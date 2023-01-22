Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 120 760 осіб, 3145 танків, 2144 артсистеми, 6268 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Втрати російських окупантів станом на ранок 22 січня 2023 року становлять приблизно 120 760 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.01.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 120760 (+600) осіб ліквідовано,
танків - 3145 (+5) од,
бойових броньованих машин - 6268 (+12) од,
артилерійських систем - 2144 (+9) од,
РСЗВ - 445 (+2) од,
засоби ППО - 220 (+0) од,
літаків - 287 (+0) од,
гелікоптерів - 277 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1892 (+1),
крилаті ракети - 749 (+0),
кораблі /катери - 17 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4932 (+14) од,
спеціальна техніка - 193 (+0).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
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Суббота 21.01.2023г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 121304 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 20 января это 41449 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 27 января 2023 года. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 6132 убитыми и пропавшими безвести.
--
*******:
безвозвратні рашисти (без ЛДНР): 121304 + 41449 + 6132= 168885 (+24856 у порівнянні з 31.12.2022,+42066 з 3.12.2022, +62769 з 05.11.2022, +87313 з 21.09.2022)
якщо коефіціент поранених до безвозвратних - 2, то:
Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 168885 + (168885 * 2)= 506655 (+74568 у порівнянні з 31.12.2022,+126198 з 3.12.2022,+188307 з 05.11.2022, +261939 з 21.09.2022)
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По ЛДНР інфи нема, проте була у вересні 2022 інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
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Загалом з пораненими (з ЛДНР): 506655 + 75 000 = 581 655
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P.S.А якщо ж брати коефіціент поранених до безвозвратних - 3, то загальна сума = 775 540
that those numbers actually could mean
not losses,
but absolute number of Ruxxian troops currently
on the territory of Ukraine,
± Crimea, DLNR.
British claim, Pizzaghostin has 50 tsd,
so 41 tsd dead on top would account
up to 90 and 100 tsd criminals and volunteers
fighting under his regime until now -
almost half the size of the regular army troops in Ukraine.
Irrecoverable possibly is meant "Potential Write-Offs" .
Among the missing may be Russians who were captured by the Ukrainians. There are probably no more than 4,000 Russian soldiers in captivity in Ukraine now.
(1634,
of which
destroyed: 960,
damaged: 75,
abandoned: 59,
captured: 540)
1 T-62 Obr. 1967: https://i.postimg.cc/yxw0SFD6/1001-T-62-Obr-1967-capt.jpg (1, captured)
48 T-62M: https://twitter.com/UAWeapons/status/1544797070883684353 (1, destroyed) https://i.postimg.cc/X72RXDmM/1024-t62m-destr-11-01-23.jpg (2, destroyed) https://twitter.com/UAWeapons/status/1572672235726573568 (3, destroyed) https://twitter.com/UAWeapons/status/1581908407967092738 (4, destroyed) https://i.postimg.cc/Gt0MW2m7/1010-t62m-destr.jpg (5, destroyed) https://twitter.com/UAWeapons/status/1590474674999558145 (6, destroyed) https://i.postimg.cc/fy6S2qj0/1010-2x-t62m-destr.jpg (7 and 8, destroyed) https://i.postimg.cc/764rWxdy/1019-t62m-destr-18-12-22.jpg (9, destroyed) https://i.postimg.cc/gkKRT9Sn/1014-t62m-destr-16-11-22.jpg (10, destroyed) https://postimg.cc/WtMH9Zj4 (11, destroyed) https://i.postimg.cc/cLQ5SJcX/1005-t62m-destr-08-01-23.jpg (12, destroyed)
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*************.com on Ruzzian losses.
Likely an estimate by Rammstein,
using that website as source.
+ 20% not found on the net ≈ 2000.
Далі з твого боку бачу спробу перевести стрілки на іншу тему.
Дебільна троляка.