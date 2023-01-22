Втрати Росії в Україні досягли рівня втрат США під час війни у В’єтнамі, - ISW

Російські втрати в Україні зараз близькі до загальної кількості загиблих США за 8 років активних бойових дій у В’єтнамі.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

Аналітики спиралися на дані розвідки США, які опублікувала газета The Sun. Згідно з ними, втрати російських військ у війні проти України досягли 188 тисяч осіб, серед яких близько 47 тисяч можуть бути загиблими.

В ISW нагадали, що за 8 років активних бойових дій під час війни у В’єтнамі США втратили вбитими близько 58 тис. військових.

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"Радянські сили зазнали втрати у 15 тис. людей вбитими за 9 років війни в Афганістані. Цього порогу (російські війська в Україні. - Ред.), за оцінками міністерства оборони Великї Британії, досягнули в травні 2022 року, лише за три місяці бойвих дій".