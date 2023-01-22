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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 120 760 осіб, 3145 танків, 2144 артсистеми, 6268 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Втрати російських окупантів станом на ранок 22 січня 2023 року становлять приблизно 120 760 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.01.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 120760 (+600) осіб ліквідовано,

танків - 3145 (+5) од,

бойових броньованих машин - 6268 (+12) од,

артилерійських систем - 2144 (+9) од,

РСЗВ - 445 (+2) од,

засоби ППО - 220 (+0) од,

літаків - 287 (+0) од,

гелікоптерів - 277 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1892 (+1),

крилаті ракети - 749 (+0),

кораблі /катери - 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4932 (+14) од,

спеціальна техніка - 193 (+0).

Також читайте: Втрати Росії в Україні вже набагато більші за 100 тис., - Міллі

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 120 760 осіб, 3145 танків, 2144 артсистеми, 6268 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17207) Генштаб ЗС (6493) знищення (7142) техніка (1820) втрати (4384)


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Топ коментарі
+27
120 000
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22.01.2023 08:35
+22
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22.01.2023 08:38
+15
600!!! чумардосів і 42 одиниці техніки! Арту трохи покрошили і це дуже радує ) Слава ЗСУ!
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22.01.2023 08:39
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22.01.2023 08:35 Відповісти
чудове фото,приємне....
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22.01.2023 09:37 Відповісти
Гріє душу
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22.01.2023 09:37 Відповісти
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22.01.2023 08:38 Відповісти
600!!! чумардосів і 42 одиниці техніки! Арту трохи покрошили і це дуже радує ) Слава ЗСУ!
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22.01.2023 08:39 Відповісти
Почему сдали Соледар и Бахмут. Предатели в Офисе президента
https://www.youtube.com/watch?v=EvWWLFKehHQ
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22.01.2023 08:44 Відповісти
во первых в какой паралельной вселеной мы отошли с бахмута там все как и было пару окопов переходят из рук в руки,тягомотина,по соледару так наша арта вагинеров норм в пгт перемалывает,и в третьих что за реклама непонятного пикенеса хайпожера инсайдера,не форум а РА по пиару непонятных военных медиумов експертов)
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22.01.2023 09:16 Відповісти
З якого переляку?
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22.01.2023 17:41 Відповісти
Сьогодні новини не сумні, відкинули орків з атакуючого напрямку Запоріжжя, Водяне дало по носі, Бахмут тримається, Кремінна наближається. Слава ЗСУ
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22.01.2023 08:46 Відповісти
21.01.2023 https://t.me/generalsvr2/423 сообщение
Суббота 21.01.2023г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 121304 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 20 января это 41449 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 27 января 2023 года. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 6132 убитыми и пропавшими безвести.
--
*******:
безвозвратні рашисти (без ЛДНР): 121304 + 41449 + 6132= 168885 (+24856 у порівнянні з 31.12.2022,+42066 з 3.12.2022, +62769 з 05.11.2022, +87313 з 21.09.2022)
якщо коефіціент поранених до безвозвратних - 2, то:
Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 168885 + (168885 * 2)= 506655 (+74568 у порівнянні з 31.12.2022,+126198 з 3.12.2022,+188307 з 05.11.2022, +261939 з 21.09.2022)
--------
По ЛДНР інфи нема, проте була у вересні 2022 інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
=====
Загалом з пораненими (з ЛДНР): 506655 + 75 000 = 581 655
---
P.S.А якщо ж брати коефіціент поранених до безвозвратних - 3, то загальна сума = 775 540
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22.01.2023 08:49 Відповісти
Тільки дійшло, що ви таки Алекс.
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22.01.2023 08:54 Відповісти
а....ви з однієї тролеферми...
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22.01.2023 09:38 Відповісти
По стилю Юстас).
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22.01.2023 10:21 Відповісти
Алекс,дружище,що це за маячня? Тролеферма 95-кварталу?
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22.01.2023 09:35 Відповісти
слідкуй за собою. Це не більша маячня - ніж твої висери
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22.01.2023 09:48 Відповісти
I can't help,
that those numbers actually could mean
not losses,
but absolute number of Ruxxian troops currently
on the territory of Ukraine,
± Crimea, DLNR.

