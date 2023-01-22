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Новини Війна
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Втрати Росії в Україні досягли рівня втрат США під час війни у В’єтнамі, - ISW

ворог,русня,мертвий,орк

Російські втрати в Україні зараз близькі до загальної кількості загиблих США за 8 років активних бойових дій у В’єтнамі.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

Аналітики спиралися на дані розвідки США, які опублікувала газета The Sun. Згідно з ними, втрати російських військ у війні проти України досягли 188 тисяч осіб, серед яких близько 47 тисяч можуть бути загиблими.

В ISW нагадали, що за 8 років активних бойових дій під час війни у В’єтнамі США втратили вбитими близько 58 тис. військових.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 120 760 осіб, 3145 танків, 2144 артсистеми, 6268 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

"Радянські сили зазнали втрати у 15 тис. людей вбитими за 9 років війни в Афганістані. Цього порогу (російські війська в Україні. - Ред.), за оцінками міністерства оборони Великї Британії, досягнули в травні 2022 року, лише за три місяці бойвих дій".

Автор: 

армія рф (17207) історія (1071) ліквідація (3859) США (22512) В’єтнам (61) втрати (4384)


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Топ коментарі
+9
А їм ці цифри до сраки. Якщо привезуть тіло в мішку, то
Обдовбане пропагандою сімейство отримає Lada Kalina, більше тіл-більше роботи для російського автопрому, це те про що хутин мріє.
Ця країна невиліковна.
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22.01.2023 09:00
+6
Щось вони мало нарахували. Якщо за 3 місяці тільки 15 тисяч, то за 11 місяців має бути набагато більше, бо є зброя НАТО, яка нищить матеріал при надходженні. Щось інститут не там вивчає. Німці писали цифри більнаближені до даних Штабу ЗСУ без найманців і лугадону.
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22.01.2023 09:00
+6
The Sun - "дуже авторитетне" джерело
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22.01.2023 09:02
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статистика..?188 виходить поранені? з них 47тис здохли?
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22.01.2023 08:57 Відповісти
Как можно сравнивать США и Московию.
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22.01.2023 08:58 Відповісти
Щось вони мало нарахували. Якщо за 3 місяці тільки 15 тисяч, то за 11 місяців має бути набагато більше, бо є зброя НАТО, яка нищить матеріал при надходженні. Щось інститут не там вивчає. Німці писали цифри більнаближені до даних Штабу ЗСУ без найманців і лугадону.
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22.01.2023 09:00 Відповісти
А їм ці цифри до сраки. Якщо привезуть тіло в мішку, то
Обдовбане пропагандою сімейство отримає Lada Kalina, більше тіл-більше роботи для російського автопрому, це те про що хутин мріє.
Ця країна невиліковна.
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22.01.2023 09:00 Відповісти
The Sun - "дуже авторитетне" джерело
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22.01.2023 09:02 Відповісти
І є ще москальське "ноу-хау": всі вважаються пропавшими без весті доки не проведена днк-експертиза в одній лабораторії, здається в Ростові. Ну уявляю яка там черга на роки, як туди доїхати родичам. Тому в них і буде потєряшек більше ніж загиблих. Мертві душі
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22.01.2023 09:36 Відповісти
конашеков рахував для них?
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22.01.2023 09:05 Відповісти
Після нашого наступу та перемоги втрати московитів перевищать 1 млн. І це тільки в цьому році. А потім їх погонять за Урал.
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22.01.2023 09:06 Відповісти
Дані розвідки на які спиралася газета Sun. А розвідка так і пробігла в газету дані подавати....На сьогодні для друку подають тільки дані з Штабу ЗСУ і від орків. Ніхто не має права публікації поза ці джерела.
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22.01.2023 09:08 Відповісти
Та друкувати мона, що в голову забреде, але то буде гадання на кофейні гущі!
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22.01.2023 09:16 Відповісти
Там де Моква там завжди Кров і Смерть!
Не було б у В'єтнамі Кацапії то і американці б не гинули!
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22.01.2023 09:14 Відповісти
Я б не порівнював такі речі і такі циіри. Єдине, що можна порівняти - це кінцевий результат. Тобто США змушені були залишити В'єтнам. Так само кацапія залигить Україну.
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22.01.2023 09:15 Відповісти
У американців дитячі уявлення про нашу війну,тому й танки поки що не дають.
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22.01.2023 09:42 Відповісти
Повірте, у американців твкі ж дитячі уявлення і про Європу, тим паче - Східну. 😊 До того часу, доки її не відвідають в усякому разі.
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22.01.2023 09:55 Відповісти
Множимо цю статистику мінімум на три,та й усе.
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22.01.2023 09:17 Відповісти
Возможно у них система подсчета другая. Только подтвержденные на бумагах смерти и ранения. Десятки тысяч лежащих в полях, безвести пропавшие - не учитывались.
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22.01.2023 09:26 Відповісти
У них психологія інша вони не можуть повірити що путен відправив під 200 тис кацапів та дирівців безпосередньо у рай.вони не знають як можна так воювати.це як наші вигадали нові засоби застосування хімарсів.а після війни наші ж будуть вчити їх як по-новому воювати на Леопардах та Бредлі.
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22.01.2023 09:38 Відповісти
Суббота 21.01.2023г, в утреннем отчете президенту россии владимиру путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 121304 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 20 января это 41449 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 27 января 2023 года. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 6132 убитыми и пропавшими безвести.

Це станом на ранок суботи
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22.01.2023 09:32 Відповісти
Під 200 тис як я і писав.
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22.01.2023 09:39 Відповісти
Верной дорогой идут товарищи, путем русского корабля
Пятилетку за полгода
Надалі динаміка втрат має тільки зростати через відсутність техніки, слабке забезпечення та бездарне керівництво. А значіть у найближчі роки здійсниться мрія срусні (дєди тралівалі, можем повторить) і демографічні втрати досягнуть рівня світових воєн. А згадуючи яким чином Сталін сересере з лайна витягав, тенденція виглядає ще краще.
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22.01.2023 09:50 Відповісти
я чомусь вірю західним цифрам а не генштабу. генштаб завищує втрати десь у 2-2,5 рази,по техніці раза в 1,5... нагадую,це саме той генштаб що не бачив до 24.02. ознак підготовки до нападу на нас...
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22.01.2023 09:50 Відповісти
За В'єтнам, за 8 лєт!!
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22.01.2023 09:55 Відповісти
руzzге корыто иди нах.й.
https://t.me/c/1731636769/5993
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22.01.2023 10:02 Відповісти
Меня больше волнует почему украинские потери загадка, завернутая в тайну и помещенная внутрь головоломки, как сказал Черчилль.
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22.01.2023 10:03 Відповісти
Потому.что они в десятках тысяч. Людям комфортнее этого не знать.
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22.01.2023 10:09 Відповісти
а що нас марафон скоморохів годує числом у 120 000 вбитими, квартал вже ****** своїм ********.
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22.01.2023 10:13 Відповісти
Тогда, кацап, подмывайся
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22.01.2023 11:10 Відповісти
Тільки клінічний дебіл буде вірити офіційним цифрам кремляді по втратам в Авганістані. На даний момент кремлядь заявляє про втрати в 6 тис рил, але їм чомусь не вірять.
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22.01.2023 11:38 Відповісти
Різниця лише в тому шо 8 років і 11 місяців, це вказує на те ЗСУ гарно працює, за 8 років перемелемо все кацапське населеня , потім можна буде вільно повернути окуповані території від Куріл до Кенінсберга
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22.01.2023 12:12 Відповісти
 
 