх звернень. У листі Пригожин згадується як "єдина людина, якій небайдужа доля захисника РФ та його родини".

Пригожин також різко критикував чиновників Свердловської області, мабуть, виявляючи солідарність із "простою людиною". На думку ISW, Пригожин помилково зображує себе та ПВК суб'єктами, які продовжуватимуть свої моральні вчинки, попри ймовірні судові переслідування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Між Міноборони РФ та ПВК "Вагнер" посилюється протистояння, - ISW

Автор: 

армія рф (17207) ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522) ISW (653)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+21
Россия прошла путь от академика Сахарова- до академика Кадырова, от молоточка правосудия- до кувалды беззакония.
показати весь коментар
22.01.2023 08:14
+16
показати весь коментар
22.01.2023 08:27
+15
Ось так усі гадали, хто буде наступником путіна. Хто з найближчого путінського оточення перехопить владу у старіючого божевільного диктатора.
А як воно зазвичай і буває, "наступники" виповзли звідти, звідки ніхто й не чекав, кримінальний бандит Пригожин та горський бандит Кадиров.
Ну, картина для Росії, втім, звичайна, навіть можна сказати класична - вибір між чумою та холерою
показати весь коментар
22.01.2023 08:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це що новий день виборів у кацапії? Навіщо нам пауків в банці розбирати. Що таке рассея усі знають.
показати весь коментар
22.01.2023 08:08 Відповісти
А шо, у нас на Параше все такие грамотные или только такие сторонники петушары, как ты? Ты с ним в одном углу чалился или просто близок с ним по духу?
показати весь коментар
22.01.2023 18:35 Відповісти
Параша страна странных возможностей. В ней даже зек и куесос, место которого на зоне было в петушином углу, может подняться до таких высот и претендовать на трон царя всёя Параши. Каково население таковы и претенденты на трон.
показати весь коментар
22.01.2023 18:32 Відповісти
Хоче більше грошей, як Кадиров.
показати весь коментар
22.01.2023 08:09 Відповісти
Це буде ще більше *****.
показати весь коментар
22.01.2023 08:12 Відповісти
Ось так усі гадали, хто буде наступником путіна. Хто з найближчого путінського оточення перехопить владу у старіючого божевільного диктатора.
А як воно зазвичай і буває, "наступники" виповзли звідти, звідки ніхто й не чекав, кримінальний бандит Пригожин та горський бандит Кадиров.
Ну, картина для Росії, втім, звичайна, навіть можна сказати класична - вибір між чумою та холерою
показати весь коментар
22.01.2023 08:12 Відповісти
спочатку в рашці ,буде ще більша жопа...все буде поставлено на війну ,мілітариські риторики,ще більш закручування гайок,а потім піде послаблення режиму .бо постійно вони вже не будуть взмозі тримати "народонасєлєніє" в такому тонусі.бо градус треба підвищувати.а це не можливо постійно до точки кипіння все одно дійде..Я схиляюсь до думки, що Кадиров захопить владу,за допомогою Пригожина,як ви помітили Кадиров пропав з інформаційного поля,щось готує. І "партія війни" вимагає нових "сакральних жертв". по Свободі чув таку думку американського політолога що. )(уйло буде казати-дивіться, який я милий та пухнастий, в порівнянні з цими мілітаристами.
показати весь коментар
22.01.2023 08:27 Відповісти
Уйло міг по-справжньому залишитися в пам'яті, як найкращий правитель Росії за 1000-річчя, якби пішов у 2008 після двох термінів, відведених йому конституцією.
Не він був геніальним правителем, просто так склалися внутрішні та зовнішні обставини, що росії пощастило. А ось він повірив, що чомусь це завдяки йому. І пішло, як завжди...
В результаті, ситуація для Росії типова - знову при владі незмінний божевільний старий, який не хоче йти і якого або винесуть або виведуть і знову безнадійно просрали все те хороше, що вже мали в руках.
показати весь коментар
22.01.2023 08:39 Відповісти
100 відсотково з вами згідний..тим більше велику роль ,зіграла висока ціна на нафту та газ. і "народонасєлєніє" було цілком задоволене, а великі міста такі ,як пітєр та масква взагалі процвітали.
А зараз повертаються в те саме,як і 1000 років взад. з усіма "привілеями" середньовіччя.Так звані "ліберали" ті що повтікали за кордон,думають що можливо змінити масковію та цілу рашку.Але гарантую ,що якшо вони прийдуть до влади,побачать,що змінити рабів неможливо, цим бидлом можна тільки керувати за допомогою кнута ,і на рашці вони,будуть так само правити, царь-холоп.
показати весь коментар
22.01.2023 08:50 Відповісти
не буде ніякої рашки. буде московія і + багато незалежних національних держав
показати весь коментар
22.01.2023 08:58 Відповісти
Мардварум - срана мардвы (мехесрань мудянскае балота).
показати весь коментар
22.01.2023 09:42 Відповісти
