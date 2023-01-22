Втрати Росії в Україні досягли рівня втрат США під час війни у В’єтнамі, - ISW
Російські втрати в Україні зараз близькі до загальної кількості загиблих США за 8 років активних бойових дій у В’єтнамі.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.
Аналітики спиралися на дані розвідки США, які опублікувала газета The Sun. Згідно з ними, втрати російських військ у війні проти України досягли 188 тисяч осіб, серед яких близько 47 тисяч можуть бути загиблими.
В ISW нагадали, що за 8 років активних бойових дій під час війни у В’єтнамі США втратили вбитими близько 58 тис. військових.
"Радянські сили зазнали втрати у 15 тис. людей вбитими за 9 років війни в Афганістані. Цього порогу (російські війська в Україні. - Ред.), за оцінками міністерства оборони Великї Британії, досягнули в травні 2022 року, лише за три місяці бойвих дій".
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Обдовбане пропагандою сімейство отримає Lada Kalina, більше тіл-більше роботи для російського автопрому, це те про що хутин мріє.
Ця країна невиліковна.
Не було б у В'єтнамі Кацапії то і американці б не гинули!
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 20 января это 41449 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 27 января 2023 года. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 6132 убитыми и пропавшими безвести.
Це станом на ранок суботи
Пятилетку за полгода
Надалі динаміка втрат має тільки зростати через відсутність техніки, слабке забезпечення та бездарне керівництво. А значіть у найближчі роки здійсниться мрія срусні (дєди тралівалі, можем повторить) і демографічні втрати досягнуть рівня світових воєн. А згадуючи яким чином Сталін сересере з лайна витягав, тенденція виглядає ще краще.
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