British claim, Pizzaghostin has 50 tsd,
so 41 tsd dead on top would account
up to 90 and 100 tsd criminals and volunteers
fighting under his regime until now -
almost half the size of the regular army troops in Ukraine.

Irrecoverable possibly is meant "Potential Write-Offs" .
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22.01.2023 12:37 Відповісти
The figures are based, as the author claims, on leaks in the highest echelons of power in Russia - around Putin. Irretrievable losses may include "missing people".
Among the missing may be Russians who were captured by the Ukrainians. There are probably no more than 4,000 Russian soldiers in captivity in Ukraine now.
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22.01.2023 16:17 Відповісти
У Рамштайні позавчора озвучена цифра вбитих та поранених руснявих за 11 міс : бл.188000. Тобто вбитих десь буде 60000. Танків втрачено або захоплено ЗСУ 2000. Значить наш генштаб завищує цифри вбитих у 2 рази,а цифри техніки десь у 1,5 рази...
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22.01.2023 09:34 Відповісти
Ви до Штабу звернення написали чи вийшли сюди з пропагандою? Так якої фабрики ви бот, бо тролити не умієте?
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22.01.2023 09:55 Відповісти
Tanks
(1634,
of which
destroyed: 960,
damaged: 75,
abandoned: 59,
captured: 540)

1 T-62 Obr. 1967: https://i.postimg.cc/yxw0SFD6/1001-T-62-Obr-1967-capt.jpg (1, captured)

48 T-62M: https://twitter.com/UAWeapons/status/1544797070883684353 (1, destroyed) https://i.postimg.cc/X72RXDmM/1024-t62m-destr-11-01-23.jpg (2, destroyed) https://twitter.com/UAWeapons/status/1572672235726573568 (3, destroyed) https://twitter.com/UAWeapons/status/1581908407967092738 (4, destroyed) https://i.postimg.cc/Gt0MW2m7/1010-t62m-destr.jpg (5, destroyed) https://twitter.com/UAWeapons/status/1590474674999558145 (6, destroyed) https://i.postimg.cc/fy6S2qj0/1010-2x-t62m-destr.jpg (7 and 8, destroyed) https://i.postimg.cc/764rWxdy/1019-t62m-destr-18-12-22.jpg (9, destroyed) https://i.postimg.cc/gkKRT9Sn/1014-t62m-destr-16-11-22.jpg (10, destroyed) https://postimg.cc/WtMH9Zj4 (11, destroyed) https://i.postimg.cc/cLQ5SJcX/1005-t62m-destr-08-01-23.jpg (12, destroyed)

..........

*************.com on Ruzzian losses.

Likely an estimate by Rammstein,
using that website as source.
+ 20% not found on the net ≈ 2000.
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22.01.2023 12:29 Відповісти
тільки питання - хто краще знає генштаб чи хтось у рамштаіні?
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22.01.2023 12:32 Відповісти
звичайно у Рамштайні! та знали і про план нападу Рашки, а нач генштабу Шаптала у Шустера заявляв,що напад не планується взагалі і т.д і т.п.
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22.01.2023 12:40 Відповісти
Надо бути повним дебілом вважати, що "у Шустера" начштабу Шаптала міг насправді говорити речі, що є військовою таємницею - в тому числі про напад раші.
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22.01.2023 16:52 Відповісти
надо бути просто феєричним дебілом щоб вважати,що люди,яким ЦРУ та МІ-6 по поличках розіклали план нападу рашки.....просто так взяли і оголили оборону Київ.Чернігів.Гостомель.Херсон.АЕС,розмінували Чонгар і все це саме саме перед нападом
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22.01.2023 16:59 Відповісти
...або окрім дебілізму треба бути ще й тролем 95-кварталу
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22.01.2023 17:00 Відповісти
Тобто, як я розумію з цього твого тексту, ти зізнався - що ти повний дебіл, бо повівся на те, що Шаптала насправді "у Шустера" казав речі, що є військовою таємницею.
Далі з твого боку бачу спробу перевести стрілки на іншу тему.
Дебільна троляка.
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22.01.2023 18:31 Відповісти
Скоріш за все у західних союзників цифри розвідданих з МО рф. Всілякі росгвардії, вагнери та інші лднри туди не потрапили
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22.01.2023 22:46 Відповісти
 
 