Ви недооцінюєте роль ефесбешників на кацапії. На мою думку нинішнє керівне ядро походить саме з "кантори".І у неї є фінансовий і адмінресурси на вплив на мордорі. А ці говорячі "попки-дурачки" кадиров іпригожин бовкають поки "канторі" це вигілно. В іншому випадку на лубянці "новічка" на всіх вистарчить.
показати весь коментар
22.01.2023 09:04 Відповісти
Были серп и молот стали швабра и кувалда. Ничего не меняется. Все идёт по плану.
показати весь коментар
22.01.2023 09:08 Відповісти
Прикол в том что даже мелкий бандит что бы что то иметь, должен напрягаться. А кадыров на диване залежался. Он даже агетировал всех мусульман идти на войну, не потрудившись сформулировать подходящие слова. Что то типа - "давайте, идите, иначе вы не мужчины.") эта свинья мало того что отрафирует мышцы, так он совсем мозг не развивает. Там желе, всё к чему он теперь привык это лижать на диване, а всё остальное за него сделают. Так что другие кандидаты, по хитрее, умнее, переиграют ******* как дитё.
показати весь коментар
22.01.2023 11:17 Відповісти
Опушенный будущий приемник ху..ла. Петушару на царство!
показати весь коментар
22.01.2023 18:36 Відповісти
О, почалася гризня свиней із собаками.
показати весь коментар
22.01.2023 08:13 Відповісти
Бг-ггг... еще один павка корчагин сыскался, у "хрестовому поході" проти дрібної та корумпованої російської влади... ХЕХ...
показати весь коментар
22.01.2023 08:13 Відповісти
Напрасно, мадам. Власти кацапии не любят, когда повара не отличают поварешку от скипетра. И хотя по сути первое может служить заменой второго, но это чревато. Как бы поварешка у повара не застряла там, откуда ноги растут. Но это уже дело вкуса самого повара.
показати весь коментар
22.01.2023 08:14 Відповісти
Щоб керувати кацапами, їм потрібно (і) вказати, кого вони мають ненавидіти ("кто вінават"), і (іі) дозволити грабувати і вбивати цих "вінаватих". "Вінаватих" звичайно кілька. Зараз це (1) українці; (2) "колєктівний запад" і (3) місцеві начальники, які вже нажерлись і мають поступитись місцем новим паразитам.
показати весь коментар
22.01.2023 08:14 Відповісти
На жаль, ми за останні 300 років також від кацапів нахапались жлобства. Нам по коломойському телебаченню втерли зелених, бо "вальцман плохой". А тепер виставили для потоптання цього як його там, "міністра развітія", якого самі ж зелені і призначили, так само, до речі, як і ту сволоту, яка за їхнім наказом здала кацапам південь. І міністерство оборони вже їм "плохоє", мабуть, не поділилось з коломойськими і бєзуглимі.
показати весь коментар
22.01.2023 08:46 Відповісти
Россия прошла путь от академика Сахарова- до академика Кадырова, от молоточка правосудия- до кувалды беззакония.
показати весь коментар
22.01.2023 08:14 Відповісти
Все верно, про Брежнева так и говорили, мол, мелкий политический обозреватель времен Сахарова и Солженицына . А про пыню уже тоже можно говорить, типо, муйло времен Колли, кабаевши и зоофила кадыркина.
показати весь коментар
22.01.2023 08:26 Відповісти
Про Брежнева говорили " Мелкий политический деятель в эпоху Аллы Пугачёвой " А так во всём остальном я с вами согласна.
показати весь коментар
22.01.2023 09:13 Відповісти
Пугачева - это средина 70-х - это скоморошья придурковатость с ее плагиатом "Арлекино". Солженицын - более ранняя брежневская эпоха диссидентов... Потому существовало 2 варианта мелкого политического деятеля... Солженицено-сахаровский вариант считался более радикальным.
показати весь коментар
22.01.2023 13:14 Відповісти
їжу й гадюці - по тій самій скрепі
показати весь коментар
22.01.2023 08:15 Відповісти
Вайна пєтухов в пєтушарнє...
показати весь коментар
22.01.2023 08:18 Відповісти
Скоро на россии введут закон , кто в тюрьме не сидел - не может быть депутатом или чиновником высшего разряда. А самое главное , чтобы влезть на верхушку российской истории желательно в этой тюрьме стать опущенным.
показати весь коментар
22.01.2023 08:18 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2023 08:27 Відповісти
Кругом завал, в стране разруха,
Но люди в раше крепко спят.
И лишь туфта и показуха...
В россии службу, чётко бздят!
показати весь коментар
22.01.2023 09:15 Відповісти
Із грязі в князі -- мабуть скоро закінчить свіи політ .
показати весь коментар
22.01.2023 08:21 Відповісти
Знайдуться інші. Така вже вона - кацапія.
показати весь коментар
22.01.2023 08:26 Відповісти
Це їхній сценарій,кагебішний,щоб вкинути нам і світові.Насправді,якби цей уйобо@ мав щось проти ***** чи тієї шайки,то давно би ****@ вмер від якоїсь срачки.
показати весь коментар
22.01.2023 08:30 Відповісти
Спасітель Росєї !
показати весь коментар
22.01.2023 08:32 Відповісти
Ждала спасителя Россия,
Жила, тасуя фотографии,
И, наконец, пришел Мессия,
И не один, а в виде мафии.

(Игорь Губерман)
показати весь коментар
22.01.2023 08:45 Відповісти
Думаю зроблять з нього і його чвк цапів відбувайлів, перенесуть типу конфлікт у середину країни і спишуть на них все, всі поразки і під шумок зачистять електорат ... Бо с зовнішнім ворогом і розширенням імперії не склалося. отримали по рогах, будуть шукати інші перемоги в середині країни ...
показати весь коментар
22.01.2023 08:46 Відповісти
Справа в тому, що в абсолютному підпорядкуванні Пригожина вже 50.000 озброєних бійців із досвідом бойових дій, артилерія, танки та авіація. По суті посилений військовий корпус для вирішення будь-яких військових завдань.
І це зовсім не та ситуація, коли він покірно чекатиме, поки з ним щось "вирішать". Він сам вирішить. А сумніватися у цьому не варто. Просто треба знати психологію руських та руських карних злочинців особливо. Якщо Пригожин і пригожинці відкрито, нікого не боячись, матюками посилають всіх генералів і самого Шойгу (путина поки не чіпають), то значить і вони самі і їх противники чудово знають за ким сила.
показати весь коментар
22.01.2023 09:00 Відповісти
Вибачте, але не погоджусь з Вашою думкою.
- 50 000 було, невідомо скільки залишилось.
- На рахунок техніки і авіації, так її наявність це не все, бо головне її супроводження. А саме БК, ремонт, аеродроми з техперсоналом ... Як вони жалілись, що не вистачає БК, МО не дає ...
- І так, шелупоні різної зі стрілковою зброєю та трохи тяжчою хватає, але це більше партизани або повстанці ...
- Да і самому Пригожину нічого не загрожує, на ньому організація процесу внутрішньої війни, створення внутрішнього ворога на якого все спишуть. Сам він в дуже хороших відносинах в Хлом і це тільки вистава для плєпса і напевно з орієнтацією на інші країни, типу нам завадили довести все до кінця інші руськіє а не цивілізований світ. Якщо не вони, то ми би Вам показали кузькіну мать ...
показати весь коментар
23.01.2023 09:32 Відповісти
https://youtu.be/oimIVWuQzrg ...

Драка за престол в кремле разгорается не на шутку...😝😝
показати весь коментар
22.01.2023 08:58 Відповісти
Пригожину скоро наглядно объяснят кто на Московии есть истинный пи дар.
Герасимов с Суровикиным имеют на него зуб и другие части тела,
чтобы повертеть.
показати весь коментар
22.01.2023 09:03 Відповісти
Он там лишний на кремлевском олимпе и как только бункерный фюрер сдохнет или его отстранят то Пригожин не проживет и трех дней.
показати весь коментар
22.01.2023 09:04 Відповісти
Так он уже может брать власть в свои руки. Если не ломиться в Кремль, а мотивировать сначала бойцов получить удовольствие, грабя и насилуя дочерей (и сынков) зажравшихся москалей, а потом потребовать от них отработать за полученное удовольствие. Вместе с кадыровцами у них есть все для этого, только суровикин может оказаться крысой, надо сначала более надежного человека поставить на должность главкома вкс этих, чтобы спокойно за 1 ночь эшелонами поехать на москву и на бмп врываться в богатенькие домишки. Никто из мусоров не будет защищать сынков миллионеров с раскрашенными волосами и роскошной жизнью мажоров, просто никто, а уж тем более рисковать своей.
показати весь коментар
22.01.2023 09:28 Відповісти
Думаю, що за ним "чотко" стежать, і такий "паварот дєла" мало ймовірний.
показати весь коментар
22.01.2023 09:39 Відповісти
У них ядерка. Вони знищать Землю.
показати весь коментар
22.01.2023 09:41 Відповісти
Сокамерник про Пригожина https://youtu.be/s-MVtgK3L1M
показати весь коментар
22.01.2023 09:43 Відповісти
Onufri Zagloba , Боюсь що следующеми виноватыми будут ,как обычно Евреи , соловьёв же еврей , и это ******** не ведает що творит . Завтра они прозреют и будут его во всем венить ,возможно, и армянам достанется за симонян, . Но скоро это начнётся
показати весь коментар
22.01.2023 09:46 Відповісти
Представителям еврейской национальности стоит покинуть Российскую Федерацию, пока это возможно. Об этом в интервью The Guardian заявил Пинхас Гольдшмидт, ранее занимавший пост главного раввина москвы. Священнослужитель уверен, что из-за конфликта раши и Запада уровень антисемитизма существенно вырос. Чтобы евреям не стать "козлами отпущения", он порекомендовал им скорее выехать за границу.

Также Гольдшмидт отметил, что подобное происходило каждый раз, когда "политическая система оказывалась в опасности". Так он провел параллель с царской Россией и концом нахождения у власти Сталина.
показати весь коментар
22.01.2023 09:56 Відповісти
А путин-Циновер уже выехал ? А браться Ротенберги ? А Сечин ? А Лавров ? А Матвиенко ?
Паспорта у всех есть.
показати весь коментар
22.01.2023 10:31 Відповісти
Лавров похож конечно, но даже намёка нигде не смог найти. https://blognews.am/rus/news/754472/sergeiy-lavrov-ego-istinnaya-familiya-istoriya-proiskhozhdeniya-i-nacionalnost-photo.html
показати весь коментар
22.01.2023 10:49 Відповісти
Поддерживаю раввина. Без евреев Россия долго не продержится.
показати весь коментар
22.01.2023 12:43 Відповісти
Володин ws Пригожин... Дуэль двух вафлистов😁😁😁
показати весь коментар
22.01.2023 10:22 Відповісти
У Новосібірську з великими почестями поховали вагнерівця , вбитого в Україні ,, в мирному житті - кілера засудженого на 22 роки за жорстоке вбивство сім'ї .
У похороні загиблого в Україні кримінальника взяли участь чиновники місцевої адміністрації . депутати ............ триндець ...
Та де ж те дно .!?
показати весь коментар
22.01.2023 10:55 Відповісти
Дно? Коли паРаша буде развалюватися,це дно буде глибше ніж Маріанська западина
показати весь коментар
22.01.2023 21:08 Відповісти
Новости из голубятни.
показати весь коментар
22.01.2023 11:30 Відповісти
он ************* до судьбы захарченко,гиви и других ублюдков!ну и прекрасно!поскорее бы!
показати весь коментар
22.01.2023 19:47 Відповісти
лисе гімно
показати весь коментар
23.01.2023 12:57 Відповісти
 
 